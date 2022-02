Der Traum vom Eigenheim – Bauen oder kaufen?

Haben wir ein gewisses Kapital angespart und uns mit den verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten für Immobilien auseinandergesetzt, haben wir Glück, wenn wir uns das eigene Zuhause leisten können. Dennoch stehen wir dann vor der Frage, ob wir uns ein eigenes Haus kaufen, oder gleich unser Traumhaus bauen möchten. Was sind die Kostenfaktoren für den Hausbau vs. den Hauskauf und was hat welche Vorteile?

Das eigene Traumhaus neu bauen

Hätten wir die Möglichkeit, würden wir wohl alle die Option wählen, unser Traumhaus selbst zu bauen. Wir suchen uns das Grundstück unserer Wahl und ziehen in einen Erstbezug, der genau nach unseren Vorstellungen gestaltet ist. Leider hat man selten die finanziellen Mittel, sich vollständig nach den eigenen Vorlieben richten zu können. Dazu kommen etliche Zusatzaufwände wie baurechtliche Fragen, die Planung und die Besonderheiten der Bauphase.

Dennoch ist der Hausbau die meist begehrte Variante der Eigenheim-Anschaffung. Was müssen wir beachten, wenn wir über den Hausbau nachdenken?

Was kostet ein Hausbau?

Der einschränkende Faktor ist beim Hausbau wie beim Hauskauf der gleiche: die Kosten. Nachdem wir unser Eigenkapital ermittelt haben, können wir einen Immobilienkredit berechnen lassen, um anhand der Darlehensgröße, Zinsbelastung und Tilgungsraten unseren verfügbaren finanziellen Rahmen festzustecken. Diesen können wir dann nutzen, um uns für die genaue Ausführung der beteiligten Kostenfaktoren beim Hausbau zu entscheiden.

Was beeinflusst die Baukosten?

Es gibt viele Faktoren, die die Kosten für einen Hausbau beeinflussen. Baukosten sind alle Kosten, die für die Errichtung und Fertigstellung eines Gebäudes notwendig sind. Dazu gehören:

● Grundstückskosten: Erschwingliche Grundstücke können die Kosten für einen Hausbau deutlich mindern. Die Kosten für einen Quadratmeter Land unterscheiden sich stark je nach Region und Lage. Grundsätzlich gilt: Je besser gelegen das Grundstück und je baufertiger es ist, desto höher ist der Preis.

● Baunebenkosten: Zu den Nebenkosten gehören alle Kosten, die nicht direkt mit dem Bau verbunden sind. Das sind zum Beispiel Gebühren für Makler, den Grundbucheintrag und die Grunderwerbssteuer. Wenn ein Grundstück nicht baufertig ist, muss es erst erschlossen werden. Bodengutachten und -bereinigungen fallen ebenfalls in die Nebenkosten. Das gilt auch für Versicherungen, Baugenehmigungen, Bauleitung, Prüfstatiker und Co.

● Errichtungskosten: Die Errichtungskosten sind die Kostenfaktoren, die mit der tatsächlichen Errichtung des Hauses zu tun haben. Das sind Kosten für einen Architekten, den Rohbau und Innenausbau, den Kellerbau und Kosten für Außenanlagen wie Garagen.

Augenmerk auf die Energieeffizienz

Die Regierung will den Bau von energieeffizienten Häusern besonders fördern. Dafür gab es bisher Fördermittel, beispielsweise durch die deutsche Förderbank KfW. Aktuell gibt es einen KfW-Förderstopp, da die Regierung die Richtlinien der Förderung überarbeiten möchte. Bisher waren sie in ihren Augen zu häufig für den Bau von Luxusimmobilien genutzt worden, statt wirklich an den Schutz der Umwelt zu denken. Bei den einzelnen Ländern kann man dennoch Zuschläge beantragen.

Mit oder ohne Förderung lohnt sich der Fokus auf die Energieeffizienz. Bauen wir selbst, können wir mit der richtigen Dämmung, Heiz- und Lüftungsanlagen ein energieeffizientes Haus bauen, das uns in Zukunft Kosten sparen wird.

Vor- und Nachteile beim Neubau

Vorteile

Gestaltung nach eigenen Vorlieben

Erstbezug

Hohe Energieeffizienz

Neue Technik

Wahl des Standortes

Nachteile

Höhere Kosten

Viel Zusatzaufwand & Bürokratie

Unvorhergesehene Ereignisse (z. B. Bauverzögerung aufgrund der Bodenqualität) können Zeit & Geld kosten

Eine Bestandsimmobilie kaufen

In den meisten Fällen ist der Kauf einer Bestandsimmobilie kostengünstiger als ein Neubau. Hier spart man sich die zusätzliche Planung und die komplizierte Bauphase. Dafür muss man vermutlich Abstriche machen, was die eigenen Gestaltungsvorlieben angeht, und jedes vorhandene Objekt auf Herz und Nieren überprüfen.

Ist das Haus günstig, kann man eventuell durch Sanierungen eine Immobilie aufbauen, die dem eigenen Geschmack und modernen Energieeffizienzstandards entspricht, ohne ein vollständiges Haus bauen zu müssen.

Vor- und Nachteile beim Hauskauf

Vorteile

- Meist günstiger als Hausbau

- Unkomplizierte, schnelle Abwicklung

- Nachträgliche Verbesserungen sind möglich

Nachteile

- Keine freie Gestaltung

- Eventuell (versteckter) Sanierungsbedarf

Kostenfaktoren eines Hauskaufes

Wie bei dem Hausbau fallen auch hier mehrere Kostenfaktoren an, die den Preis für ein Haus beeinflussen können:

Die Lage

Für die Lage des Hauses gelten die gleichen Umstände, wie bei dem Kauf des Grundstücks für einen Bau. Ein Grundstück in guter Lage, durch das man einen guten Anschluss an alle notwendigen Geschäfte und Einrichtungen des Lebens hat, ist deutlich teurer als ein Grundstück mitten im Nichts oder in einem unbeliebten Stadtteil.

Grundsätzlich sind Häuser in Ballungsgebieten deutlich teurer als auf dem Land. Auch an verschiedenen Standpunkten in Deutschland unterscheiden sich Preise. In München liegt der Preis pro m2 bei einer 30 m2 Wohnfläche aktuell bei rund 10.000 €, während es in Düsseldorf „nur“ 5.000 € sind.

Die Ausstattung

Die Qualität der Immobilie ist ebenfalls ein großer Preisfaktor. Ein Plusenergiehaus mit der neusten Technik wird teurer sein als ein Altbau mit sanierungsbedürftiger Heizungsanlage. Zu der Ausstattung zählen zum Beispiel:

● Bauausstattung

● Heizungsanlage

● Stand der Dämmung

● Zustand der Außenanlagen

● Bauweise des Gebäudes (z. B. Alt- oder Neubau)

Der Zustand

Hand in Hand mit der Qualität der Ausstattung geht auch ihr Zustand. Wenn die Ausstattung eine hohe Qualität hat, aber nie gepflegt wurde, kann sie genauso sanierungsbedürftig sein, wie eine von vorne rein minderwertige Ausstattung. Hier bedenken wir Faktoren, wie:

● Sind die Dichtungen der Fenster noch funktional?

● Ist der Keller feucht?

● Findet sich Schimmel in den Räumen?

Diese Faktoren sollte man bei einer Besichtigung vermerken und am besten von einem Experten begutachten lassen. Bei der Verhandlung sind deshalb deutliche Preisabschläge zu erwarten. Unter Umständen kann man sparen, wenn man ein günstigeres, sanierungsbedürftiges Haus kauft und es selbst modernisiert. Dabei kann man sich aber auch schnell verrechnen und am Ende mehr Arbeit und Geld aufwenden müssen als geplant.

Fazit

Ein eigenes Traumhaus kann man sowohl kaufen als auch bauen. Bei dem Bau profitieren wir von der vollen Wahlfreiheit und Kontrolle über das Endprodukt. Dafür geht es mit mehr Kosten und Aufwand einher. Der Hauskauf kann einfacher ablaufen und ist regulär günstiger. Dafür muss man erst das finden, was einem zuspricht, und hat sehr viel weniger Freiheit in der Gestaltung. Beide Varianten haben ihre Vorteile, die man ausnutzen kann. Ein Immobilienkredit und Fördermittel helfen auf beiden Seiten dabei, das Vorhaben zu finanzieren.