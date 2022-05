Die Deutschen haben Lust zu renovieren – der letzte Boom ist noch nicht lange her

Das Schlafzimmer wird zum Zentrum der Gesundheit

Lange Zeit war das Schlafzimmer der Raum für Zweisamkeit, über den in der Öffentlichkeit nicht gesprochen wurde. Heute gehört der Schlafraum zum Zentrum für Gesundheit, denn hier findet die Erholung stressiger Tage ab. Kein Wunder also, dass Betten 140 x 200 zu den begehrtesten Objekten überhaupt gehören. Selbst Alleinschläfer setzen aufs Doppelbett, damit sie hier genug Platz für erholsamen Schlaf haben.

Kein Wunder also, dass auch die Renovierung des Schlafzimmers für viele Menschen so wichtig geworden ist. Hier spielt Nacktheit eine Rolle, doch nicht nur auf körperlicher Ebene. Im Schlafzimmer erfolgt der Rückzug, hier werden Ängste und Nöte offengelegt, hier wird der Mensch schwach, denn er bettet sich zur Ruhe. Wohlbefinden ist in diesem sensiblen Bereich unendlich wichtig geworden und so sind Schlafzimmerrenovierungen schon aus psychologischer Sicht erheblich wichtig.

Die Küche als herbe Konkurrenz zum Wohnbereich

Lange Zeit war es das Wohnzimmer, was das Zentrum geselligen Beisammenseins und der Ort für Gemütlichkeit war. Die Küche holt allerdings auf, besonders große Wohnküchen sind heute beliebter denn je. Hier lassen sich Menschen nieder, trinken miteinander Kaffee und Tee und kommen sich näher. Sie tauschen sich aus, haben Spaß, kochen zusammen und so manche WG ist für ihre Küchenpartys legendär.

Schon seit jeher war es so, dass sich das Leben von Menschen mit großer Küche anders gestaltet als bei einer kleinen praktischen Küche. Wenn ein großer Tisch in der Mitte steht, wird er für Hausaufgaben, für gemeinsame Familienessen und für den Besuch von Freunden genutzt. Ist die Küche hingegen nur für die Zubereitung von Essen geeignet, ist der gemeinsame Spaßfaktor deutlich geringer.

Durch ihre psychologische Wirkung ist die Küche, die Behaglichkeit und oft auch Mütterlichkeit ausstrahlt, neben dem Schlafzimmer ein wichtiger Raum, wenn es um Renovierungen geht. Die Deutschen lieben ihre Küche fast so sehr wie ihr Schlafzimmer und setzen hier auf einen neuen, freundlichen Look.

Das Badezimmer als Wellnesstempel

Wellness im eigenen zu Hause? Das geht, wenn das Badezimmer entsprechend genutzt wird. Noch heute gibt es Länder, die nicht einmal eine eigene Toilette zu Hause als Standard etabliert haben. Für die Deutschen unvorstellbar, denn wir sind es gewohnt, in der Nacht nur wenige Schritte zur Toilette zu laufen und jederzeit fließendes Wasser in der Nähe zu haben. Mehr noch, das Badezimmer ist kein praktikabler Ort mehr, sondern einer, in dem wir uns wohlfühlen wollen.

Ein Hauch von Luxus, das Gefühl des Rückzugs und Wellness gehören dazu, um sich im Badezimmer entfalten zu lassen. Schön, dass es heute so viele neue Renovierungstrends gibt, die Individualität im Badezimmer erlauben.