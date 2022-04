Eigener Pool im Garten – keine Angst vor der Pflege

Keine Angst vor zu hohem Pflegeaufwand



Bei den regionalen Anregungen für Bau und Garten gehört der Pool im eigenen Garten immer zu den Highlights vieler Eigentümer. Sich im Sommer im eigenen Garten richtig zu erfrischen und bei hohen Temperaturen abzuschalten, hat für fast jeden Eigentümer seinen Reiz. Neben Kosten für den Poolbau sorgt die langfristige Pflege für einige Unsicherheiten.



Dabei ist es für den nächsten Sommer im Münsterland durchaus eine Überlegung wert, sich trotz anfallender Kosten für einen Pool zu entscheiden. Die Poolpflege wurde über die letzten Jahrzehnte stetig weiterentwickelt und kommt mit modernsten Anlagen und Technologien daher, die den individuellen Aufwand auf ein Minimum reduzieren.



Mit Salzelektrolyse die Wasserqualität erhalten



Zu den häufigsten Fragen von Einsteigern ins private Poolerlebnis gehört der Erhalt der Wasserqualität. Schließlich möchte niemand zu früh das Poolwasser ablassen und durch frisches Wasser ersetzen müssen. Gelöst wird dieses Problem durch Anlagen zur Salzelektrolyse, deren Dosierung auf die Größe des Pools und Qualität des Wassers abstimmen ist.



Durch die Zufuhr von Salz werden schädliche Mikroorganismen zerstört, ohne dass es zu einer chemischen Belastung des Wassers kommt. Bei der Beigabe von Chlor sorgt die Salzelektrolyse dafür, dass sich der oft als unangenehm empfundene Geruch nicht zu sehr ausbreitet. Durch eine moderne Anlagentechnik spielt es grundsätzlich keine Rolle, welche Art von Salz Sie nutzen. Im Fachhandel stehen Ihnen diverse Produkte zur Auswahl, mit denen Sie Ihre Anlage einfach und langfristig befüllen können.



Weitere Anlagen für die Poolpflege



Die Salzelektrolyse leistet nur einen Anteil zum Qualitätserhalt des Wassers und des Pools selbst. Leistungsfähige Filteranlagen sorgen dafür, dass Verschmutzungen aller Art ihren Schrecken verlieren und das Poolwasser lange Zeit ohne Bedenken nutzbar bleibt. Dies gilt auch für spezielle Sandfilter mit Abstimmung auf die jeweilige Poolgröße. Diese haben in den letzten Jahren durch die vermehrte Ausbreitung von Saharasand in Deutschland an Bedeutung gewonnen.



Zusammen mit einer hochwertigen Poolabdeckung für die kalte Jahreszeit oder eine längere Phase der Nichtbenutzung leisten Sie einen wertvollen Beitrag, um dauerhaft an Ihrem Pool Freude zu behalten. Das Wichtigste hierbei: Im Vergleich zum einmaligen Poolbau sind die Investitionen in dieses sinnvolle Zubehör vergleichsweise preiswert. Dies gilt umso mehr für den Einkauf in einem spezialisierten Shop online, der Ihnen größere Preisvorteile als Anbieter im Fachhandel vor Ort zusichert.



Wohltuende Erfrischung in vielen Lebenslagen



Wie oft im Leben sind es nicht alleine die Kosten, die über die Anschaffung entscheiden sollten. Wenn Sie nach dem Sport oder nach der Arbeit im Hochsommer in den gepflegten, privaten Pool steigen können, dürfte das Gefühl mit nur wenig vergleichbar sein. Da die Anzahl der Freizeitbäder im Münsterland überschaubar ist, wird sich das Interesse am eigenen Pool mit einer unkomplizierten Pflege umso mehr auszahlen. Schnell wird der eigene Garten so zum geselligen Treffpunkt für Freunde, Verwandte oder den Verein.