Eigenheim zum Höchstpreis verkaufen - Was für Eigentümer wichtig ist

Die steigenden Preise von Immobilien in Deutschland scheinen erst einmal an ihrem Höhepunkt angekommen zu sein. Bei vielen Eigentümern bringt dies das Bedürfnis mit sich, die eigenen vier Wände nun zu hohen Preisen verkaufen zu können. Doch wie gelingt es, in dieser Situation einen guten Preis zu erzielen? Einen Blick auf die zentralen Faktoren, die dafür wichtig sind, werfen wir hier in diesem Artikel.

Wird ein Makler benötigt?

Viele Verkäufer scheuen sich davor, die Dienst eines Maklers in Anspruch zu nehmen. Grund dafür ist meist die Sorge, dass dies den Gewinn beim Verkauf erheblich schmälern könnte. Dabei ist zu bedenke, dass in diesen Tagen günstige digitale Alternativen zur Verfügung stehen, die dafür in Anspruch genommen werden können. Ein Immobilienmakler steht online weit günstiger zur Verfügung, bringt aber all die wichtigen Vorteile mit sich, die ihn für den Verkauf einer Immobilie so wichtig machen.



Dies ist zum einen die Zeitersparnis. Denn alle Formalitäten beim Verkauf einer Immobilie in Ordnung zu bringen, nimmt viel Zeit in Anspruch. Ein erfahrener Makler hat hingegen Routine und kann dies schnell in Ordnung bringen. Zusätzlich bietet er eine höhere rechtliche Sicherheit beim Verkauf und ist im Schnitt dazu in der Lage, einen besseren Preis mit der Immobilie zu erzielen. Dank der Kontakte, über die ein Maklerunternehmen verfügt, geht der Verkauf im Schnitt deutlich schneller über die Bühne. Dies kann gerade für diejenigen wichtig sein, die sich aktuell vor sinkenden Preisen fürchten.

Ein ansprechendes Exposé kreieren

Wer ohne Makler verkaufen möchte, muss sich in einem ersten Schritt über das Exposé ein paar Gedanken machen. Denn damit kommen die Interessenten als erstes in Kontakt. Der erste Eindruck zählt, weshalb zum einen ansprechende Bilder notwendig sind. Die richtige Tageszeit und der richtige Blickwinkel sind entscheidend, um die Qualitäten des Hauses ideal in Szene setzen zu können.



Zum anderen dürfen im Exposé für die Immobilie alle relevanten Daten und Fakten rund um das Haus nicht fehlen. Für Käufer handelt es sich um eine Ausgabe von enormer Größe. Da ist es wichtig, gut über die Details in Kenntnis gesetzt zu sein.

Das Haus in Ordnung bringen

Kommt es zu einer Besichtigung, wird der Blick der Interessenten entsprechend kritisch sein. Entscheidend ist deshalb, die eigenen vier Wände noch einmal auf Vordermann zu bringen. Hier kann es von Vorteil sein, wenn der eigene Auszug noch nicht erfolgt ist. Ansonsten wirken die Räume leer und es gehört viel Fantasie dazu, sich das neue Domizil vorzustellen. Auch das beliebte Home Staging kann dabei eine Alternative sein. Größere Renovierungen lohnen sich nun aber nicht mehr.

Einen angemessenen Preis verlangen

Die Bauzinsen sind zuletzt deutlich gestiegen und liegen wieder bei über 3 Prozent. Dies steigert die Kosten für Käufer enorm und setzt die Immobilienpreise unter Druck. Trotzdem ist es wichtig, selbstbewusst einen angemessenen Preis für das Objekt zu verlangen. Eine Schätzung des Werts von Expertenseite kann helfen, um ein Gefühl für die Preisspanne zu gewinnen. Besonders der emotionale Wert des Eigenheims ist dafür verantwortlich, dass einige zu viel verlangen, was den Prozess des Verkaufs in die Länge zieht.