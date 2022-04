Explodierende Baukosten, ungewisse Förderungen - lohnt sich der Hausbau noch?

Das Eigenheim ist ein Herzenswunsch, vor allem bei jungen Paaren und Familien. Anstelle einer Miete zahlen Sie die Rate für den Kredit in die eigene Tasche. So bilden Sie Monat für Monat Vermögen. Wenn es Ihnen gelingt, den Kredit vor dem Eintritt der Rente zu tilgen, leben Sie im Alter mietfrei. Vor Mieterhöhungen sind Sie geschützt. Eigentum bietet seinem Besitzer aber auch eine höhere Wohnqualität. Wenn Sie ein Einfamilienhaus bauen, nutzen Sie einen Garten, in dem Sie sich erholen oder den Sie bewirtschaften können. Sie haben mehr Platz als in einer Mietwohnung und können Ihre Wohnfläche durch den Ausbau von Keller oder Dachgeschoss erhöhen. All diese Kriterien begründen den Traum vom Eigenheim.

Photo by Soroush Karimi on Unsplash

Während der Planungsphase können Sie Musterhäuser anschauen und verschiedene Hausmodelle vergleichen. Dann fällt es Ihnen leichter, sich für ein passendes Modell zu entscheiden.

Baukosten und die Niedrigzinspolitik

Aktuell gibt es jedoch das Problem, dass sich viele junge Paare, aber auch Interessierte im mittleren Lebensalter die Kosten für das Bauen nicht mehr leisten können. Seit der Finanzkrise, die im Jahre 2008 begann, verfolgte die Europäische Zentralbank eine Niedrigzinspolitik. Was für den klassischen Sparer zu einem Problem wurde, kam dem Bauherren zugute. Die Bauzinsen lagen über Jahre auf einem historischen Tief. Dies hat zu einem wahren Bauboom geführt. Hinzu kamen Förderungen durch den Staat in Form von Förderkrediten und Baukindergeld. So wurde das Bauen vor allem für Familien mit mehreren Kindern auch dann erschwinglich, wenn das Einkommen nicht so hoch war.

Baukosten schießen in die Höhe - die Gründe

Der Beginn der Coronapandemie hat einiges geändert. In vielen Branchen konnte nicht oder nicht Vollzeit gearbeitet werden. Dies führte zu einem Einkommensverlust, zum Bezug von Kurzarbeitergeld oder Hartz IV. Vor allem Beschäftige im Handel und in der Gastronomie, aber auch im Reiseverkehrswesen und in der Hotelbranche waren davon betroffen. Ein Hausbau rückte auch deshalb in weite Ferne, weil die Zinsen allmählich wieder anstiegen.

Wegfall von Fördermitteln

Nach dem Wechsel der Regierung im Dezember 2021 folgte die Abschaffung von Fördermitteln. Dazu zählt unter anderem das Baukindergeld. Eine Antragstellung ist derzeit nicht mehr möglich, da die Förderung ausgelaufen ist. Auch verschiedene KfW-Förderungen wurden gestoppt. Hinzu kommt eine Explosion der Baukosten, die sich durch die Krise in der Ukraine noch verschärfen könnte. Wer heute ein Haus bauen möchte, befindet sich im Ungewissen. Dies gilt vor allem dann, wenn das Einkommen zwar stabil und ausreichend hoch ist, um eine klassische Rate von durchschnittlich 1.000 EUR im Monat zu zahlen. Experten befürchten jedoch, dass die Kosten durch die Summe der Erhöhungen aus den genannten Gründen derart explodieren könnten, dass sich die durchschnittliche Rate um mehr als 1.000 EUR im Monat erhöhen könnte. Dies ist für viele Einkommensbezieher nicht mehr zu realisieren. Der Hausbau wird zu einem Luxus, den sich nur noch Besserverdienende leisten können.

Wann der Hausbau lohnt

Planen Sie den Bau eines Hauses ist, es wichtig, dass die Finanzierung auf einem sicheren Fundament steht. Diese setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:



* Eigenkapital

* Fördermittel

* Bausparvertrag

* Bankkredit

* Eigenleistung



Da jede Finanzierung individuell ist, entscheiden Sie, welche Komponenten Sie wählen. Wägen Sie ab, ob Sie sich die Kosten über einen langen Zeitraum von bis zu 20 Jahren leisten können. Rechnen Sie weitere Teuerungen mit ein, denn derzeit ist nicht absehbar, wann ein Ende der Inflation erreicht ist. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie mit dem Bau eines Eigenheims lieber warten.