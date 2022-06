Finde einen Platz für ein Sideboard in deinem Zuhause

Gefällt dir die originelle Inneneinrichtung? Ziehst du Möbel mit Seele vor, dank derer du dich selbst ausdrücken kannst? Dann wissen wir genau, welches Möbelstück du brauchst - das Sideboard. Das Sideboard feiert schon seit vielen Saisons eine Renaissance. Außerdem setzen viele Hersteller auf Individualität, sodass du die Möbel leicht an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Lies jetzt unseren Artikel und erfahre, warum ein Sideboard in deinem Zuhause nicht fehlen darf.

Sideboard hat mehrere Namen

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden Sideboards mit Omas Küche assoziiert, in der es nach selbstgebackenem Kuchen duftete. Diese Zeiten sind leider vorbei, aber die Lust auf Sideboards bleibt und kommt in einer neuen Version zurück in die Wohnzimmer. Früher verbarg ein weißes Sideboard mit Milchglasscheiben verschiedene Schätze. Jetzt kann dir die Auswahl an Designs und Farben Kopfzerbrechen bereiten. Es ist also vielleicht gar nicht so einfach, die richtige Wahl zu treffen, aber du wirst sicher etwas finden, das dein Herz stiehlt.

Wenn es um den Stil des Sideboards geht, kannst du dich je nach deiner Einrichtung für klassisches, zeitloses Weiß, modernes, schlichtes Schwarz oder auch für ein hochglanzpoliertes Sideboard in allen möglichen Farbvarianten entscheiden. Denke auch daran, auf den Stil der Möbel zu achten, damit sie ein echtes Schmuckstück in deiner Einrichtung werden. Eine schlichte, minimalistische Form passt perfekt in ein modernes und minimalistisches Interieur, ein Sideboard im alten Stil passt in einen klassischen Raum und eines mit verrückten Farben passt perfekt in ein eklektisches Wohnzimmer oder eine Küche.

Sideboard - ein Möbelstück, das in jeden Raum passt

Es gibt einige Möbelstücke, die, je nachdem, wo sie stehen, verschiedene Funktionen erfüllen können. Eine davon ist zweifelsohne das Sideboard. Hier sind unsere Ideen für die Anordnung und Verwendung:

im Wohnzimmer - du kannst darin alles aufbewahren, was du willst. Von Büchern über Souvenirs und Fotos deiner Liebsten bis hin zu Tischwäsche und Dokumenten. Das Sideboard im Wohnzimmer kann auch zur Aufbewahrung eines eleganten Kaffee- oder Teegeschirrs genutzt werden;

- du kannst darin alles aufbewahren, was du willst. Von Büchern über Souvenirs und Fotos deiner Liebsten bis hin zu Tischwäsche und Dokumenten. Das Sideboard im Wohnzimmer kann auch zur Aufbewahrung eines eleganten Kaffee- oder Teegeschirrs genutzt werden; im Schlafzimmer - der eingebaute Teil des Sideboards eignet sich perfekt für die Aufbewahrung von Ersatzbettwäsche, Kleidung oder Unterwäsche. Auf den offenen oder gläsernen Regalen kannst du dekorative Schmuckkästchen, Duftkerzen oder Blumen ausstellen;

- der eingebaute Teil des Sideboards eignet sich perfekt für die Aufbewahrung von Ersatzbettwäsche, Kleidung oder Unterwäsche. Auf den offenen oder gläsernen Regalen kannst du dekorative Schmuckkästchen, Duftkerzen oder Blumen ausstellen; im Esszimmer - hier ist das Thema fast schon selbstverständlich. Das Sideboard ist wie geschaffen für die Aufbewahrung von Tischwäsche, Essgeschirr oder Kaffee- und Teeservice. Auf den offenen Regalen oder oben kannst du eine Platte mit Obst oder Süßigkeiten aufbewahren. Und bei Familienessen kann die Oberseite als zusätzlicher Platz für Kuchen oder Vorspeisen dienen;

- hier ist das Thema fast schon selbstverständlich. Das Sideboard ist wie geschaffen für die Aufbewahrung von Tischwäsche, Essgeschirr oder Kaffee- und Teeservice. Auf den offenen Regalen oder oben kannst du eine Platte mit Obst oder Süßigkeiten aufbewahren. Und bei Familienessen kann die Oberseite als zusätzlicher Platz für Kuchen oder Vorspeisen dienen; in der Küche - was kannst du im Küchenschrank aufbewahren? Alles! Von Kleingeld bis hin zu selbstgemachter Marmelade, Tellern, Tassen und Besteck. Die Anrichte ist ein sehr geräumiges Möbelstück, auf dem du außerdem Knödel zubereiten oder Mürbeteig kneten kannst;

- was kannst du im Küchenschrank aufbewahren? Alles! Von Kleingeld bis hin zu selbstgemachter Marmelade, Tellern, Tassen und Besteck. Die Anrichte ist ein sehr geräumiges Möbelstück, auf dem du außerdem Knödel zubereiten oder Mürbeteig kneten kannst; im Badezimmer - ein Ort, der nicht sehr offensichtlich ist, aber so originell. Wenn du ein großes, geräumiges Badezimmer hast, das Platz für einen Schrank bietet, dann solltest du nicht lange überlegen. Du kannst Handtücher, Toilettenartikel oder Haushaltschemikalien in den Schränken aufbewahren. Und wenn du dich für Glasfronten entscheidest, hast du einen Platz für dein morgendliches Make-up.

Warte nicht und besuche unseren Online-Shop, wo du eine große Auswahl an modernen Sideboards findest.