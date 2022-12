Gründlicher Hausputz – Vorteile eines Wasserstaubsaugers

Plötzlich liegt er in der Luft: Bei der Verwendung des Staubsaugers stellen viele Verbraucher eine unangenehme, muffige Ausdünstung fest. Der typische Staubsaugergeruch gilt dabei als Anzeichen für ein geringes Staubrückhaltevermögen. Das Problem: Der eingesaugte Schmutz wird über die Ausblasluft wieder abgegeben und damit nicht entfernt, sondern lediglich umverteilt. Eine gründliche Reinigung der Innenräume kann auf diese Weise nicht realisiert werden. Mit einem Wasserstaubsauger dagegen gelingt eine umfassende Säuberung der Flächen und Textilien. Doch was ist ein Wasserstaubsauger? Was sind die Vorteile und worauf sollte man beim Kauf achten? Und warum eignet sich das Gerät für Allergiker? Dieser Artikel liefert Antworten!

Was versteht man unter einem Wasserstaubsauger?

Ein Wasserstaubsauger enthält einen Wassertank, der mit Leitungswasser befüllt werden kann. Die meisten Modelle verfügen zudem über einen Motorfilter. Der Hintergrund: Werden feine Partikel mit der Raumluft über das Saugrohr eingesogen, befördert das Gerät diese in das Wasser im Wassertank.

Hier besteht jedoch die Gefahr, dass sich Luftblasen bilden, die die Staubpartikel beinhalten. Diese steigen an die Wasseroberfläche und zerplatzen. In der Folge wird der Innenraum des Staubsaugers verschmutzt. Über die Ausblasluft gibt der Staubsauger die Stoffe dann wieder an die Raumluft ab.

Der Motorfilter soll dies verhindern. Ein hohes Staubrückhaltevermögen wird jedoch nicht erzielt. Zudem führt der Einbau des Filters dazu, dass sich der Stromverbrauch des Gerätes erhöht. Weiterhin muss der Motorfilter regelmäßig ausgetauscht werden, was Zusatzkosten auslöst.

Die Alternative stellen innovative Wasserstaubsauger mit Separatoren dar: Der Vivenso Wasserstaubsauger wird in Deutschland hergestellt und weist ein Staubrückhaltevermögen von 99,998 Prozent auf. Somit werden nahezu 100 Prozent der Stoffe aus der Raumluft entfernt und treten nach dem Einsaugen nicht mehr aus dem Gerät aus. Interessierte finden hier mehr Informationen.

Das Herzstück des Bodenstaubsaugers, der Separator, verfügt über zwei Stufen und presst die Partikel mit einer Geschwindigkeit von 25.000 Umdrehungen pro Minute in das Wasser im Wassertank. Auf diese Weise werden die Stoffe an die Flüssigkeit gebunden.

Luftblasen entstehen nicht. Stattdessen werden Staub und Raumluft effektiv getrennt. Das Schmutzwasser wird im Anschluss an die Reinigung über die Toilette entsorgt.



Was sind die Vorteile eines Wasserstaubsaugers mit Separator?

- Zuverlässige Reinigung

- Hohe Energieeffizienz

- Hohe Saugkraft

- Made in Germany

- Vielfältige Zusatzfunktionen

Worauf sollte man beim Kauf eines Wasserstaubsaugers achten?

Der Vivenso Bodenstaubsauger geht als Testsieger aus Staubersaugertests von RTL.de und expertentesten.de hervor. Zudem bewertet das ETM Magazin das Premium-Gerät mit "Sehr gut?. Neben Testergebnissen gibt es jedoch weitere Kriterien, an denen sich Interessierte beim Kauf eines Wasserstaubsaugers orientieren können. Doch welche Kaufkriterien sind sinnvoll?



Effektivität

Ein Staubsauger sollte möglichst viele Staubpartikel und Allergene entfernen können. Einen Hinweis auf die Effektivität bietet das Staubrückhaltevermögen. Einen weiteren Hinweis liefert der Geruch des Geräts. Tritt der typische Staubsaugergeruch auf, treten Partikel aus. Die Wohnung wird also nicht umfassend sauber.



Stromverbrauch

Die Energiekosten steigen. Umso schöner ist es, wenn die Haushaltsgeräte wenig Strom verbrauchen. Der Wasserstaubsauger verbraucht bei dem herkömmlichen Saugvorgang circa 320 Watt Strom. In der höchsten Saugleistung beträgt der Verbrauch circa 650 Watt Strom.



Funktionen

Zusatzfunktionen erleichtern den Hausputz. Mit dem richtigen Zubehör kann dieser mit nur einem Gerät realisiert werden. Nützliche Zusatzfunktionen sind zum Beispiel die Nassreinigung, die Tiefenreinigung, die Waschfunktion, die Vakuumier-Funktion und die Luftbefeuchtung.



Warum profitieren auch Allergiker von dem Wasserstaubsauger?

Bei Allergikern reagiert das Immunsystem empfindlich auf Stoffe, die normalerweise als harmlos eingestuft werden. Dies kann Tierhaare, Pollen oder den Kot von Hausstaubmilben betreffen. Der Hausputz in den eigenen vier Wänden kann die allergischen Symptome verschlimmern.

Der Grund: Bei der Reinigung - insbesondere beim Staubsaugen - werden Allergene aufgewirbelt. Weiterhin saugen herkömmliche Staubsauger diese zuerst ein und geben sie dann erneut in die Raumluft ab. Ein weiterer Nachteil: Bei der Entleerung von Müllbeuteln werden die Reizstoffe erneut aufgewirbelt.

Ein Wasserstaubsauger mit Separator dagegen bindet die Partikel zuverlässig an das Wasser. Das Schmutzwasser wird anschließend über die Toilette entsorgt, wobei keine Stoffe austreten. So können Allergiker den Hausputz nicht nur effektiv umsetzen, sondern profitieren unter Umständen von geringeren Symptomen oder einem Ausbleiben der Symptome.



Das Fazit - ein Gerät für den gesamten Hausputz

Das Putzen der eigenen vier Wände kann ganz schön aufwändig sein. Mit einem Wasserstaubsauger mit Separator dagegen gelingt die Reinigung schnell und unkompliziert. Zudem überzeugt der moderne Staubsauger durch eine hohe Effektivität. Denn die Schmutzpartikel werden zu fast 100 Prozent entfernt.

Als positiv kann zudem die hohe Energieeffizienz und die hohe Saugleistung bewertet werden. Weiterhin verfügt das Premium-Gerät, Made in Germany, über zahlreiche nützliche Zusatzfunktionen, die den Alltag deutlich erleichtern.