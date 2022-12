Hauskauf auf den Balearen: Das müssen Käufer beachten

Photo by Marc Schadegg on Unsplash

Ohne eine N.I.E. Läuft nichts

Bei der N.I.E. Nummer handelt es sich um eine spezielle Identifizierungsnummer für Ausländer bei Steuerangelegenheiten und wirtschaftlichen Tätigkeiten, die von Nicht-Spaniern durchgeführt werden. Sie wird für eine Vielzahl von Rechtsgeschäften benötigt:

Immobilienkauf

Autokauf

Abschluss von Versicherungsverträgen

Eröffnung eines Bankkontos

Beim Erwerb eines Hauses oder einer Wohnung auf den Balearen muss die N.I.E Nummer spätestens beim Notartermin vorhanden und vorgelegt werden, damit die Höhe der Steuer berechnet werden kann.



Um die Identifizierungsnummer zu erhalten, ist es nötig, einen Antrag bei der Ausländerbehörde zum Beispiel in Palma zu stellen. Auf Mallorca gibt es darüber hinaus Dienstleister, die Ausländern gegen Zahlung einer Gebühr eine N.I.E Nummer besorgen.

Ein spanisches Bankkonto ist noch immer ein Muss

In Spanien ist es noch immer üblich, den Kaufpreis für eine Immobilie per bestätigtem Bankscheck zu entrichten. Schon allein aus diesem Grund ist das Vorhandensein eines spanischen Bankkontos für den Kauf einer Immobilie auf den Balearen notwendig. Die Kontoverbindung sollte mindestens eine Woche vor dem Notartermin eingerichtet sein.



Wichtig:



Es existieren nur wenige deutsche Banken, die Finanzierungen für eine spanische Immobilie vergeben. Der Grund: Hohe Risiken bei der Immobilienbewertung und Abwicklung der Transaktion.

Den Kaufpreis richtig einschätzen



Wenn Sie sich dazu entschließen, ohne Makler auf Immobiliensuche zu gehen, sollten Sie über profunde Kenntnisse über die Marktsituation auf den Balearen verfügen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie einen nicht marktgerechten Preis bezahlen und einen finanziellen Schaden erleiden. Dies ist insbesondere bei Immobilien im hochpreisigen Segment dramatisch. Eine Villa auf Mallorca kaufen Sie daher am besten von einem erfahrenen Makler und Immobilienspezialisten.



Die Rechtslage prüfen



Auf den Balearen kam es in der Vergangenheit häufig vor, dass Häuser ohne Baugenehmigung errichtet wurden. Obwohl die illegalen Bauten jahrelang von den Behörden toleriert wurden, intensivieren diese seit 2017 ihr Vorgehen gegen derartige Gebäude. Auf Mallorca wurden seitdem 592 nicht ordnungsgemäß erbaute Häuser abgerissen.



Für Käufer ist es daher wichtig, vor dem Erwerb die rechtliche Situation zu prüfen und herauszufinden, ob das Gebäude legal errichtet wurde oder gegebenenfalls eine Legalisierung möglich ist.



Beim Kauf fallen Nebenkosten an



Neben dem reinen Kaufpreis für die Immobilie müssen Sie Nebenkosten zahlen. Deren Höhe variiert teilweise stark von den Gebühren in Deutschland. Im Einzelnen handelt es sich dabei um:

Grunderwerbsteuer

Notargebühren

Mehrwertsteuer (sofern der Kauf von einer juristischen Person vollzogen wird)

Ein spanischer Notar erhält circa 0,3 % des Kaufpreises, während sich die Kosten für den Grundbucheintrag auf 4 % der Kaufsumme belaufen. Die Grunderwerbsteuer hingegen wird nach einem progressiven Tarifsystem festgelegt, wobei der Prozentsatz mit dem Verkehrswert des Hauses steigt.