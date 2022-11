Herbstlaub entfernen: Was sollten Grundstückseigentümer beachten?

Laub fegen gehört zur Verkehrssicherungspflicht

Immobilienbesitzer sollten bei Laub auf dem Gehweg nicht zu nachlässig sein, denn im Zweifelsfall könnten sie haftbar gemacht werden, wenn es zu einem Unfall kommt. Denn in der Regel übertragen die Kommunen ihnen die Verkehrssicherungspflicht. Zwischen 7 und 20 Uhr gilt die Räumpflicht werktags. Am Wochenende gilt sie ab 9 Uhr. Durch einen entsprechenden Vertrag können auch Mieter zum Laubfegen verpflichtet sein. Wer in Urlaub fährt, muss dafür sorgen, dass jemand anderes das Räumen übernimmt.

Wie umfassen das Laub beseitigt werden muss, ist rechtlich nicht eindeutig geregelt. Es sollte jedoch nicht die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Regeln beachten, muss auch, wer Laubbläser oder Laubsauger einsetzen möchte. Viele dieser Geräte fallen unter die Lärmschutzverordnung und dürfen in Wohngebieten nur eingeschränkt betrieben werden. Erlaubt ist die Nutzung in der Regel nur werktags zwischen 9 und 13 Uhr und zwischen 15 und 17 Uhr.



Nicht immer ein Problem: Laub im Garten

Im privaten Garten ist das Entfernen von Laub kein Muss. An manchen Stellen ist es aber empfehlenswert. Das betrifft beispielsweise den Rasen. Bleibt das Laub dort zu lange liegen, wird der Rasen ohne Licht gelb und stirbt irgendwann ab. Auch auf Gartenwege oder der Terrasse stört das Laub in der Regel.

Besonderen Ärger macht Laub vielen Hausbesitzern in Licht- und Kellerschächten. Was sich dort an Laub ansammelt, kommt nicht von allein wieder heraus und die Reinigung von Lichtschächten ist oft schwierig und unangenehm. Sammelt sich viel nasses Laub im Lichtschacht, sorgt es außerdem für einen modrigen Geruch und es kann sich Schimmel bilden. Hier kann eine Lichtschachtabdeckung leicht Abhilfe schaffen. Sie hält nicht nur Laub ab, sondern auch Schlagregen oder Schnee. Lichtschachtabdeckungen sollten möglichst passgenau sein, aber die Belüftung nicht beeinträchtigen. Damit verhindern sie auch das Eindringen von Insekten und anderen Kleintieren. Das betrifft nicht nur unerwünschte Schädlinge, sondern mitunter auch willkommene Gartenbewohner. Insbesondere für Igel werden offene Kellerschächte häufig zur Todesfalle. Wer seine Lichtschächte mit einer Abdeckung sichert, spart sich also nicht nur die Laubentfernung, sondern rettet mitunter Tier-Leben.

Ebenfalls laubfrei gehalten werden, sollten Dachrinnen und Fallrohre.

Was mancherorts für Ärger sorgt, kann auf den Beeten im Garten sogar willkommen sein. Hier dient Laub als Mulchschicht und natürlicher Frostschutz. Auch für den Kompost ist es ein wertvoller Zusatz.

Laub richtig entsorgen

Eingesammeltes Laub wild zu entsorgen, ist verboten. Das gilt auch für Wälder oder Felder. Vom Verbrennen ist ebenfalls abzuraten. Frisches Herbstlaub brennt in der Regel nicht gut, qualmt stark und kann zu einem unkontrollierten Brand führen.

Besonders nachhaltig ist die Nutzung im Garten als Mulch oder auf dem Kompost. Wo das nicht möglich ist oder wo größere Mengen anfallen, sind die örtlichen Wertstoffhöfe die richtige Abgabestelle. In einigen Kommunen im Münsterland gibt es außerdem spezielle Sammelstellen oder gesonderte Abholtermine für das Herbstlaub.