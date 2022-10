Holz als Baustoff - Vor- und Nachteile

Das Bauen mit Holz erlebt in Deutschland einen Boom wie schon lange nicht mehr. Und dieser neue Bautrend kommt nicht von ungefähr. Denn Holz vereint so viele positive bautechnische Qualitätseigenschaften in sich wie kein anderer Baustoff. Dies macht es für viele Bauherren zum bevorzugten Werkstoff im Hausbaubereich.

Holz – der Allrounder unter den Baustoffen

In Zeiten von Klima- und Energiekrise stehen bei Häuslebauern vor allem klima- und umweltfreundliche und energieeffiziente Werkstoffe ganz oben auf der Wunschliste. Und genau deshalb erlebt der traditionelle Holzhausbau als Bautrend gerade eine wahre Renaissance in Deutschland. Denn Holz überzeugt mit vielen positiven und attraktiven Qualitätseigenschaften, mit denen es sich - gerade in Sachen Klima- und Umweltschutz, Energieeffizienz, Ökologie, Nachhaltigkeit und Wohngesundheit - von allen anderen Baustoffen ganz klar abhebt. Im Gegensatz zum Bauen mit anderen Werkstoffen wie z.B. Eisen, Stahl, Zement, Beton und Ziegel vereint das traditionelle Bauen mit Holz gleich eine ganze Reihe von bautechnischen Vorteilen, die es zu einem unangefochtenen Allrounder im Hausbaubereich machen.

Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht über die Vor- und die Nachteile von Holz als Baustoff beim Hausbau.

Sehr gute Wärmedämmung und erhebliche Heizkosteneinsparung

Aufgrund seiner schlechten Wärmeleitung bietet Holz eine sehr gute Dämmung. Mit dieser optimalen Energieeffizienz sorgt es das ganze Jahr über für eine ausgeglichene und milde Lufttemperatur in Innenräumen – und senkt in den Herbst- und Wintermonaten die Heizkosten. Dadurch erlaubt es Bauherren in der dunklen, nasskalten Jahreszeit, bei den Heizkosten noch richtig geld zu sparen und den eigenen Geldbeutel finanziell erheblich zu entlasten.

Sehr gute Feuchtigkeitsregulierung und optimales Raumklima

Aufgrund seiner offenporigen Zellstruktur ist Holz atmungsaktiv und hat eine sehr gute Feuchtigkeitsregulierung. Als eine natürliche Klimaanlage sorgt es zu jeder Jahreszeit für eine ausgeglichene Luftfeuchtigkeit und für ein gemäßigtes Raumklima in Innenräumen. Dies wiederum garantiert die bestmögliche Wohngesundheit und damit eine erhebliche Steigerung der Lebensqualität in Innenräumen. Von dieser Rundum-Wohlfühl-Atmosphäre profitieren insbesondere Allergiker und Asthmatiker.

Ein weiterer gesundheitlicher Vorteil für Allergiker und Asthmatiker ist die Tatsache, dass Holz als ein chemisch unbehandelter Werkstoff keine umwelt- oder gesundheitsschädlichen Gift- und Schadstoffe wie Lacke, Farben und Imprägniermittel in der Luft freisetzt.

Sehr hohe CO2-Speicherkapazität und optimale Ökobilanz

Holz ist ein natürlich nachwachsender Rohstoff hat die daher die höchste CO2-Speicherkapazität und die beste Ökobilanz von allen Baustoffen. Als ein natürlicher und sehr effizienter Kohlenstoffspeicher bindet es große Mengen des Klimakillers Kohlendioxid, leistet dadurch einen erheblichen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen und ist der umwelt- und klimafreundlichste von allen auf dem Markt verfügbaren Werkstoffen.

Steigende Holzpreise, Holzverknappung und zusammengebrochene Lieferketten

Die Energie- und Klimakrise und die Corona-Pandemie haben allerdings leider auch viele Nachteile beim traditionellen Hausbau mit Holz mit sich gebracht. Die ständig steigende Nachfrage nach Holz als Baustoff in der Energie- und Klimakrise und die in der Corona-Pandemie zusammengebrochenen globalen Lieferketten haben in den letzten Jahren zu einer enormen Holzverknappung und zu einem erheblichen Anstieg der Holzpreise auf dem weltweiten Markt geführt.

Höhere Baukosten und längere Bauphasen im Hausbau

Die Energie- und Klimakrise und die Corona-Pandemie verursachten beim Holzhausbau in den letzten Jahren eine enorme Steigerung der Baukosten und erheblich längere Lieferzeiten für Holz. Dieser Trend wiederum hatte für Bauherren eine erheblich schwierigere Kostenkalkulation und Bauplanung, eine unsicherere Baufinanzierung, wesentlich längere Bauphasen und ein erheblich höheres finanzielles Risiko zur Folge.

Alle diese Risikofaktoren können den Traum vom Eigenheim schnell platzen lassen und haben für Häuslebauer die Gefahr eines Bauruins in den letzten Jahren erheblich erhöht. Diese Entwicklung hat das Bauen mit Holz für künftige Eigenheimbesitzer riskanter und unattraktiver gemacht.