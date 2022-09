Interview mit Immobilienökonom Florian Bauer 

Der gelernte Bankkaufmann und studierte Immobilienökonom aus Köln, Florian Bauer, ist seit 2008 in der Finanzbranche aktiv. 2018 gründete er die Bauer Immobilien GmbH. Operativ agiert das Unternehmen bundesweit und richtet sich vor allem an private Kapitalanleger. Ziel der Kölner ist es, ihre Kunden beim Kauf von Immobilien in allen Belangen zu unterstützen und zu beraten.

- Industrieunternehmen spüren sie schon: Die konkreten Auswirkungen der Energiekrise durch Lieferstopps aus Osteuropa. Welche direkten und langfristigen Folgen sehen Sie auf die Immobilienbranche zukommen?

Am ehesten macht sich die Energiekrise in puncto Neubau bemerkbar. Schließlich fordern Bauträger, die die Tagespreise von den Handwerkern bekommen, in der jetzigen Situation fast nur noch Tagespreise, was eine realistische Kostenplanung fast unmöglich macht. Langfristig gewinnen Bestandsimmobilien, welche jetzt nachhaltig und effizient saniert werden, enorm an Mieterattraktivität. Durch diese energetischen Modernisierungsmaßnahmen steigert sich der Wert eine Immobilie um ein Vielfaches. In der Folge sind damit höhere Mieten verbunden bzw. ein steigender Verkaufspreis die logische Konsequenz.

- Der Immobilienmarkt wird hierzulande als sehr heterogen bezeichnet. Gibt es insofern auch Regionen, die stärker oder schwächer von den Engpässen betroffen sind oder schließen Sie das aus?

Durch den täglichen Kontakt mit Unternehmern, Käufern und Mietern, erkenne ich einen klaren Trend: A- und B-Lagen werden in Deutschland mit großer Wahrscheinlichkeit weniger von Preisrückgängen betroffen sein als alle anderen Lagen. Das liegt in erster Linie daran, dass die Nachfrage nach Wohnraum in diesen Gegenden nach wie vor hoch ist und hoch bleiben wird. Gleichzeitig halten stockende Neubauaktivitäten die Anzahl neuer Wohnungen weiter auf einem niedrigen Niveau. Ländliche Lagen hingegen, werden mehr betroffen sein. Zum einen aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen und zum anderen wegen der Kostenexplosion bei Baumaterialien. Hier werden sich viele mit dem Kauf eines Eigenheims zurückhalten. Marktbeobachter erkennen bereits jetzt, inwiefern es zu signifikanten Rückgängen im unteren Preissegment der Eigennutzer bei Kaufpreisen von unter 300.000 EUR gekommen ist.

- Was können Verbraucher jetzt tun, um mit diesen extremen Rahmenbedingungen umzugehen? Viele mussten schließlich schon vor dem Engpass mit hohen finanziellen Belastungen leben.

Meiner Meinung nach kann es bereits sehr hilfreich sein, wenn man als Mieter ins Gespräch mit dem jeweiligen Eigentümer geht. Die Bereitschaft, Kompromisse zu finden und Nebenkosten zu senken, ist nämlich größer als je zuvor, da Eigentümer die Kostensteigerungen sehr gut bewerten können. Neue Heizungen oder der Ausbau von Photovoltaik können in diesem Zusammenhang schon zu einer monatlichen Kostenersparnis von circa 150 EUR - 250 EUR führen. Die in der Anschaffung entstehenden Mehrkosten können allerdings nicht alleine durch den Eigentümer gestemmt werden, weshalb eine einvernehmliche Anhebung der Kaltmiete um 50 EUR- 100 EUR eine gute Lösung ausmachen würde. So refinanzieren sich langfristig die Ausgabenpunkte des Eigentümers. Der einzelne Mieter wiederum könnte monatliche Ausgaben reduzieren.

Privatinvestoren empfehle ich hingegen, nicht impulsiv und aus der Emotion heraus zu handeln. Weder sollte panisch verkauft noch aggressiv gekauft werden. Eher empfiehlt es sich, je nach Lage und Zustand des Gebäudes individuell die Investitionsentscheidung zu bewerten. Alles abhängig von tagespolitischen Ereignissen zu machen, wäre allerdings der falsche Weg.





- Sollten potentielle Käufer von Immobilien aktuell eher warten oder erst recht aktiv werden, da sich die Preise perspektivisch erhöhen werden? Können sich Investoren jetzt so gegen Volatilität absichern?

Den perfekten Zeitpunkt gibt es nie. Auch nicht in der aktuellen Marktphase. Dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass abwarten, statt zu investieren nie die richtige Methode ist. Das gilt insbesondere in Zeiten hoher Inflationsraten. Die Spielregeln müssen beachtet werden: Sind Objektzustände streng geprüft, Lagen maximal detailliert bewertet und robuste Finanzierungsstrukturen festgemacht, lohnt sich nach wie vor ein Investment in Immobilien!

- Ein Blick in die Zukunft: Was würden Sie aus Ihrem Tagesgeschäft Investoren für den Rest von 2022 in Zeiten der hohen Inflation, Bauzinsen und stockendem Wohnungsbau empfehlen?

Wer die richtigen Investitionen, beispielsweise in gut erhaltene Bestandsimmobilien tätigt, wird hiervon in den nächsten Jahren massiv profitieren. Erst recht, wenn sich die Immobilie in der optimalen Lage befindet. Gerade Kunden, die jetzt ihr Eigenkapital bzw. mehr Eigenkapital als andere Marktteilnehmer einsetzen, sind klar im Vorteil und sichern sich zudem gegen die hohe Inflation und Geldentwertung ab.