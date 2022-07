Lästlinge und Schädlinge bekämpfen - ohne Chemie

Jeder kennt sie, aber keine möchte sie bei sich zu Hause oder im Garten haben – Schädlinge. Natürlich möchte man sie schnell wieder loswerden, damit Schaden an Pflanzen, Baustoffen oder dem Lebensmittelvorrat abgewendet wird. Das Umweltbewusstsein wächst immer mehr, so ist man bedacht, Umweltgifte so rar wie möglich einzusetzen. Viele möchten im eigenen Domizil, in dem meist auch Kinder und Haustiere leben, keine Chemie einsetzen. Was man in diesem Fall tun kann, um die Schädlinge schnell zu vertreiben, wird hier erläutert.

Die Nahrungskette – nützlich in der Küche

Man steht in der Küche und auf einmal flattert eine Motte an einem vorbei, kurze Zeit darauf eine zweite. Spätestens jetzt sollte man sich auf die Suche danach machen, welcher Vorratsbehälter von den Mottenlarven befallen sein könnte. Denn Lebensmittelmotten legen ihre Eier in der Nähe von Nahrung ab. Schlüpfen die kleinen Larven dann, dringen sie durch winzige Zugänge in die Lebensmittelbehälter ein. Wenn man Pech hat, holt man sich diese Schädlinge bereits in der geschlossenen Verpackung nach Hause. Zum Glück haben diese Schädlinge einen natürlichen Feind. Man kann ganz einfach Lebensmittelmotten mit Schlupfwespen bekämpfen. Obwohl bei dem Wort „Wespe“ auch die Alarmglocken läuten, sind diese Insekten vollkommen harmlos für Menschen. Sie nutzen die Eier der Motten für ihren eigenen Nachwuchs. Auf diese Weise hindern sie die Motten an der Vermehrung. Anschließend sollte man den Schrank gut mit Essigwasser auswaschen und alles dicht verpacken. Die Schlupfwespen verschwinden, sobald sie keine Nahrungsgrundlage für den Nachwuchs mehr haben, von ganz alleine.

Gerüche sinnvoll nutzen

Mit Gerüchen kann man ungewünschte Mitbewohner auf zwei Arten von schützenswerten Bereichen fernhalten. Dies funktioniert zum einen, indem man die Tiere anlockt und in eine Falle laufen lässt. Zum anderen halten bestimmte Gerüche eine besondere Art von Schädlingen fern. So kann beispielsweise eine Klebefalle gegen Silberfische im Bad oder Küchenbereich helfen. Die Falle ist so aufgebaut, dass in ihrer Mitte ein ungiftiger Köder angebracht wird. Rund um das Lockmittel befindet sich ein Klebestreifen. Auf diesem bleiben die Silberfische auf ihrem Weg zum Köder einfach kleben.

Andersherum funktioniert die Taktik zum Beispiel bei Ameisen. Diese mögen unter anderem den Geruch von Lavendel oder Thymian gar nicht gerne. Möchte man eine Ameisenkolonie aus einem Beet fernhalten, kann man also ganz einfach Lavendel oder Thymian ins Beet pflanzen. Auch ätherische Öle wie Teebaumöl finden Ameisen abschreckend. So wird man die ungebetenen Gäste schnell wieder los.

Auf Gift verzichten, der Umwelt zuliebe

Man sieht also, dass es oft ganz einfache Wege gibt, den Plagegeistern zu begegnen, ohne auf die chemische Keule zurückgreifen zu müssen. Dies schützt die Bewohner und Haustiere vor Vergiftungen und schont außerdem die Umwelt. Im Internet wird man schnell fündig, welche Fressfeinde die unliebsamen Mitbewohner haben oder auf welche Art und Weise die Tiere auf bestimmte Duftstoffe reagieren. Darüber freut sich nicht nur die Umwelt, sondern auch der eigene Geldbeutel.