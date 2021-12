Mehr Wohlfühlambiete durch die richtige Innenbeleuchtung

Lichtzonen schaffen

Je nach Lichtfarbe, Helligkeit und Kontrast hat Licht eine andere Wirkung. Warmes Licht sorgt für eine Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt. Daher sollte man im Schlafzimmer und im Bereich um die Couch unbedingt auf warmes Licht zurückgreifen. LED Paneele können helfen, Akzente zu setzen. Befestigt man eine LED-Leiste hinter der Couch, so betont man zum einen das Möbelstück und sorgt gleichzeitig für eine ruhige, warme, lichtdurchflutete Zone. Sucht man im Internet nach LED Panel dimmbar, so stößt man auf eine Vielzahl von Möglichkeiten für jeden Anspruch in Ihrem Zuhause. Im Ledpanelgrosshandel finden Sie ebenso eine große Auswahl an Paneelen. Dimmbare LED Lampen oder Leisten haben den Vorteil, dass Sie je nach Bedürfnis die Helligkeit dimmen oder wieder heller schalten können. Durch ein solches Licht können Sie Wohlfühloasen in Ihrem zu Hause schaffen.

Das richtige Licht für jede Gelegenheit

Man unterscheidet zwischen direktem und indirektem Licht. Idealerweise sollte in einem Raum eine Mischung aus beiden Lichtquellen bestehen. Indirektes Licht ist unaufdringlich und wirft kaum Schatten. Während direktes Licht Akzente setzt und für eine kontrastreiche Beleuchtung sorgt. Deckenstrahler werden als helles, direktes Licht genutzt und LED-Leisten unter dem Bett oder der Couch beispielsweise als indirektes Licht. Je nach Situation im Alltag braucht man eine andere Beleuchtung. Indirektes, warmes Licht macht müde und entspannt. Das mag von Vorteil sein, wenn man anschließend zu Bett gehen möchte. Muss man jedoch konzentriert arbeiten oder morgens wach werden, um dann aus dem Haus zu gehen, so ist direktes Licht von Vorteil. Da Sie im Vorfeld nie genau wissen, welches Licht Sie wann benötigen, ist es lohnenswert in jedem Raum mehrere verschiedene Lichtquellen zur Verfügung zu haben.

Zielgenaue Beleuchtung für mehr Konzentration

Ein Arbeitsplatz ist ein Ort, an dem man möglichst wach und konzentriert arbeiten muss. Mit einem kontrastreichen, kaltem Licht in Form einer zielgerichteten Tischleuchte, kann man für solch eine Umgebung sorgen. Eine einzige Lampe ist für einen Raum nicht ausreichend. Daher sollte stets eine unaufdringliche Hintergrundbeleuchtung vorhanden sein. Eine gute Arbeitsbeleuchtung ist im Arbeitszimmer, aber auch in der Küche und im Badezimmer notwendig. Lesen Sie gerne fokussiert in einem Sessel oder auf dem Sofa im Wohnzimmer, so kann man auch hier Abhilfe in Form einer hellen Standleuchte schaffen. Auf diese Weise schafft man eine Lichtzone, die zur Konzentration anregt, ohne die wohlige Atmosphäre des gesamten Raums zu beeinflussen. Das Prinzip sollte auch im Kinderzimmer angewandt werden. Während die Hauptbeleuchtung unaufdringlich sein muss, kann man am Schreibtisch mithilfe einer passenden Lampe die Konzentration fördern. Im Bereich des Bettes lädt ein unaufdringliches, warmes Licht zum Entspannen ein.

Smarte Lichttechnik

Smarte Lichtsysteme steuert man nicht mehr über Lichtschalter, sondern über das Smartphone oder gar einen Sprachassistenten. Auf diese Weise können Sie Licht steuern, ohne dafür aufstehen zu müssen. Zudem schaltet die Beleuchtung sich automatisch an und aus, sobald man das Haus betritt oder verlässt. Die modernen Lichtsysteme bieten verschiedene Lichttöne und Beleuchtungsmittel an. In einfacherer Variante gibt es solche Systeme als Zwischenstecker für die Steckdose zur Steuerung von Tisch- oder Standleuchten. Diese haben den Vorteil, dass man sie einfach und schnell nachrüsten kann.

Eine wohnliche Beleuchtung sollte gut überlegt sein.

Jeder Bereich in Ihrem Zuhause stellt unterschiedliche Anforderungen an Ihren Alltag und somit auch an die dafür notwendige Beleuchtung. Licht beeinflusst den Menschen in vielerlei Hinsicht. Um sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen, sollte man bei der Auswahl der Leuchtmittel auf einige grundlegende Dinge achten. Es lohnt sich Lampen und Leuchten nach dem eigenen Geschmack auszusuchen, um seiner Einrichtung eine persönliche Note zu verleihen.