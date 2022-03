Modulares Bauen setzt neue Maßstäbe

Die nach dem Baukastenprinzip funktionierende Modulbauweise hat schon lange Einzug in die Baubranche gehalten. Immer mehr Unternehmen und öffentliche Institutionen entscheiden sich oftmals aus zeitlichen und finanziellen Gründen für die planungssichere, effektive und nachhaltige Alternative zum konventionellen Bau. So lassen sich Kindergärten, Schulen, Bürogebäude und sogar Krankenhäuser problemlos als Modulbauten realisieren, ohne dabei auf die gewohnte Qualität von konventionellen Gebäuden verzichten zu müssen. Überraschend kommt diese Entwicklung nicht, hält man sich die Vorteile des Modularen Bauens vor Augen.

Warum lohnt sich Modulares Bauen?

Fragt man Modulbau erfahrene Bauherren oder Architekten nach den Vorteilen des Modularen Bauens, werden sofort die hohe Planungssicherheit sowie die um bis zu 70 % kürzere Bauzeit als im konventionellen Bau angeführt. Gerade für Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen stellt dieser Aspekt den wohl größten Vorteil der Modul Bauweise dar. Aber der Modulbau kann noch weitaus mehr. Durch die industrielle Vorfertigung ist ein Modulgebäude schneller bezugsfertig und der Bauprozess ist weitestgehend wetterunabhängig. Zudem wird bereits während der Fertigung auf eine konsequente Emissionsvermeidung und Energieeffizienz geachtet. Das spiegelt sich auch in den vergleichsweise geringeren Energiekosten wider. Das Vorurteil, Modulgebäude seien einheitliche Standardbauten, ist längst überholt. Dank dem flexiblen Bausystem ohne Rastervorgaben sind der individuellen Gestaltung von Modulbauten so gut wie keine Grenzen gesetzt. Fest steht, Modulbau ist nicht gleich Modulbau. Neben dem herkömmlichen Stahl Modulbau bietet neuerdings auch die Modulbauweise mit Holz eine echte Alternative.

Stahl Modulbau und Holz Modulbau im Vergleich

Das Tragwerk eines herkömmlich errichteten Gebäudes besteht häufig aus Beton. Aus ökologischen Gesichtspunkten verbesserungswürdiger Baustoff, wenn man die Klimabelastung durch den hohen CO2-Ausstoß bei der Produktion bedenkt. Eine bedeutend klimafreundlichere Alternative bieten die Materialien Stahl und Holz, die die Grundkonstruktion eines Modulgebäudes bilden. Stahl ermöglicht einen hochstabilen und sicheren Leichtbau und überzeugt als beliebig oft recycelbarer Baustoff mit einer guten Ökobilanz. Modulgebäude aus Holz verfügen im Vergleich zur Massivbauweise über ein deutlich niedrigeres Gewicht, eine bessere Wärmedämmung und schlankere Gebäudehüllen. Durch konstruktiven Schutz sowie eine entsprechenden UV-Lasur wird das Holz vor äußeren Einflüssen geschützt und kann so auch als Außenfassade benutzt werden.

Modulares Bauen mit KLEUSBERG

Die Vorteile des Modularen Bauens liegen auf der Hand. Sofern auch Sie in Zukunft von der Modulbauweise profitieren möchten, ist die Wahl des richtigen Partners entscheidend. KLEUSBERG ist seit vielen Jahren ein erfahrener und kompetenter Ansprechpartner für Modulgebäude in den verschiedensten Bereichen. Ob Schulen oder Kindertagesstätten, Büro- und Verwaltungsgebäude oder Krankenhäuser und Pflegeheime, KLEUSBERG überzeugt seine Kunden mit absoluter Professionalität, Innovation und Know-how. Dabei stehen wir Ihnen als Generalunternehmen von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe mit Rat und Tat zur Seite und verwirklichen Ihre Wünsche in modularer Bauweise.