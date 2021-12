Neues Treppengeländer für daheim – Das muss man wissen

Treppen verbinden die Stockwerke unserer Häuser. Durch das Treppengeländer erhalten sie nicht nur eine Absicherung vor Stürzen, sondern auch ein dekoratives Element, das man an seinen persönlichen Geschmack anpassen kann. Aber wie sehen die Bauvorschriften für Treppengeländer aus? Hat man komplett freie Hand in der Gestaltung oder muss man sich an gewisse Vorgaben halten?

Allgemeine Zeitung