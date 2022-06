Putzfrau in Großstädten beschäftigen - wichtige Fragen zu Haushaltshilfen am Beispiel Berlin verständlich erklärt

Photo by Grass America on Unsplash

In welchen Fällen ist es hilfreich, eine Haushaltshilfe zu beschäftigen?

Sinn und Zweck beim Beschäftigen einer Haushaltshilfe ist es, eine Entlastung für den Alltag zu erhalten. Haushaltshilfen sind insbesondere in Haushalten gefragt, in denen viel Zeit dem Verdienst des Lebensunterhaltes gewidmet wird. Wer viel unterwegs ist, hat kaum Zeit, sich um das Aufrechterhalten von Ordnung und Sauberkeit im heimischen Umfeld zu kümmern. Daher tragen sich viele Prominente, Unternehmer und Soloselbstständige mit dem Gedanken, eine Haushaltshilfe einzustellen. Eine solche kann auch im Falle einer Pflege nach einem Unfall, bei Menschen mit Behinderung und bei Seniorinnen und Senioren tätig werden.

Haushaltshilfe - Position mit vielseitigem Aufgabenspektrum

Das klassische Aufgabenportfolio einer Haushaltshilfe umfasst das gründliche Reinigen der Innenräume wie auch des unmittelbaren Umfelds eines Grundstücks. Ob das Reinigen von Hartböden, Teppichen, Oberflächen in Bad, Küche & Co. oder das Putzen von Fenstern und Türgriffen: Gereinigt werden die Wohnbereiche, die auch bei einem turnusmäßigen Wohnungs- oder Hausputz in Eigenregie gesäubert werden würden. Haushaltshilfen können darüber hinaus die Organisation der Wäsche - das Waschen, Trocknen, Bügeln und Zusammenlegen - übernehmen. Nicht zuletzt sind Haushaltshilfen bei der Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs unterstützend tätig. Ausgenommen hiervon ist das Kochen und auch die Kinderbetreuung fällt nicht in den Aufgabenbereich einer Haushaltshilfe. Wohl aber können einfache Tätigkeiten bei der Bewirtschaftung eines Gartens übernommen werden. Den Umfang der Aufgaben legt die arbeitgebende Person selbst fest.

Privatpersonen - Arbeitgeber für Haushaltshilfen

Wenn Sie eine Haushaltshilfe für Ihren Privathaushalt einstellen, müssen Sie einige zollrechtlich überprüfbare Verpflichtungen erfüllen. Hierzu zählt in erster Linie das Zahlen des im Mindestlohngesetz definierten Mindestlohns. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, eine Haushaltshilfe durch einen Verleiher gestellt zu bekommen. Dies ist nur gestattet, wenn der Verleiher eine von der Bundesagentur für Arbeit ausgestellte Erlaubnis zum Verleihen von Haushaltshilfen vorlegen kann.



Darüber hinaus sind Sie zur Anmeldung Ihrer Haushaltshilfe bei der gesetzlichen Sozialversicherung verpflichtet. Darunter sind die Krankenversicherung und Pflegeversicherung sowie die Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Unfallversicherung Ihrer Putzfrau in Berlin zu verstehen. Gegebenenfalls ist auch Lohnsteuer abzuführen, was Sie unbedingt gesondert überprüfen sollten. Sie benötigen eine Putzfrau nur für wenige Stunden im Monat? Bei einem Verdienst unterhalb von 450 Euro oder bei einer kurzfristigen Beschäftigung von maximal drei Monaten kann Ihre Haushaltshilfe unter die Minijob-Regularien fallen. Lassen Sie sich hierzu wie auch zum Erfordernis eines Aufenthaltstitels für ausländische Haushaltshilfen eingehend beraten!