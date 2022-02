Rollladen nachrüsten - im Vorbau ganz einfach möglich

Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash

Wichtige Fakten zum Kauf der Rollladen

Ehe Sie sich für ein Modell entscheiden, sollten Sie überlegen, wo genau Sie die neuen Rollladen montieren möchten. Fakt ist, dass Sie beim Nachrüsten zum Vorbau greifen, da sich diese Variante an jeder Fassade und bei jeder objektspezifischen Gegebenheit montieren lässt. Dennoch ist es wichtig, die Montage genau zu planen und abzuwägen, ob Sie die Anbringung am Fensterrahmen oder direkt an der Fassade bevorzugen. Ein Aufbau auf dem Fensterrahmen hat den Vorteil, dass der Vorbau der Rollladen praktisch unsichtbar ist und die Fassade nicht wirklich verändert. Doch der Nachteil beruht auf der Tatsache, dass Sie den Rollladenkasten von innen sehen und dass er den Lichteinfall in den Raum beeinträchtigt. Wenn Sie Rollladen auf dem Fensterrahmen montieren, wird das Fenster durch den Vorbau kleiner. Tipp: Sie sollten bereits vor dem Kauf wissen, wo die Montage erfolgt. Anderenfalls sind die Rollladen zu groß oder zu klein.

Welche Montageart eignet sich am besten?

Nachdem die Montage am Fensterrahmen den Nachteil der Raumverdunkelung mit sich bringt, stehen Sie sicherlich vor der Frage, wie Sie die Vorbaukästen dann anbringen sollen. Bei der Nachrüstung von Rollladen im Alt- und Neubau hat sich die Befestigung auf der Fassade vor die Maueröffnung bewährt. Die Montage ist einfach, der Fensterrahmen wird nicht beschädigt und im geöffneten Zustand sind die Rollladen beim Blick aus dem Fenster nicht sichtbar. Sie sichern sich daher nicht nur einen optimalen Sicht- und Sonnenschutz, sondern können die Außengeräusche bei geschlossenen Rollladen dämmen. Ob Sie sich für elektrische oder manuell betriebene Ausführungen entscheiden, hat keinen Einfluss auf die Montagemöglichkeiten. Soll eine Verkleinerung des Sichtfeldes verhindert werden, empfiehlt es sich, Rollladen an der Fassade zu montieren und vom Anbau am Fensterrahmen abzusehen.

Sind Vorbaurollladen teuer?

Es gibt eine große Auswahl an Vorbaurollladen für den nachträglichen Anbau. Die Preise richten sich nach der Größe, nach der Beschaffenheit und nach dem Hersteller. Sie sollten bei einer etwaigen Nachrüstung aber dringend auf die Qualität achten: Günstige Rollladen sind zu 99% alle aus dem Ausland und diese Rollladen sind im Bereich Langlebigkeit den deutschen Produkte extrem unterlegen. Es muss aber nicht unbedingt der Fachhandel sein, sondern es ist selbstverständlich auch online möglich qualitativ hochwertige Ware zu kaufen.

Planen Sie gerade eine Sanierung und haben schon länger über einen festen Sonnen- und Sichtschutz nachgedacht? Dann sind Vorbaurollladen eine Lösung, die im Altbau und im Neubau gleichermaßen geeignet ist. Das Preis-Leistungs-Verhältnis und die vielen Vorteile sprechen für sich und vereinfachen Ihnen die Entscheidung.

Fazit: Die Nachrüstung von Rollladen bringt einige Vorteile

Nicht jeder kauft ein älteres Bauernhaus, in dem Holzrollladen vorhanden sind. Auch beim Kauf neuerer Häuser gehören Rollladen nicht automatisch zum Standard. Rollladen nachrüsten zu fairen Preisen und ohne eine Beschädigung der Bausubstanz ist jederzeit möglich. Vorbaurollladen werden am besten an der Fassade montiert und sorgen für Sicht- und Sonnenschutz.