Schimmel in der Wohnung: Welche Rechte und Pflichten haben Mieter?

Mal getarnt als kleinere dunkle Flecken, mal aber auch flächig und verbreitet in den Ecken. Die Rede ist von Schimmel in der Wohnung . Ob er nun von schlechtem Lüftungsverhalten oder von baulichen Mängeln kommt, sorgt regelmäßig für Auseinandersetzungen bis vor die Gerichte. Dennoch sollten Mieter schon aus gesundheitlicher Vorsicht genauer hinschauen.

Schimmel in der Wohnung: Sache des Vermieters?

Die Frage nach der Verantwortung hängt vor allem mit der Ursache für den Schimmelbefall zusammen. Die drei häufigsten Ursachen sind:

- Heiz- und Lüftungsverhalten – lüftet ein Mieter nicht oder falsch, stellt die Heizungen zu und sorgt dauerhaft für eine hohe Luftfeuchtigkeit in den Räumen, so ist er der Verursacher.

- Gebäudemängel – ein falsch gedämmtes Gebäude, Risse oder Lücken in der Feuchtigkeitsabdeckung führen ebenso zu Schimmel, wie es undichte Wasserrohre machen.

- Gebäudemangel und Lüftungsverhalten – bei frisch gedämmten Häusern mit neuer Außendämmung und Fenstern kann es zu Schimmel kommen. Die Ursache ist nun zwar auch beim Mieter zu finden, aber ebenso beim Vermieter. Weist dieser den Mieter nicht klar auf die neuen Umstände hin und hat gar die Dämmung nicht korrekt anbringen lassen, so ist die Schuldzuteilung schwer.

Jeder Mieter hat laut Mietvertrag gewisse Pflichten. Im Mietvertrag steht beispielsweise eine Mindestheiztemperatur, die aber durchaus obsolet sein kann. Letztendlich bildet sich Schimmel immer dann, wenn sich Feuchtigkeit an den Wänden absetzen kann. Das geschieht nur bei kalten Wänden und einer hohen Luftfeuchtigkeit im Raum, die aufgrund zu geringer Lüftung nicht verringert wird. In diesem Fall ist der Mieter eigenständig für die Schimmelbeseitigung zuständig. Das gilt auch, wenn:

- Möbel – zugestellte Heizungen und fehlende Abstände zwischen größeren Möbelstücken und Außenwänden sind ein häufiger Schimmelgrund.

- Gekippte Fenster – vor allem im Winter führen dauerhaft gekippte Fenster zu einem partiellen Auskühlen der Wände und somit zur Feuchtigkeitsbildung an der Wand. Der Mieter muss den Schimmel selbst beseitigen. Gekippte Fenster in Verbindung mit dem Heizen sind ohnehin zu vermeiden – die Heizungswärme geht sprichwörtlich zum Fenster hinaus.

Mieter sollten immer genau prüfen

Die wenigsten Häuser sind vollends dicht – oder bleiben es. Beliebte Schimmelflecken tauchen beispielsweise in den oberen Ecken der Heizungsnischen auf. Ist dort eine Wandfläche besonders feucht, so kann der Mieter vollkommen schuldfrei sein. Denn die Abdichtung der äußeren Fensterbänke kann fehlerhaft sein – das ist gerade bei der Wetterseite eines Hauses häufig der Fall.

Sind ganze Wände tatsächlich feucht oder gar nass, so sollte immer der Vermieter mit ins Boot genommen werden. Handelt es sich um Innenwände, ist der Vermieter ohnehin verantwortlich, da unter Umständen ein undichtes Wasserrohr beteiligt ist.

Kleinere Schimmelflecken lassen sich dagegen mit speziellem Reiniger beseitigen. Das sollten Mieter auch machen, da der Reiniger die gefährlichen Sporen abtötet. Doch die erste Beseitigung kann auch der Eintritt zu einem Testlauf sein: ab nun wird massiv auf die Luftfeuchtigkeit geachtet, aber auch das Lüftungs- und Heizverhalten wird angepasst. Tritt der Schimmel trotz niedriger Luftfeuchtigkeit erneut auf, weist das eventuell auf einen Gebäudemangel hin.

Ältere Gebäude haben häufig eine schlechtere Dämmung als Neubauten. Mieter merken es teils gar nicht, doch durch kleinste Spalte an den Fenstern findet ständig ein Luftaustausch statt. Bei neu sanierten und entsprechend gedämmten Häusern ist das eher nicht der Fall. Daher muss nach der Sanierung sehr genau das eigene Lüftungsverhalten überdacht werden. Es kann aber auch sein, dass ein Raum zu gut gedämmt ist. Gerade in Räumlichkeiten, in denen die Fenster ungünstig liegen und ein ausreichender Luftaustausch im Raum nicht stattfinden kann, muss der Vermieter mitunter nachbessern.

Taucht trotz des geänderten Verhaltens und einer Luftfeuchtigkeit von dauerhaft 50 bis höchstens 60 Prozent wieder Schimmel auf, muss der Vermieter informiert werden.

Versicherungen für Mieter

„Ich habe Schimmel verursacht. Zahlt meine Haftpflichtversicherung?“ Die Frage ist gar nicht ungewöhnlich, denn die Haftpflicht ist mitunter für vom Versicherungsnehmer verursachte Schäden da. Viele Versicherungen inkludieren zudem die Mietsachschäden. Aber tritt die Haftpflicht ein? Sicherlich ist es eine Einzelfallentscheidung, doch:

- Rohrbruch – verursacht der Mieter einen Rohrbruch oder rutscht der Schlauch der Waschmaschine ab, würde die Haftpflicht für den Gebäude- und Schimmelschaden aufkommen.

- Aquarium – Für größere Aquarien müssen meist Zusätze gebucht werden, damit die Versicherung im Ernstfall greift. Verursacht das Aquarium durch die Luftfeuchtigkeit Schimmel, so kann dem Versicherungsnehmer fahrlässiges Verhalten vorgeworfen werden.

Welche Versicherungen grundsätzlich für Mieter sinnvoll sind, um die Gefahr zu verringern auf hohen Kosten sitzen zu bleiben, hängt individuell vom Einzelfall ab. Neben der Haftpflichtversicherung kann auch die Hausratversicherung sehr wichtig sein. Ferner ist Mietern anzuraten, eine Rechtsschutzversicherung über Mietstreitigkeiten abzuschließen. Sie kann immer hilfreich sein. Da es zumeist Wartezeiten gibt und die Versicherung nicht eintritt, wenn sie nach dem Aufkommen des Schadens abgeschlossen wird, unterstützen auch die Mietervereine mit ersten Hilfestellungen.

Schimmel entdeckt: Was ist zu tun?

Ob bei kleineren Schimmelflecken, die meist selbst verursacht sind, der Vermieter informiert wird, muss jeder für sich entscheiden. Sobald auch nur der geringste Zweifel ob der Ursache besteht, ist der Vermieter zu informieren, da nur er die Ursache klären und Maßnahmen ergreifen kann. Grundsätzlich gilt aber:

- Dokumentieren – auch bei selbst verursachtem Schimmel sollte eine Dokumentation erfolgen. Das ist recht einfach, denn die Stellen werden einfach fotografiert. Gut ist, ein Lineal oder einen Zollstock neben die Flecken zu halten, damit im Verlauf der Zeit gesehen werden kann, ob sie sich vergrößern. Zugleich wird ein Protokoll mit Datum, Schimmelort und Maßnahmen geführt.

- Entfernen – Achtung: Die Entfernung wird nur selbst vorgenommen, wenn die Ursache klar auf die eigene Person zurückzuführen ist. Kleinere Schimmelflecken lassen sich mit Chlor- oder anderem Schimmelreiniger beseitigen. Wichtig ist, dass die Behandlung wiederholt geschieht. Auch diese Maßnahme wird dokumentiert. Bei größeren Schadstellen kann die professionelle Beseitigung notwendig werden.

- Ursache abstellen – das betrifft natürlich auch nur die Schimmelflecken, die sich klar auf das eigene Verhalten zurückführen lassen. Das Verhalten muss geändert werden.

Grundsätzlich ist es sinnvoll, in allen Räumen ein Hygrometer aufzustellen. Oft sind die kleinen Helfer in Verbindung mit Thermometern erhältlich. Sie helfen dabei, die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten. Wie schon erwähnt, die Temperatur im Raum spielt erst dann eine Rolle, wenn der Taupunkt an den kalten Wänden die Ansammlung von Feuchtigkeit fördert.

Unter Umständen kann sich die Anschaffung von Luftentfeuchtern lohnen. Sie gibt es in manueller Form (Granulat) und in elektrischer Variante. Das ordentliche Stoßlüften ersetzen sie nicht. Im kleineren Umfang können sich Mieter auch mit Salz, Reis oder Katzenstreu behelfen: Sie alle ziehen Feuchtigkeit aus der Luft. Sind die Wände richtig feucht, ist allerdings ein professionelles Trocknungsgerät notwendig, welches der Vermieter stellen muss. Die Feuchtigkeit weist in diesem Fall auf einen Gebäudemangel hin.

Fazit – bei Schimmel immer zuerst das eigene Verhalten überdenken

Mieter sind oft mitverantwortlich für den Schimmelbefall. Daher sollte jeder sein Verhalten überdenken und prüfen, wie es um die Luftfeuchtigkeit im Raum bestellt ist. Wenn diesbezüglich keine Probleme bestehen, ist der Vermieter zu informieren. Auch bei feuchten oder schimmligen Stellen an Innenwänden und Feuchtigkeit, die beispielsweise nur im Herbst bei Starkregen an der Wetterseite auftritt, muss der Vermieter mit ins Boot genommen werden. Ein verstopftes Regenabfallrohr oder eine undichte Fensterbankdichtung können ebenfalls die Ursache sein.