Schriftliches Interview mit Hendrik Richter (Geschäftsführer, ohne-makler.net)

Für das Immobilienjahr 2023 rechnen viele Experten mit einem Nachfragerückgang in der Immobilienbranche. Immowelt veröffentlichte in diesem Zusammenhang am 16. Januar 2023 neue Zahlen, nach denen die Angebotspreise zwischen Dezember 2021/22 in 13 von 14 Großstädten Deutschlands um bis zu -8,0 Prozent zurückgingen.

Worin liegen Ihrer Meinung nach die Ursachen für diesen erwarteten Abwärtstrend?

Meiner Meinung nach greifen heute mehrere Faktoren, die in dem angesprochenen Zeitraum und bis heute Druck auf den Immobilienmarkt ausüben.

Dazu gehören natürlich in erster Linie die steigenden Finanzierungskosten. Hohe Zinsen treiben die Ausgaben auf Käuferseite gerade auf ein für viele Interessenten nicht mehr stemmbares Niveau.

Auch sind es die Banken, welche im Zuge der letzten Monate konstant ihre Anforderungen an Eigenkapital sowie weitere Eigenschaften der Käufer angekurbelt haben. Unterhalb der Marke von 50.000 EUR wird eine Finanzierung nur in den allerwenigsten Fällen noch ermöglicht.

Zusätzlich schwebt mit der unbekannten Variable der Energiekosten ein weiteres Damoklesschwert über den Käufern. Keiner weiß in welchem Umfang, aber dass die Energiekosten 2023 steigen werden, gilt als gesichert da auch dieser Markt die Spätfolgen aus 2022 erst in den kommenden Monaten voll abbekommen wird.

Hinzukommen – und dieser extrem wichtige Punkt wird oft unterschätzt - massive Probleme in der Vermarktung der Objekte. Das beginnt schon bei der Erstellung eines Exposés. Inserate werden oft zu hastig, zu ungepflegt und zu ungenau online gestellt.

So verliert die Immobilie zusätzlich an Attraktivität, weil sie schon in einer Liste unter mehreren Angeboten optische Nachteile hat. Werden die Inserate nicht ansprechend genug angeboten, schwindet so auch das Interesse auf Käuferseite.

Das obwohl ein ansprechendes Exposé der einzige Teilbereich ist, den Verkäufer – anders als etwa die Lage – bestimmen können. Einige Makler greifen in diesen Prozess eher kontraproduktiv ein, da sie den Preis eines Objektes drücken, um schneller den Abschluss zu machen. Verkäufern wird so jedoch nicht geholfen.

Können Immobilien 2023 dann eigentlich noch wertsteigernd verkauft werden?

Auf jeden Fall. Dafür muss allerdings zwischen den Märkten unterschieden werden. Bedeutet, dass es nicht „den einen Immobilienmarkt“ gibt, sondern dass sich urbane und rurale bzw. zentrale und dezentrale Lage stark voneinander unterscheiden.

Vor allem in den Metropolen mehren sich mittlerweile Anzeichen dafür, dass es zu einem leichten, aber erkennbaren Nachfrageaufschwung kommt. Selbst wenn es wahrscheinlich nicht mehr zu so lukrativen Verkäufen wie in den letzten 10 bis 15 Jahren am Fließband kommen wird, gibt es insoweit weiterhin gute Chancen auf profitable Immobilienverkäufe.

Wie bereits kurz angedeutet, kommt es dabei mehr denn je auf die Vermarktung des Objektes an. Wenn Käufer ihre Interessenten durch sorgfältige Exposés auf den bekannten und großen Such- aber auch den Nischenportalen sofort ansprechen können, steigt auch die Chance auf Termine und Abschlüsse.

Exposés mit schlechter Bildqualität, privaten Restgegenständen in den Zimmern oder einem ungepflegten Gartenbereich, schrecken Interessenten in dieser zweifelsohne angespannten Marktlage eher ab.

Welche Fehler sehen Sie, die Verkäufer heute zu oft begehen?

Verkäufer stehen meines Erachtens vor drei essenziellen Problematiken, die den Verkauf in vielen Fällen verkompliziert.

Zum einen geben sich viele Eigentümer zu wenig Mühe bei der Erstellung des Exposés. Das führt zu den eben beschriebenen Negativfolgen und hält Käufer auf Distanz.

Gleichzeitig gewinnen Nischenportale gegenüber den Platzhirschen wie Immoscout24 und Co. immer mehr an Relevanz. Zu wenige Verkäufer beachten diese Plattformen, was die Zielgruppenansprache weniger erfolgsversprechend macht.

Zudem gibt es eine Minderheit unter Maklern, die den Kaufprozess massiv erschwert. Zu schnell wird dabei im Preis runtergegangen, um eher an die Provision zu kommen. Der Verlierer ist dabei der Verkäufer, dem ein lukrativer Verkauf durch die Lappen geht. Genauso schädlich ist das Versprechen eines zu hohen Verkaufspreises, um überhaupt den Auftrag zu erhalten. Das führt zu viel zu teuren Objekten, die den Markt verzerren, und deren Preis hinterher mehrfach korrigiert wird.

Verkäufer unterschätzen sich dabei selbst. Sowohl die Vermarktung als auch der stetige Kontakt zu Interessenten ist kein Hexenwerk und kann mithilfe der nötigen Hinweise auch selbst – d.h. ohne Makler – mit hoher Qualität und Professionalität erledigt werden.

Sowohl Vermieter/Mieter- als auch Verkäufer/Käufergruppen kritisieren den als sehr intransparent wahrgenommenen Immobilienmarkt. Wodurch definiert sich diese vermeintliche Intransparenz?

Neben der Tatsache, dass sich der inserierte Verkaufspreis in den seltensten Fällen mit dem tatsächlichen Verkaufspreis und erst recht dem realen Wert einer Immobilie deckt, kommt ein weiterer Strang hinzu, dem die Verkäufer ausgeliefert sind.

Dabei geht es einerseits um die hohe Zahl an Suchportalen, in der Eigentümer minutiös Portal für Portal ihre Angebote einstellen müssen und keine Zeit für den persönlichen Austausch verlieren.

Auch sprechen Verkäufer in den seltensten Fällen sämtliche relevante Zielgruppen über die großen Namen an. Das passiert immer mehr über kleine und Nischenportale, was Verkäufern allerdings nicht bewusst ist. Die Frage, wer eigentlich an meinem Objekt interessiert ist, wird nicht nur anhand des Inserierens auf einer oder wenigen großen Plattformen beantwortet.

Ist das in Teilen noch zu unprofessionelle Maklerwesen insoweit ein noch zu selten angesprochener Systemfehler, dem sich Vermieter/Mieter Verkäufer/Käufer nicht bewusst sind?

Ich würde in dem Fall zwar nicht von einem Systemfehler sprechen. Trotzdem wird das Thema Transparenz und mangelnde Professionalität im Maklerwesen zu wenig angesprochen. Diese beiden Faktoren haben zur gegenwärtig eher schwierigen Marktlage beigetragen und werden dies weiter tuen.

Im Zweifel sollten am Verkaufs- bzw. Vermietungsprozess beteiligte Parteien die Vermarktung daher lieber selber in die Hand nehmen. So kann der transparente Verkaufsprozess manchmal nicht nur beschleunigt, sondern auch ein profitabler Verkauf in die Wege geleitet werden.