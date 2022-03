Sichtschutzzäune aus Kunststoff - Wie sinnvoll sind sie?

Man ist es Leid, dass der neugierige Nachbar ständig über den Zaun blickt oder Passanten einem beim Sonnen zusehen? Sichtschutzzäune aus Kunststoff schaffen da schnell Abhilfe. Was ist jedoch bei der Wahl des richtigen Sichtschutzes zu bedenken? Gibt es verschiedene Arten von Kunststoffen bei Zäunen? Auf was muss man achten? Diese und viele andere Fragen werden hier beantwortet.

Sichtschutzzäune aus Kunststoff - Materialarten

Früher war ein Sichtschutz aus Holz gang und gäbe. Inzwischen werden immer mehr Zäune aus Kunststoff installiert. In Baugeschäften sind Sichtschutzelemente aus verschiedenen Kunststoffarten zu erhalten, die jeweils spezifische Eigenschaften aufweisen:

- High Pressure Laminate (HPL)

- Wood Polymer Composite (WPC)

- Bambus-Polymer-Verbundwerkstoff (BPC)

- Polyrattan

High Pressure Laminate

In diesen werden mit großem Druck und unter hoher Temperatur mehrere mit Harz überzogenen Schichten Papier zusammengefügt. Diese Zäune sind äußerst robust, langlebig sowie schlag- und bruchfest. Man kann sie in den unterschiedlichsten Dekoren, Farben und Mustern erhalten. Dank eines UV-Schutzes bleichen sie zudem nicht aus. Man kann sie sehr einfach mit Klemmschienen installieren und hat am Ende einen lückenlosen und absolut wind- und blickdichten Sichtschutz.

Wood Polymer Composite

Dieses Gemisch besteht aus 60% - 90% Holzfasern oder Holzmehl sowie Kunststoff. Die Optik gleicht einem Holzzaun, hat aber den Vorteil, dass es riss- und splitterfrei und witterungsbeständig ist.

Bambus-Polymer-Verbundwerkstoff

Dieser Sichtschutz bestehen aus ca. 70 % Bambusfasern und ca. 30 % Kunststofffasern. Wie die WPC-Modelle sind auch BPC-Zäune splitterfrei, pflegeleicht und witterungsbeständig. Über eine Steckverbindung lassen sich die Elemente leicht zwischen zwei Pfosten montieren.

Polyrattan

Dabei handelt es sich um ein Kunststoffgeflecht aus Polyethylenfasern. Man findet es vorwiegend bei Gartenmöbeln, da es durch seine Eigenschaften - Witterungs-, UV- und Temperaturbeständigkeit - optimal für den Außenbereich geeignet ist. Zudem ist Polyrattan langlebig, äußerst pflegeleicht und blickdicht. Für einen Sichtschutz gibt es verschiedene Ausführungen. Entweder als fertige Einzelelemente, die an Pfosten eingehängt werden müssen oder als Meterware in Mattenform. Letztere können an bereits bestehenden Zäunen montiert werden.

Auswahlkriterien für einen Sichtschutz

Wenn es um die Auswahl eines Sichtschutzes geht, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle:

- Sichtschutz und auch Windschutz?

- Wie hoch muss er sein?

- Welche bau- und nachbarschaftsrechtlichen Auflagen sind zu berücksichtigen?

- Welcher passt zum Stil des Gartens?

- Wie lange möchte man ihn nutzen?

- Wie teuer darf er sein?

Sichtschutz und auch Windschutz?

Vorab sollte man sich überlegen, ob man nur einen Sichtschutz benötigt oder ob die Wand auch Wind abhalten soll. Dementsprechend kann man den optimalen Schutz für seine Bedürfnisse wählen.

Sichtschutz

Wer sich lediglich vor fremden Blicken schützen möchte, der kann eine Variante mit Löchern wählen, die nicht zu groß sind. Solche Sichtschutzzäune wirken “leichter” und man hat nicht das Gefühl, hinter einer Mauer zu sitzen.

Windschutz

Manche Terrassen können sehr zugig sein. In dem Fall bietet sich ein Modell an, das zugleich auch Schutz gegen Wind bietet. Anzuraten ist daher ein Schutz mit geschlossener Schutzfläche.

Wie hoch muss er sein?

Die Höhe sollte zwischen 170 cm und 190 cm liegen. In Bereichen, in denen beispielsweise nur Liegeflächen vor Blicken geschützt werden sollen, reichen auch Wände von geringerer Höhe aus.

Welche bau- und nachbarschaftsrechtlichen Auflagen sind zu berücksichtigen?

Soll der Sichtschutzzaun direkt auf einer Grundstücksgrenze errichtet werden, müssen Vorschriften hinsichtlich Abstand zum Nachbarn und Höhe des Sichtschutzes eingehalten werden. Diese unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland.

Welcher passt zum Stil des Gartens?

Ein moderner Sichtschutz zur Abschirmung eines romantischen Landhausgartens ist nicht unbedingt passend. Dank der großen Vielfalt an Farben und Dekoren von Sichtschutzzäunen aus Kunststoff ist es einem möglich, ein Modell zu finden, das sich möglichst natürlich in die Gartengestaltung einfügt.

Wie lange lange möchte man ihn nutzen?

Allgemein sind diese Zäune bekannt für ihre Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit.

Wie teuer darf er sein?

Im Vergleich zu Schutzzäunen aus Holz sind die aus Kunststoff um einiges teurer. Während man für den laufenden Meter Holz ca 17 Euro zahlt, muss man für Kunststoff etwa 106 Euro pro Meter einkalkulieren.

Welche Gründe sprechen für einen Sichtschutz aus Kunststoff?

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich von der Außenwelt ein wenig abzuschirmen: Kübelpflanzen, Rankgitter, Stellwände aus Markisenstoff oder Holzzäune, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Einige Gründe sprechen für den Aufbau eines Sichtschutzzauns aus Kunststoff. Er ist:

- einfach zu montieren

- platzsparend

- pflegeleicht

- witterungsbeständig und langlebig

- in vielen Varianten erhältlich

Einfache Montage

Die Elemente verfügen über ein Klicksystem und können leicht miteinander verbunden werden. Der Sichtschutz ist schnell installiert und sofort komplett.

Platzsparend

Ein Kunststoffsichtschutz ist schmal und daher platzsparend. Gerade in eng bebauten Gebieten ist dies von Vorteil.

Pflegeleicht

Der Sichtschutzzaun aus Kunststoff bedarf keiner aufwändigen Instandhaltung. Je nach Grad der Verschmutzung reicht es, ihn mit einem feuchten Tuch abzuwischen oder mit dem Hochdruckreiniger zu säubern.

Witterungsbeständig und langlebig

Witterungsbedingte Abnutzungserscheinungen wird diese Art von Sichtschutz nicht zeigen. Auch nach Jahren ist das Material noch optisch ansprechend und stabil.

Viele Varianten

Man hat nicht nur eine Auswahl an zahlreichen Farben und Dekoren, sondern kann aufgrund des Klicksystems den Sichtschutz ganz individuell gestalteten.

Fazit - Zäune aus Kunststoff bieten optimalen Sichtschutz

In seiner Freizeit möchte keiner auf der eigenen Terrasse wie auf dem Präsentierteller sitzen. Ein Sichtschutzzaun ermöglicht einem, seine Privatsphäre zu wahren und zu entspannen.