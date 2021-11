So gestalten Sie Ihre Renovierung nicht nur einfach, sondern auch sicher

Photo by Milivoj Kuhar on Unsplash

Wenn der Alltag Spuren hinterlassen hat

Sie haben in ihrer Wohnung Alterserscheinungen entdeckt und möchten die Spuren des Alltags wieder verschwinden lassen oder haben Sie einfach nur das Bedürfnis nach Veränderungen? Dann gehören Sie zu den Millionen von Menschen, die sich jedes Jahr in Deutschland entscheiden zu renovieren. In erster Linie stellt sich dabei jedoch die Frage, ob Sie selber Hand anlegen möchten oder die Arbeiten doch lieber ein Profi von Zoofy erledigen soll? Entscheiden Sie sich dafür, die Renovierung in Eigenregie durchzuführen, müssen Sie unbedingt auf einige wichtige Punkte beachten. Denn mit den richtigen Tipps und Tricks halten Sie die anfallenden Arbeiten nicht nur so einfach wie möglich, sondern minimieren ebenfalls die Verletzungsgefahr.

Bevor Sie mit den Renovierungsarbeiten beginnen

Abhängig davon, ob Sie Ihre eigenen vier Wände gemietet haben, sollten Sie vor Beginn Ihrer Renovierungsmaßnahmen unbedingt Ihre Pläne mit dem Eigentümer der Immobilie besprechen. Handelt es sich hingegen ausschließlich um kleinere Maßnahmen zur Verschönerung wie beispielsweise neue Tapeten, eine andere Wandfarbe oder das Verlegen von einem Teppichboden, können Sie die Veränderungen auch ohne Absprache mit Ihrem Vater erledigen.

Möchten Sie die Renovierung allerdings umfangreich gestalten und planen Eingriffe in die Bausubstanz, indem Sie beispielsweise einen Durchbruch von einem Raum zu einem anderen Raum vorhaben, dann sind Sie verpflichtet, vorab das Einverständnis Ihres Vermieters einzuholen.

Eine optimale Planung ist das A und O

Im Rahmen von eigenständig ausgeführten Renovierungen kann auf eine entsprechende Planung kaum verzichtet werden. Wenn Sie sich Hals über Kopf in das Unterfangen stürzen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Chaos ausbricht und dann kann es schnell passieren, dass Sie alleine nicht mehr Herr über die Lage werden. Also starten Sie Ihre Renovierung erst dann, wenn Sie sich einen genauen Plan von allem gemacht haben.

Möchten Sie sowohl Wände als auch Boden bearbeiten, empfiehlt es sich, dass Sie mit der Decke und den Wänden beginnen. Kommt es nämlich versehentlich zu einem Missgeschick, dann spielt sich dieses noch auf Ihrem alten Bodenbelag ab und alle neuen Elemente bleiben davor verschont.

Ihre Sicherheit beim Renovieren

Haben Sie einen Renovierungsplan erstellt, folgt auf dem Fuße die Organisation rund um den Aspekt "Sicherheit". Jährlich kommt es bundesweit zu zahllosen und teilweise schweren Verletzungen bei Privatpersonen aufgrund von selbst ausgeführten Renovierungsarbeiten. Insbesondere wenn Sie vorhaben, mit schwerem Gerät zu hantieren, dürfen die nötigen Sicherheitsmaßnahmen nicht zu kurz kommen. Ihre Sicherheit hat daher stets oberste Priorität!

Auch bei einfacheren Arbeiten wie Wände streichen oder beim Hantieren mit Reinigungsmitteln sollten Sie auf das Tragen von entsprechender Sicherheitskleidung nicht verzichten. Trotz einer etwaigen Auflistung der enthaltenen Inhaltsstoffe können Sie nie zu 100 Prozent gewiss sein, dass das Einatmen von Dämpfen oder der Kontakt mit Ihrer Haut für Sie ohne Konsequenzen bleibt. So setzt sich die richtige Schutzkleidung zusammen:

- Atemschutzmaske

- Schutzbrille

- Gehörschutz

- Sicherheits-Arbeitshandschuhe

- Schutzanzug bzw. Overall

- Sicherheitsschuhe, am besten mit Stahlkappen im Bereich der Zehen

- eventuell einen Schutzhelm

Des Weiteren müssen Sie Gefahren wie Stolperfallen vermeiden. Verlängerungskabel, Folien und herumliegendes Werkzeug zählen mit zu den größten Verletzungsrisiken. Gleiche Aufmerksamkeit gilt in Verbindung bei Arbeiten mit Leiter. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Leiter stets einen festen Stand hat und der Untergrund nicht rutschig ist.

Die richtige Vorbereitung mittels des passenden Werkzeugs

Kaum etwas ist beim Renovieren so ärgerlich wie ständige Unterbrechungen, weil das passende Werkzeug nicht parat liegt oder erst gar nicht vorhanden ist. Bevor Sie also mit den Arbeiten zur Umgestaltung oder Instandsetzung starten, sorgen Sie für das richtige Werkzeug. Benötigen Sie besonderes Werkzeug, größeres oder außergewöhnliches Elektrowerkzeug, müssen Sie dieses nicht zwangsläufig käuflich erwerben. Inzwischen bietet nämlich beinahe jeder Baumarkt vor Ort den Service von Mietwerkzeug an. Letzteres ist vor allem dann eine optimale Lösung, wenn Sie das betreffende Gerät oder Werkzeug einzig für die vorgesehene Renovierung benötigen.

Von A wie Akkuschrauber bis Z wie Zollstock

Benötigtes Standardwerkzeug in der Übersicht:

- Akkuschrauber

- Bohrmaschine

- Hammer

- Schraubendreher

- Wasserwaage

- Zollstock oder auch Gliedermaßstab

- Schneidwerkzeug wie Messer, Schere, etc.

Dieser Überblick stellt eine Auswahl von Standardwerkzeug dar. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an anderen Werkzeugen, Utensilien und Hilfsmitteln, die Sie für Ihre Renovierung benötigen könnten.