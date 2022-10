Steigender Leitzins – Auswirkungen auf die Preise beim Hauskauf

Aktueller Trend in Deutschland

Die Immobilienpreise in Deutschland sinken, ein Abwärtstrend löst den jahrelangen Anstieg ab. Für den enormen Preisanstieg der vergangenen Jahre lassen sich vor allem zwei Gründe ausmachen: Erstens motivierten besonders niedrige Bauzinsen viele Jahre zur Investition in Immobilien. Zweitens wurde dieser Trend durch geringe Sparzinsen begleitet, sodass sich Anleger mit Aktien und Immobilien auf rentablere Werte verlegten.

Durch einen höheren Leitzins versucht die Europäische Zentralbank (EZB) der Inflation entgegenzuwirken, die momentan ungefähr bei 10 % liegt. Aufgrund der hohen Inflation ist der Leitzins von 0,75 % auf 1,25 % gestiegen. Der Leitzins ist ein Zinssatz, der darüber Auskunft gibt, zu welchen Konditionen sich Banken Geld von der EZB leihen. Letztendlich wirkt sich die Höhe des Zinssatzes auch auf die Endkunden der Banken aus. Denn wenn der Leitzins steigt, steigt meist auch die Höhe des Kredits, den Endkunden bei einem Immobilienkauf aufnehmen.

Was bedeutet der steigende Leitzins beim Hauskauf?

Die Erhöhung des Leitzinses wirkt sich nicht direkt auf die Höhe der Bauzinsen aus. Da die Banken jedoch mehr Geld zahlen müssen, wenn sie es sich bei der EZB leihen, können sie dies mit höheren Zinsen auf die Kunden abwälzen. Mit der Leitzinserhöhung sind somit auch die Bauzinsen seit Anfang des Jahres gestiegen.

Laut Prognosen werden die Bauzinsen auch noch weiter steigen. Momentan liegen die Zinsen je nach Bindung zwischen 3,3 % und 3,6 %. Dadurch sind und werden Immobilienkredite immer teurer. Das bedeutet, dass potenzielle Hauskäufer weniger gewillt sind, Häuser zu kaufen. Die Nachfrage nach Krediten und somit nach Hauskäufen sinkt.

Um die Nachfrage wieder anzukurbeln, werden die Immobilienpreise gesenkt. So profitieren vor allem Menschen, die keine Immobilienkredite für die Hausfinanzierung benötigen, von den niedrigen Immobilienpreisen. Das führt jedoch auch zu einem Wertverlust der Immobilien. Aus diesem Grund ist es für Immobilienverkäufer ratsam, ihre Immobilie früh zu verkaufen, um dem Wertverlust und der Senkung der Immobilienpreise entgegenzuwirken. Dass der Leitzins steigt, macht sich nicht nur bei anstehenden Immobilienkäufen, sondern auch bei Käufen von Grundstücken oder bereits aufgenommenen Darlehen bemerkbar.

Möglichkeiten der Hauskauf-Finanzierung

Wer einen Hauskauf finanzieren möchte, kann dies aus eigener Tasche tun, wenn ein hohes Eigenkapital vorhanden ist, oder einen Kredit aufnehmen. Beim Hauskauf-Kredit ist zu beachten, dass das Geld nur für den Hauskauf verwendet werden darf. Das bedeutet, dass damit die Nebenkosten des Hauses nicht bezahlt werden können. Hier spricht man von einer Zweckgebundenheit.

Es gibt zudem unterschiedliche Darlehensformen bei einer Hauskauf-Finanzierung. So unterscheidet man bei der Baufinanzierung zwischen Annuitätendarlehen, Tilgungsdarlehen und Bauspardarlehen. Die Raten bleiben bei einem Annuitätendarlehen die ganze Laufzeit über gleich. Zu Beginn werden jedoch mehr Zinsen zurückgezahlt, am Ende weniger Zinsen und dafür eine höhere Darlehenssumme. Beim Tilgungsdarlehen sinken die zu zahlenden Raten über die Laufzeit. Der Tilgungsanteil bleibt gleich. Für ein Bauspardarlehen benötigen Sie einen Bausparvertrag mit einem Mindestguthaben.

Haben Sie kein Eigenkapital, müssen Sie dementsprechend hohe Zinsen und monatliche Raten zahlen. Hier kann es sich lohnen, potenzielle Fördergelder wie das Baukindergeld oder die Wohnungsbauprämie zu nutzen. Informieren Sie sich deshalb vorher, welche Fördergelder Sie beanspruchen können und was Sie dabei beachten müssen. Auch ein Makler kann Ihnen bei der Finanzierung Ihres Eigenheims helfen und Sie über Förderprogramme informieren.

Ist ein Hauskauf zurzeit sinnvoll?

Obwohl der Leitzins und somit auch die Bauzinsen steigen, kann die Finanzierung eines Hauses oder einer Eigentumswohnung sinnvoll sein. Betrachtet man die Höhe des Leitzinses über die Zeit, wird deutlich, dass dieser immer noch sehr niedrig ist. Da die Bauzinsen im Laufe des Jahres vermutlich noch steigen werden, ist es deshalb ratsam, mit dem Hauskauf nicht mehr allzu lange zu warten. Vor allem, wenn Sie ein hohes Eigenkapital haben, kann sich eine Hauskauf-Finanzierung aufgrund der niedrigen Immobilienpreise aktuell lohnen. Auch hier kann ein Makler Ihnen bei der Baufinanzierung einer Eigentumswohnung helfen. Beobachten Sie darüber hinaus den Immobilienmarkt und sprechen Sie frühzeitig über die oben genannten Fördermöglichkeiten.

Wird der Leitzins auch wieder fallen?

Die Wirtschaft entwickelt sich in der Regel wellenförmig, auf bessere Zeiten folgen schlechtere und umgekehrt. Diese Entwicklung wird auch als Konjunkturschwankung bezeichnet und durchläuft verschiedene Phasen. Am Anfang steht der Aufschwung, auf den die Hochkonjunktur folgt, der sogenannte Boom. Anschließend folgt der Abschwung bis zum temporären Tief. Da es ab dort generell wieder bergauf geht, wird dies auch als Konjunkturzyklus bezeichnet. An welcher Stelle dieses wirtschaftlichen Kreislaufs wir uns derzeit befinden, ist allerdings schwer zu sagen und daher auch, in welche Richtung sich der Leitzins in näherer Zukunft bewegt. Mit anderen Worten: Ja, aller Voraussicht nach wird der Leitzins auch wieder fallen – die Frage ist aber wann.

Betrachtet man die vergangene Entwicklung des Leitzinses, wird deutlich, dass die neuste Erhöhung zwar besonders sprunghaft erfolgte, der Zinssatz mit 1,25 % noch weit von früheren Werten entfernt ist. Im September 2000 lag er beispielsweise bei 4,5 % und im Juli 2008 bei 4,25 %. Wenn Sie an der Baufinanzierung einer Eigentumswohnung interessiert sind, ist es deshalb ratsam, die nächsten Schritte der Finanzierung jetzt einzuleiten, damit Sie Ihre Wunschimmobilie bald Ihr Eigenheim nennen können.