Stressfrei umziehen - Die besten Tipps und Tricks

Die wenigste Arbeit

Sie möchten keinerlei Arbeit mit Ihrem Umzug haben? Dann lohnt sich die Beauftragung eines Umzugsunternehmen. Professionelle Packhelfer unterstützen am Umzugstag und regeln den Umzug. Diese Option mag teurer sein als einen Umzug selbst zu organisieren, ist jedoch eine einfache und schnelle Option.

Tipps für die Eigenorganisation - Konzept für den Umzugstag

Für mehr Entspannung sollte der Umzugstag von vorneherein gut geplant werden. Ideal ist es sich vorher hinzusetzen und einen Plan aufzustellen. Wie viele Helfer sind eingeladen? Werden Mietfahrzeuge benötigt? Wie hoch sind die Mietkosten für die Fahrzeuge? Welche kleineren Dinge können auf Pkws verteilt werden? Gehen Sie jedes Zimmer einzeln durch und messen Sie sperrige Möbel und Gegenstände aus. So erfahren Sie, wie viele Transportfahrzeuge Sie anmieten müssen, oder, wie oft gefahren, werden muss. Sobald die sperrigen Möbel gedanklich abgehakt werden können, konzentrieren Sie sich auf den Rest. Gehen Sie Raum für Raum durch und legen Sie sich ein Konzept zurecht, wie Sie Ihre Sachen packen möchten. So werden Sie erkennen können, wie viele Kisten oder Kartons benötigt werden. Als letzten Planungsschritt machen Sie sich für den Umzugstag einen ungefähren Zeitplan. So behalten Sie den Überblick.

Helfer einladen

Überlegen Sie sich vorher, wie viele Helfer benötigt werden. Zu wenig Helfer bedeuten sehr viel Arbeit für die eingeladenen Helfer. Diese werden schneller müder und die Motivation sinkt. Zu viele Helfer sind ebenfalls kontraproduktiv, denn man steht sich schneller im Weg. Die Arbeit wird eher behindert als erledigt. Ideal sind einige kräftige Helfer für die schweren Möbelstücke und Elektrogeräte sowie ein paar Helfer für die kleineren Kartons. Je nach Haus- oder Wohnungsgröße werden mehr oder weniger Arbeiter benötigt.

Extra-Tipp: Um die Motivation hochzuhalten, organisieren Sie ein kleines Mittagessen. Ein paar Würstchen oder Pizza und Kuchen sowie Getränke geben neue Kraft und spornen die Helfer an.

Richtig organisieren

Nun geht es ans Packen. Starten Sie beim Packen mit den kleinen Artikeln in Ihrem Heim. Nehmen Sie nur Dinge mit, die Sie auch wirklich benötigen. Es bietet sich an im Rahmen des Umzugs zusätzlich zu entrümpeln. Viele Dinge werden nicht mehr genutzt und ein Umzug eignet sich bestens für ein solches Unterfangen. Zudem entstehen weniger Packstücke. Packen Sie frühzeitig so viel wie möglich in Kisten oder Kartons und lassen Sie nur Dinge aus, die sie bis zum Umzugstag noch benötigen. Die Kartons sollten genau beschriftet werden. So findet sich alles leichter beim Ausräumen. Es hat sich bewährt Kisten nach Thema und Priorität zu stapeln. Etwa nach den jeweiligen Zimmern. Alles, was zuerst benötigt wird, sollte zuletzt in das Transportfahrzeug geladen werden. So stehen diese Dinge direkt vor der Laderampe und werden auch als Erstes ausgeladen. Dies betrifft besonders alles, was im neuen Heim sofort aufgebaut werden soll. So verlieren Sie keine wertvolle Zeit und Helfer können sich um den Aufbau am Zielort kümmern.

Nicht aus der Ruhe bringen lassen

Obwohl ein Umzug stressig sein kann, sollte die nötige Ruhe bewahrt werden. Lieber einmal mehr eine Sache durchdenken, als schnelle Entscheidungen zu treffen, die hinterher zu mehr Chaos führen. Sie sind der Chef am Umzugstag. Koordinieren ist die Hauptaufgabe und weniger das Tragen von Kisten. Ein solches Vorgehen entspannt die Situation für Sie und die Helfer.

Fazit

Ein Umzugsunternehmen zu beauftragen, spart Zeit und Nerven. Doch auch eine Eigenorganisation kann entspannt durchgeführt werden. Ein richtiges Konzept, die passende Anzahl von Helfern und richtig gepackte Kisten erleichtern die Arbeit am Umzugstag. Ausgeschlafen und voller Elan wird der Umzugstag zum vollen Erfolg für Sie und Ihre Helfer.