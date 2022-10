Umziehen leicht gemacht – so funktioniert es problemlos

Die Angst vor dem Umzug ist den Menschen in die Wiege gelegt. So viel Stress, so viel Aufwand und was da alles passieren kann! Meist sind die Sorgen schlimmer als der große Tag selbst. Mit der richtigen Planung lässt sich ein Umzug innerhalb eines Tages über die Bühne bringen, selbst bei einem Wechsel der Stadt. Voraussetzung ist, dass nicht erst auf den letzten Drücker alles organisiert wird. Viele Dinge können schon Wochen oder gar Monate vor dem Umzug geplant werden, so dass es keinerlei Stress gibt!

Die Angst vor dem Umzug – mit den passenden Helfern nicht nötig

Wenn Menschen sich entscheiden, ihren Umzug in Eigenregie durchzuführen, bedeutet das viel Stress. Dabei ist das nicht nötig, es gibt viele günstige Umzugsangebote, die für kleinere und größere Umzüge perfekt geeignet sind. Die Kosten sind dabei nicht so hoch wie oft befürchtet. Wer selbstständig umziehen möchte, unterschätzt oft die Gebühren für den geliehenen Sprinter und den Stress bei der Suche nach Umzugshelfern. Freiwillig sind da oft nicht viele Menschen bereit, selbst Freunde lassen sich ihre Dienste fast immer entlohnen.

Um trotzdem nicht zu viel zu bezahlen, lohnt sich ein Umzugspreisvergleich. Selbst innerhalb der Branche gibt es gewisse Unterschiede, so dass hier noch einmal aufs Geld geschaut werden kann. Wer sich ein paar Minuten Zeit nimmt zum Vergleichen, kann bares Geld sparen und es stattdessen in die neue Einrichtung investieren.

Rechtzeitig planen – so lässt sich Stress vermeiden

Die Planung beginnt nicht erst am Umzugstag, sondern bereits viel früher. So ist es zum Beispiel wichtig, Verträge zu kündigen oder den Umzug an eine neue Adresse bekanntzugeben. In der neuen Wohnung soll schließlich direkt wieder Internet und Telefon verfügbar sein. Weniger Aufwand macht die Mitnahme des Mobilfunkvertrags, hier muss lediglich der Anbieter über den Umzug informiert werden.

Die Post wird mithilfe eines Postnachsendeantrags automatisch in den neuen Briefkasten geworden. Innerhalb der ersten Monate sollten alle Institutionen über die neue Adresse informiert werden, so dass der Nachsendeauftrag nicht mehr benötigt wird. Wichtig ist außerdem, dass in der neuen Wohnung rechtzeitig Strom angemeldet wird. Nur so wird es am ersten Abend gemütlich hell.

Alte Wohnung abgeben – pünktlichen Termin vereinbaren

Egal ob das alte Haus per Teil-Verkauf veräußert wurde oder die Mietwohnung geräumt wird, die Übergabe muss reibungslos stattfinden. Es lohnt sich schon frühzeitig einen Termin zu vereinbaren und Renovierungsarbeiten bis zu diesem Zeitpunkt zu erledigen. So entstehen bei vermieteten Wohnungen weniger Kosten. Muss der Vermieter womöglich Schönheitsreparaturen durchführen, kann sich das auf der Endrechnung bemerkbar machen.

Fazit: Stress beim Umzug kann vermieden werden

Auch wenn ein Umzug ein echtes Abenteuer ist, muss dabei kein Stress entstehen. Je frühzeitiger die Planung beginnt, desto reibungsloser funktioniert der Umzug. Die Größe des Equipments ist dabei zweitrangig, vor allem wenn auf einen Profi zum Umziehen gesetzt wird. Dann kommt selbst der Inhalt eines großen Einfamilienhauses ohne Probleme von A nach B.