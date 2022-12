Umzug ohne Stress: Darauf muss man achten

Das neue Zuhause ruft

Ein Umzug ist ein komplexes Vorhaben. Je länger man in einer Wohnung lebt, desto mehr Dinge sammeln sich an. Bis man alles ausgeräumt und eingepackt hat, dauert es einige Zeit. Bevor man also einfach irgendwo anfängt, sollte man kurz innehalten und überlegen. Wenn man sich als erstes eine Checkliste erstellt, bekommt man eine Übersicht, was alles erledigt werden muss un d in welcher Reihenfolge man die Dinge am besten angeht.

Auf diesen Ablaufplan gehören auch Termine und Kündigungsfristen, die man nicht vergessen darf. Sobald man weiß, wie der Umzug ablaufen soll, kann man sich nach Umzugshelfern umsehen. Es ist verbreitet, dafür Freunde und Familie um Hilfe zu bitten.

Eine praktische Alternative sind professionelle Umzugsunternehmen. Sie haben lange Erfahrung und können den Umzug effizient und fachkundig erledigen. Im Gegensatz zu Laien können sie selbst unhandliche und schwere Möbelstücke problemlos von der alten in die neue Wohnung transportieren. Wer mehr darüber erfahren will, findet hier mehr Informationen.



Weniger Stress dank guter Planung

Wer sich auf den Umzug ausreichend vorbereitet, den erwarten später keine bösen Überraschungen. Bevor es ans Einpacken geht, sollte man seine Besitztümer erst einmal gründlich ausmisten. Über die Jahre haben sich viele Dinge angesammelt, die man nicht mehr braucht. Vielleicht hatte man sogar vergessen, dass man sie jemals hatte.

Der Umzug ist eine gute Gelegenheit, überflüssige Sachen wegzuwerfen oder zu verkaufen. Möchte man größere Sachen loswerden, sollte man rechtzeitig einen Termin für die Sperrmüllabholung vereinbaren. So spart man sich das Herumschleppen von Gegenständen, die man nicht mehr haben will.



So packt man Kartons richtig

Bis alle Umzugskartons verpackt sind, können einige Tage vergehen. Damit kein Chaos entsteht, wenn in der neuen Wohnung alles wieder auspackt, sollte man von Anfang an mit System packen.

Am besten beginnt man schon einige Wochen vor dem Umzug damit, die ersten Sachen in Kartons zu verstauen. So bekommt man ein Gefühl dafür, wie viel in eine Kiste hineinpasst. Für das Packen braucht man ausreichend viele Kartons sowie Füllmaterialien wie Luftpolsterfolie und Zeitungspapier, damit zerbrechliche Gegenstände auf der Reise geschützt sind.

Was in welche Kiste gehört, ist gut durchdacht. Jeder Umzugskarton enthält Dinge, die am Ende gemeinsam in ein bestimmtes Zimmer sollen. So macht man sich das Einsortieren in der neuen Wohnung leichter. Wichtig ist es, die Dinge zuerst zu verstauen, die man im Alltag nicht oft braucht. So muss man nicht unnötig Gegenstände wieder heraussuchen, weil man zum Beispiel ohne sie nicht kochen kann.

Damit nach dem Umzug alles dort endet, wo es hingehört, muss man die Kartons deutlich sichtbar beschriften. Im Idealfall schreibt man mit einem dicken Filzstift das Zimmer und einen Oberbegriff auf mehrere Seiten des Umzugskartons. Dann kann man beim Ausladen bereits die Kartons in die jeweiligen Zimmer stellen, anstatt einen großen Berg Kartons im Wohnzimmer zu bilden.



Ein guter Zeitplan verhindert Hektik

Es ist so weit, das Umzugsdatum steht kurz bevor. Plötzlich scheint die Zeit wie im Flug zu vergehen und man bekommt das Gefühl, man würde niemals rechtzeitig mit allem fertig werden. Wer von Anfang an die Checkliste benutzt hat, behält auch kurz vor Schluss alles im Blick.

Dank der sorgfältigen Vorbereitung liegt man mit dem Packen gut in der Zeit und hat auch alle Termine und Fristen eingehalten. Dadurch hat man unnötigen Stress und Hektik vermieden. So hatte man während dem Vorbereiten auch immer genug Zeit, um sich auszuruhen und Kraft für den Umzugstag zu tanken. Wer schlecht plant, ist beim Umzug gestresst und überarbeitet.



Tipps für den Familienumzug

Umziehen kann Nerven kosten, das ist klar. Besonders für Kinder ist ein Umzug aber eine immense Umstellung. Damit sie sich an den Gedanken des neuen Zuhauses gewöhnen, sollte man sie in den Prozess so gut es geht mit einbeziehen.

Man kann ihnen zeigen, was es in der Nähe der neuen Wohnung gibt und so Vorfreude erzeugen. Außerdem kann man sie bei der Einrichtung ihrer Zimmer mitentscheiden lassen, damit sie sich beteiligt fühlen.



Fazit

Ein Umzug ist keine Kleinigkeit. Er erfordert umfangreiche Vorbereitung und Planung, damit er reibungslos ablaufen kann. Das Verpacken der Umzugskartons ist je nach Wohnungsgröße sehr zeitintensiv. Der Transport der Möbel kostet einiges an Kraft. Wenn Freunde und Familie als Helfer nicht in Frage kommen, ist ein professionelles Umzugsunternehmen eine gute Alternative.