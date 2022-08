Umzug: Welche Formalitäten sind wichtig?

Ein Umzug ist stressig. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Umzug nur im bisherigen Haus stattfindet, in derselben Stadt oder auch in ein anderes Bundesland oder Land. Jeder Umzug ist eine Herausforderung, neue Möbel, Sperrmüll und Bestellungen müssen koordiniert werden und mit Glück passen alle Termine zusammen. Doch nebenbei stehen die Formalitäten an, die die Bürokratie erfordert. Aber was ist wirklich sogleich wichtig, wofür gibt es Fristen und welche Angelegenheiten können gut nebenbei erledigt werden? Dieser Artikel zeigt die wichtigsten Aspekte etwas genauer auf.

Post umleiten

Sobald ein Umzug nicht nur innerhalb eines Hauses oder weg von den Eltern erfolgt, ist eine Postumleitung unheimlich wichtig und sinnvoll. Aber warum eigentlich? Immerhin kann doch jeder den jeweiligen Stellen die neue Adresse mitteilen. Das stimmt, doch:

- Irrwege – wer kann von außen sagen, wie und wann Adressen oder gar Namen (im Fall einer Hochzeit) in einem Unternehmen oder bei einer Behörde geändert werden?

- Versäumnisse – wer kann sicherstellen, dass die entsprechende Versicherung oder das Unternehmen auch pünktlich die Adressdaten ändert?

- Ärger – bei einigen Stellen kann es schlichtweg zu größeren Ärgernissen kommen, wenn die Post nicht pünktlich oder korrekt ankommt. Dabei obliegt die Erreichbarkeit stets dem Bürger, er hat auch die Beweislast zu tragen.

Um die Post umzuleiten, gibt es die praktischen Nachsendeanträge der Deutschen Post. Ist ein solcher gestellt, obliegt die korrekte Zustellung direkt der Post. Sie hat sicherzustellen, dass Briefe korrekt und pünktlich eingehen. Bei Fristsachen lässt sich nun die Frist verlängern, ohne dass ein zusätzlicher Handgriff getätigt werden muss. Es ist dabei unerheblich, ob eine Behörde den Brief am 2. des Monats aufgegeben hat, der Brief aber erst am 15. des Folgemonats zugestellt worden ist. Ohne einen Nachsendeauftrag muss der Bürger beweisen, dass er erst so spät den Brief erhalten hat, mit Nachsendeauftrag notiert die Post die Zustellung bei Fristsachen.

Nachsendeaufträge kosten eine Gebühr. Sinnvoll ist, möglichst ein halbes Jahr zu wählen. Dieser Weg ist zwar teurer, aber binnen sechs Monate ist es immer möglich, all die Unternehmen herauszufinden, mit denen Kontakt besteht und die die Adresse besitzen. Bei einer nur ein- oder dreimonatigen Frist geht oft etwas unter.

Ummelden

Jeder Bürger ist in der Pflicht, sich binnen vierzehn Tagen nach Umzug umzumelden. Die Fristen sind eng gesetzt und werden streng überwacht – wer sich später ummeldet, der muss eine Strafgebühr zahlen. Einige sehr überlastete Gemeinden verlängern zwar von sich aus die Frist, doch obliegt es dem Bürger dennoch, binnen vierzehn Tagen einen Termin zu vereinbaren. Ist dieser erst später, wird die Frist trotzdem gewahrt: Der Bürger hat schließlich den Termin vereinbart. Abseits der persönlichen Ummeldung gibt es weitere Formalitäten zu regeln:

- Auto – ein Auto muss nicht mehr inklusive eines neuen Nummernschilds umgemeldet werden. Wer in eine andere Stadt zieht, der darf sein altes Nummernschild behalten. Das entbindet den Halter aber nicht davon, der Behörde die neue Adresse mitzuteilen. Sinnvoller ist die vollständige Ummeldung mitunter trotzdem. Bei Umzügen in andere Bundesländer wirkt ein fremdes Nummernschild oftmals touristisch. Innerhalb eines Bundeslands kann das fremde Nummernschild problematisch sein: In Köln mag kaum jemand ein Nummernschild aus Düsseldorf haben, auch in Dortmund möchte man nicht mit dem Kennzeichen aus Gelsenkirchen fahren. Mittlerweile sind die Ummeldung, Neuausstellung und Reservierung von Nummernschildern durchaus online möglich – die notwendigen Papiere werden natürlich dennoch auf dem Postweg versandt und geändert.

Banken – früher war es so, dass bei einem Umzug in eine andere Stadt oder in ein anderes Bundesland auch die Bank gewechselt werden musste. Durch die fehlende Digitalisierung war es praktisch nicht möglich, in Bayern auf das Konto aus Hamburg zuzugreifen oder Überweisungen zu tätigen, ohne die Formulare per Post nach Hamburg zu schicken. Das ist heute anders, denn das Onlinebanking ermöglicht den ständigen Zugriff. Eine Ummeldung ist also nicht absolut notwendig, wobei die Adressdaten im Kundenkonto dennoch geändert werden müssen. Wer allerdings persönlichen Kontakt wünscht und beispielsweise bei einer Sparkasse einer Stadt Kunde ist, der sollte sich überlegen, ob die Ummeldung und eine Neueröffnung eines Kontos nicht sinnvoll ist. Achtung: Sparkassen haben unterschiedliche Systeme. Während einige Sparkassen auch die Landkreise in eine Sparkasse überführen, gibt es andere Modelle, bei denen praktisch jeder Stadtteil eine eigene Sparkasse darstellt. Es bringt also nichts, einfach „irgendwo“ eine Filiale aufzusuchen, weil sie direkt neben dem Bürgeramt liegt. Mit Pech ist der Ansprechpartner nun nicht direkt am Wohnort.

Während dem Finanzamt nicht direkt eine neue Adresse mitgeteilt werden muss, sondern dies mühelos mit der nächsten Steuererklärung erledigt wird, verhält es sich beim eigenen Hund anders. Hunde müssen direkt gemeldet werden, damit die Hundesteuer für den neuen Wohnort ausgestellt werden kann. Pluspunkt: Wer bislang in einem Ort mit hohen Steuersätzen lebte, der kann mitunter am neuen Wohnort sparen.

Ummeldung wichtiger Dienstleistungen

Mit die wichtigste Ummeldung betrifft die Kfz-Versicherung. Selbst, wenn das Kennzeichen nicht verändert wird, muss die Versicherung über die neue Adresse informiert werden. Leider kann dies nachteilig sein, da sich mitunter die Regionalklasse verändern und die Versicherung teurer werden kann. Eine Sonderkündigung ist in diesem Fall nicht möglich, denn die Verteuerung ist durch den Halter verursacht worden. Aber welche Dienstleistungen sind sonst noch wichtig?

- Telefon/Internet – in den meisten Fällen ist der heimische Internetanschluss durchaus mit einem Festnetzanschluss kombiniert. Die Ummeldung findet bereits vor dem Umzug statt, zumindest dann, wenn der Anbieter erhalten bleiben soll. Damit pünktlich zum Umzug im neuen Heim das Internet läuft, muss der Umzug rechtzeitig gemeldet werden. Der Anbieter aktualisiert die Adressdaten nun selbstständig.

- Strom – auch hier ist die Ummeldung notwendig. Wer es vergisst: Keine Sorge, jede Wohnung ist automatisch an der Grundversorgung angeschlossen, es bleibt also nicht dunkel. Die Grundversorgung ist allerdings teuer, deshalb sollte möglichst schnell wahlweise der Alttarif auf die neue Wohnung transferiert oder ein neuer Tarif abgeschlossen werden. Achtung: Altversorger können bei einem Umzug nur vorzeitig gekündigt werden, wenn der Versorger keine Anschlüsse am neuen Wohnort bietet.

- Gas – ein Großteil der Wohnungen ist via Vermieter angeschlossen. Wer allerdings eine Etagengasheizung hat, der muss sich selbst um den Tarif kümmern. Ein Gaspreisvergleich ist aktuell nicht möglich, ein Großteil der Versorger hat sich aus den Vergleichen zurückgezogen. Die beste Lösung ist vermutlich ein Tarif bei den örtlichen Stadtwerken.

- Versicherungen – Hausrat- und die Privathaftpflichtversicherung müssen natürlich auch umgemeldet werden. Bei der Hausratsversicherung lohnt es sich nun eine Bestandsaufnahme. Wer sich neu eingerichtet hat, eventuell gar eine neue Küche anschaffen musste, der sollte prüfen, ob die bisherige Versicherung auch diese Möbel mit abdeckt.

Die weiteren Formalitäten

Jeder hat eine unterschiedliche Menge an Verträgen. Und wer schon einmal seine E-Mail-Adresse wechselte, der weiß, wie viele Verbindungen letztendlich vergessen werden. Nach einem Umzug hilft es, sich einmal seine E-Mails und seine Kontoauszüge anzuschauen und zu prüfen, welche Posten regelmäßig aufkommen. Dazu gehören:

- Streamingdienste – auch sie sind im Kundenkonto mit Adressdaten versehen. Bei Amazon Prime wird wohl niemand vergessen, die neue Adresse einzutragen, doch bei Netflix, Disney+ oder Sky könnte das schon anders aussehen. Achtung: Ändern sich die Bankverbindungen, so müssen auch sie aktualisiert werden.

- Sport – Mitgliedschaften in Sportvereinen, Fitnessstudio oder auch die Mitgliedschaft als Fan im Profifußballverein: Auch hier sind die Adressdaten mit der Zeit zu aktualisieren, denn im Ernstfall kommt das Ticket zum nächsten Spiel einfach nicht mehr bei einem selbst an.

Sind alle Formalitäten erledigt, können sich Umzügler erst zu richtig einleben.

Fazit – immer mit Listen arbeiten

To-Do-Listen sind zwar stressig, rund um einen Umzug aber unheimlich wichtig. Die wichtigsten Formalitäten rund um einen Umzug sind die, die eine Frist beinhalten. Im Anschluss kommen die Ummeldungen rund um den eigenen Komfort. Ein Nachsendeantrag ist stets empfehlenswert. Sicherlich verursacht er Kosten, doch wer beispielsweise unterhaltspflichtig ist und nach dem Umzug Gerichtspost nicht oder verspätet erhält, der kann schnell bis zum Hals in Problemen stecken.