Wandpaneele: Neuer Look für die eigenen vier Wände

Zeit für einen Tapetenwechsel in den eigenen vier Wänden? Neben den Standardoptionen Tapete und einfache Bemalung gibt es eine interessante Alternative: Wandpaneele. Ob Ziegelwand, Beton, Holz, Sandstein oder Mooswand: Mit Wandpaneelen ist es möglich, einem Raum ein völlig neues Flair zu verleihen – und das ohne viel Aufwand. Wir zeigen Ihnen, welche Vorteile Wandpaneele haben und stellen die interessantesten Dekore vor.

Worauf muss man bei Wandpaneelen achten?

Wandpaneele, häufig auch als Wandverblender oder Dekorpaneele bezeichnet, eignen sich ideal dafür, um kreative Gestaltungsideen im Zuhause zu verwirklichen. Wahlweise kann man die Paneele flächendeckend verwenden oder gezielt einzelne Bereiche einer Wand verkleiden. Achten Sie beim Kauf von Paneelen unbedingt auf eine gute Qualität und naturgetreue Optik der Platten. Sie müssen den jeweiligen Stil, beispielsweise alte Ziegel, perfekt imitieren oder aus dem jeweiligen Material gefertigt sein. Bei https://www.oberflaechenwerk.de/ werden Paneele und Wandverkleidungen, wie beispielsweise Mooswände, in hoher Qualität angeboten.

Welche Vorteile haben Wandpaneele?

In der Küche, im Flur, Kinderzimmer, Wohnzimmer oder Esszimmer: Dekorpaneele sind ein attraktiver Blickfang. Doch die Paneele sehen nicht nur gut aus, sie haben auch weitere Vorteile:

- Verdeckung unebener Flächen: Ist eine Wand uneben oder schief, muss sie nicht aufwändig verputzt oder begradigt werden. Mit Wandpaneelen ist die Renovierung des Raums einfach und unkompliziert.

- Einfache Verarbeitung: Die Paneele können direkt auf der Wand befestigt werden. Das mühevolle Abschlagen und Austauschen alter Fliesen oder Tapeten kann man sich damit ersparen.

- Positiver Effekt auf das Raumklima: Wandpaneele aus Echtholz oder Moos regulieren die Luftfeuchtigkeit. Sie nehmen Wasser auf und geben es bei Trocknung der Luft wieder ab. Dadurch entsteht ein angenehmes und gesundes Raumklima.

- Schallschutz und zusätzliche Dämmung: Durch die Montage von Wandpaneelen werden Zwischenwände zusätzlich schallgedämmt. An Außenwänden kann eine zusätzliche Wärmedämmschicht integriert werden.

- Viele Designmöglichkeiten: Paneele gibt es in den unterschiedlichsten Designs und Stilrichtungen. Für einen Wow-Effekt sorgt eine indirekte Beleuchtung hinter dem Wandpaneel. Es entsteht ein warmes, glühendes Licht, das eine gemütliche Atmosphäre schafft.

Welche Wandpaneele gibt es?

Wandpaneele bieten also viele Vorteile bei der Gestaltung und Renovierung von Räumen. Im Folgenden stellen wir die interessantesten Designs vor:

Mooswand

Als älteste Landpflanze unserer Erde und hat Moos geradezu eine spirituelle Bedeutung. So steht Moos etwa im japanischen Zen-Garten für Gelassenheit, Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. Mit Wandpaneelen aus Moos strahlt ein Raum angenehme Ruhe und Stille aus. Moospaneele eignen sich vor allem für die Gestaltung des Wohn- oder Esszimmers und haben einen positiven Effekt auf die Akustik und das Klima des Raumes.

Betonoptik

Für Liebhaber des industriellen, urbanen Stils eignen sich Wandpaneele in Betonoptik. Hochwertige Paneele in Betonoptik zeichnen sich durch eine stark strukturierte Oberfläche aus, die wie echter Beton wirkt. Sie lassen sich fugenlos installieren und sind unempfindlich gegenüber Schmutz. Ein Badezimmer mit Paneelen in Betonoptik wirkt modern und cool.

Echtholz

Holzpaneele sind ein absoluter Blickfang in jedem Zuhause und bringen gleichzeitig viel Atmosphäre und Natürlichkeit in den Raum. Kein Wunder - Holz ist eben ein echtes Naturprodukt und als solches schon seit vielen Jahren als Wandverkleidung beliebt. Moderne Holzpaneele haben dabei aber nicht mehr viel mit der Rundum-Decken- und Wandverkleidung früherer Jahre zu tun, sondern werden heute eher als Gestaltungselement und bewusste Akzentsetzung im Raum eingesetzt.

Ziegelwand

Dieses wirkungsvolle Wandpaneel, das veralteten Ziegelsteinen gleicht, verleiht dem Raum einen zeitgemäßen und modernen Stil. Hochwertige Paneele in Ziegelsteinoptik werden aus Harz und Glasfaser gefertigt. Erhältlich sind die Wandverkleidungen in verschiedenen Farben: Sie passen deshalb sowohl zu modernem als auch zu zeitlosem und rustikalem Einrichtungsstil.

Fazit

Bei der Renovierung oder Gestaltung der eigenen vier Wände sind Wandpaneele eine interessante Alternative zu Tapeten oder Farbe. Sie sind einfach zu verarbeiten und bieten eine große Variation an Gestaltungsmöglichkeiten.