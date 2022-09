Was kann eine smarte Waschmaschine?

Warum eine Waschmaschine mit dem Internet verbindbar sein sollte und digitale Technologien nutzen kann, ist nicht vielen Menschen sofort klar. Smarte Haushaltsgeräte wie diese sind für die meisten eine reine Spielerei für Technik-Fans. Dabei bringt die smarte Waschmaschine einige Vorteile mit sich, die auch dem Normalverbraucher helfen können. Was genau kann die intelligente Waschmaschine und weshalb lohnt sie sich?

Photo by Raychan on Unsplash

Was ist eine smarte Waschmaschine?

Eine smarte Waschmaschine besitzt Funktionen, die sie für die Nutzung in Smart Homes und dem Internet of Things (IoT) geeignet machen. Als diese sind die mit Sensoren, Software und anderer Technik versehen, durch die sie mit anderen Geräten vernetzt werden können.

● Damit lässt sich die Waschmaschine beispielsweise über eine App steuern.

● Andere Optionen ermöglichen eine vollständige oder teilweise Automatisierung von Prozessen.

Der genaue Funktionsumfang unterscheidet sich von Modell zu Modell. Wer sich für eine smarte Waschmaschine interessiert, erhält online gute Informationen, da sie beispielsweise über die Stiftung Warentest oder bei Testbericht.de getestet werden. Auf deren Webseiten finden wir Ratgeber, Testberichte und praktische Vergleiche.

Was ist das Internet of Things?

Das „Internet der Dinge“ ist ein Sammelbegriff. Er beschreibt Technologien, die es möglich machen, sowohl physische als auch virtuelle Objekte miteinander zu vernetzen.

Dazu können viele Dinge gezählt werden:

● Ein alltägliches Beispiel sind GPS-Tracker für Smartphones, damit wir deren Standort tracken können, wenn wir sie verlieren.

● Komplexere Varianten sind beispielsweise ausgefeilte Systeme aus Sensoren, Maschinen und künstlicher Intelligenz, die in der Industrie Produktionsprozesse automatisiert steuern und optimieren können.

Für Privatpersonen ist das IoT relevant für praktische Alltagshelfer. Wir nutzen es täglich durch viele Apps und Geräte. Besonders wichtig ist das IoT als Grundlage für das Aufbauen eines Smart Homes.

➔ Durch die IoT-Technologien können verschiedene Geräte in unserem Wohnraum miteinander verknüpft werden, um sie zentral über das WLAN und Endgeräte wie Tablets und Smartphones kontrollieren zu können. Durch sie wird auch die Fernsteuerung von Unterwegs möglich, solange eine Internetverbindung verfügbar ist.

Was macht smarte Waschmaschinen aus?

Das Hauptmerkmal für eine smarte Waschmaschine ist die Möglichkeit, sie mit dem WLAN zu verbinden. Dazu erhalten wir zusätzlich eine App, damit wir die Steuerung, Fehlerdiagnosen und weitere Einstellungen mit dem Smartphone oder Tablet durchführen können.

Daneben haben smarte Waschmaschinen die üblichen Funktionalitäten von modernen Waschmaschinenmodellen, mit unterschiedlichen Umdrehungszahlen, Wasserverbrauch, Bauformen und Co., je nach Hersteller und Modell.

Welche intelligenten Funktionen haben smarte Waschmaschinen?

Mit der App können wir die Steuerung der Waschmaschine übernehmen. Dazu gehören beispielsweise:

● Das Starten, Anhalten und Beenden von Waschgängen

● Die Überwachung der Waschdauer

● Unterstützung bei der Programmwahl

● Fehlerdiagnose bei Störungen

● Die Fernsteuerung dieser Dinge von Unterwegs

● Das Erhalten von SMS oder Push-Benachrichtigungen als Live-Updates

Auch die Technologie der Waschmaschine selbst ist modern. Sie haben in der Regel ein Touchdisplay und Sensoren, die beispielsweise automatisiert die optimale Waschmittelmenge für eine Ladung berechnen können.

Bei diesen Maschinen fügen wir Kartuschen mit Waschmittel in die Maschine ein. Leert sich die Füllung, kann die Waschmaschine eine Erinnerung an den Besitzer senden. Je nach Waschmaschine kann man über Vernetzungen mit Amazons Alexa und ähnlichen Technologien automatisch Waschmittelkartuschen nachbestellen lassen.

Alexa gibt uns zudem die Möglichkeit, die Waschmaschine mit Sprachbefehlen zu steuern.

Über die Internetverbindungen werden auf Wunsch automatisch Updates für die Software der Waschmaschine durchgeführt, die die Leistung der Maschine regelmäßig optimieren können.

Vorteile von smarten Waschmaschinen

Durch diese Funktionen erhalten wir mehrere Vorteile, aus denen sich die Anschaffung lohnen kann:

● Nachhaltig waschen & Kosten sparen

Mit Smart Home Geräten und ihren Sensoren und Automatisierungen können wir Ressourcen wie Waschmittel, Wasser und Strom sparen. Sie berechnen automatisch die richtigen Füllmengen, helfen bei der besten Programmauswahl und können sich effizient an- und ausschalten, um den Stromverbrauch zu optimieren. Zudem sind die smarten Maschinen mit der guten Energieeffizienz moderner Technologien ausgestattet.

● Personalisierung

Die Leistung der Maschine kann individuell an den Nutzer angepasst werden. Man gibt selbst vor, welche Waschmittelmengen sich für besondere Bedarfe eignen und in welchem Umfang die Maschine Informationen über Nachrichten an unser Handy senden soll.

Bei manchen Modellen kann man individualisierte Waschprogramme entwerfen oder zusätzliche Programme aus dem Internet herunterladen.

● Alltagsunterstützung

Die smarte Waschmaschine nimmt uns Arbeit ab. Mit ihr müssen wir nicht darauf warten, einen Waschgang an- oder ausschalten zu können, wenn wir zu Hause sind. Wir müssen keine Energie darauf verschwenden, selbst auf die Waschmittelmenge und das Nachbestellen zu achten. Sie findet für uns zudem das geeignete Waschprogramm für das beste Ergebnis.

● Support & Updates

Die Leistung der Maschine kann sich dank Upgrades auch nach dem Kauf noch steigern. Zudem können wir einstellen, dass die Maschine Fehlermeldungen an den dazugehörigen Kundenservice sendet, damit wir selbst nicht Zeit aufwenden müssen, das Problem über eine Hotline oder E-Mail zu beschreiben, um Hilfe zu erhalten.

Fazit

Smarte Waschmaschinen haben intelligente Sensoren und ermöglichen die Verbindung zum Internet. Über diese können wir Smartphones oder Tablets nutzen, um die Maschine von zu Hause oder unterwegs zu steuern.

Die smarten Maschinen haben viele praktische Eigenschaften, die unseren Alltag erleichtern. Sie können das geeignete Waschprogramm vorschlagen, selbst die Waschmittelmenge berechnen und uns daran erinnern, wenn das Waschmittel nachbestellt werden muss. Durch die Individualisierung der Leistung und moderne Energieeffizienz sind die smarten Maschinen nachhaltiger und umweltfreundlicher als andere Optionen.

Die Fähigkeiten der smarten Waschmaschine hängen davon ab, welches spezifische Modell man kauft. Über Testwebseiten erhalten wir einen Überblick über Angebote und den Abgleich mit vergleichbaren Maschinen. So finden wir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für unseren Bedarf.