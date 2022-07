Welche Wohntrends sind angesagt?

Die häusliche Umgebung zu einer Komfortzone zu machen, in der man viel Zeit verbringen möchte, ist das Ziel für 2022. Mit natürlichen Materialien , lässigen Formen und praktischen Möbeln verwandelt man sein Zuhause in ein beruhigendes Refugium, in dem alles modern und dennoch gemütlich aussieht.

Mehr Gemütlichkeit durch natürliche Materialien

Die Nachfrage nach Naturmaterial in den eigenen vier Wänden steigt momentan drastisch an. Es ist nicht verwunderlich, denn die Natur bietet Entspannung und Ruhe. Was gibt es also Besseres, als sie sich ins Haus zu holen? Holz, Bambus, Rattan, Jute oder Glas werden immer beliebter, weil sie sofort eine gewisse Wärme und eine wohltuende Atmosphäre vermitteln. Textilien aus Bio-Baumwolle, Wolle und Leinen sind nicht nur modisch, sondern ergänzen den natürlichen Stil perfekt.

Geometrische Formen für mehr Ordnung

Dieses Jahr wird das Durcheinander aufgeräumt und auf klare Linien gesetzt. Sie geben Ihrem Zuhause Struktur und lassen ihn organisiert und ordentlich aussehen. Ob als zweidimensionale Version wie ein Druck auf Kissen oder Wandbildern oder als dreidimensionales Möbelstück, geometrische Formen sind in diesem Jahr äußerst beliebt.

Multifunktional und praktisch

Der Schlüssel zum Überleben einer Pandemie – wie uns Corona gezeigt hat – ist Flexibilität. Der Esstisch wurde schnell zu einem Schreibtisch umfunktioniert, damit das Arbeiten von zu Hause aus irgendwie funktionieren konnte. Räume, die als Mehrzweckraum benutzt werden können, sind deshalb immer wichtiger.

Dasselbe gilt für Möbel, die mehrere Funktionen haben. So sind Beistelltische wieder im Kommen, die auch als Hocker oder Nachttisch verwendet werden können. Auch intelligente Stauraumlösungen liegen voll im Trend, damit das Durcheinander ein Ende hat und einfach verstaut werden kann. Somit wird mehr Platz im Haus geschaffen, vor allem jetzt, wo mehr Menschen denn je von zu Hause aus arbeiten.

Samtweich

Samt ist in diesem Jahr ein Muss für Gemütlichkeit. Viele unterschiedliche Möbelstücke können aus Samt gefertigt werden, welche die eigenen vier Wände zu einem kuscheligen Paradies machen. Eine behagliche Atmosphäre wird nicht zuletzt im Winter sehr geschätzt, wenn man viel Zeit zu Hause verbringt und es sich auf der Couch gemütlich machen will.

Insbesondere Samtsofas sind voll im Trend, da sie glamourös und edel wirken. Wenn ein Samtsofa etwas zu viel des Guten ist, kann man sich auch für Samt-Dekoartikel wie Kissen, Decken und Gardinen entscheiden.

Blumige Wohntrends

Frühlingsblumen in allen Farben und Formen können in diesem Jahr ein Teil unseres Zuhauses werden. Florale Muster auf Tischdecken, Kissen und Tapeten können die eigenen vier Wände sofort verschönern. Blumensträuße dürfen auch nicht vergessen werden, welche die Wohnung sofort frisch aussehen lassen und die Stimmung heben.

Außerdem bringen florale Akzente Farbe in jedes Haus, ohne direkt etwas an dem Innenraum verändern zu müssen.

Langlebige Möbel

Möbel, die lange halten, nachhaltig und lokal sind – das ist ein weiterer Trend im Jahr 2022. Mehr und mehr Menschen setzen auf Nachhaltigkeit in allen Bereichen ihres Lebens. Die Menschheit hat gemerkt, dass man nicht mehr so verschwenderisch mit den Ressourcen umgehen kann. Deshalb ergibt es Sinn, bei Möbeln qualitativ hochwertige und langlebige Exemplare zu wählen.

Es kann zwar sein, dass die Produktion des Möbelstücks länger dauert oder man mehr Geld investieren muss, aber es lohnt sich am Ende. Denn man muss jene Möbel nicht so oft wechseln oder erneuern als günstigere Stücke.

Japandi – die Mischung aus dem hohen Norden und Fernen Osten

Japandi ist ein Trend, der dieses Jahr sehr beliebt ist. Man findet ihn nicht ohne Grund auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Es ist eine Mischung aus dem japanischen und skandinavischen Einrichtungsstil – und dieses Zusammenspiel ist definitiv ein Augenfang. Die japanische Einrichtung ist sehr minimalistisch und der skandinavische Look ist clean und cool. Somit passen die beiden Stilrichtungen hervorragend zusammen und ergeben eine einzigartige Mischung aus Gemütlichkeit und modern Elementen.

Beige und creme Farben kommen in diesem Stil zusammen und Akzente werden nur minimal gesetzt. Dieser Trend lässt sich gut mit natürlichen Materialien kombinieren.

Minimalismus auch in der Küche

Alle Wohntrends scheinen sich dieses Jahr auf Minimalismus zu konzentrieren. Auch in der Küche wird reduziert. Anstatt zahlreiche Gadgets und Kochhelfer, behält man nur noch die Basics, die man tatsächlich zum Kochen braucht. Somit schafft man Platz in der Küche, den man dazu nutzen kann, eine gemütliche Sitzecke für Gäste zu kreieren.

Trendfarben 2022

Jedes Jahr liegen unterschiedliche Farben im Trend. Für 2022 sind es Folgende:

Gelb

Gelb ist zwar nicht unbedingt die Farbe, an die man als Erstes für Inneneinrichtungen denkt, liegt 2022 aber voll im Trend. Das liegt daran, dass diese Farbe Freiheit, Lebendigkeit und Flexibilität symbolisiert, die Wärme ausstrahlt und mit menschlichen Beziehungen verbunden wird. Durch die Pandemie hat man sich nach all diesen Dingen gesehnt, weshalb Gelb jetzt relevant ist.

Es können ganze Wände gelb gestrichen oder nur kleine gelbe Akzente gesetzt werden, um diesem Trend zu folgen und sich sein Zuhause etwas gemütlicher zu gestalten.

Blau

Das kühlere Blau kann mit vielen anderen Farben kombiniert werden und wird mit Stille und Harmonie verbunden. Es wirkt beruhigend und soll beim Abbau von Stress hilfreich sein.

Pastelltöne

Milde rötliche oder rosafarbene Pastelltöne sind 2022 auch voll im Trend. Man kann mit diesen Farben gekonnt Akzente in der Wohnung setzen.

Schwarz und Weiß

Schwarz und Weiß sind dieses Jahr ebenfalls wieder beliebt. Diese Farben sind unerlässlich für Möbel, Textilien, Wände, Böden und Heimdekoration.

Fazit

Im Jahr 2022 dreht sich alles um Nachhaltigkeit, Minimalismus und Multifunktionalität. Auch eine hochwertige, natürliche und langlebige Inneneinrichtung wird immer wichtiger. Diese Trends sind nicht nur infolge der Pandemie entstanden, sondern durch ein allgemeines Bewusstsein der Menschen, wieder zu den Basics zurückzukehren und unseren ökologischen Fußabdruck in der Welt zu reduzieren.

Dieses Jahr liegt eine Farbe im Trend, an die man nicht unbedingt sofort denkt, wenn es um Inneneinrichtung geht: Gelb. Es symbolisiert Freiheit, Lebendigkeit und Flexibilität, was alles Dinge sind, nach denen wir uns momentan im Leben sehnen. Blau, Pastellfarben, Schwarz und Weiß sind Farben, die fast immer im Trend liegen und so auch wieder dieses Jahr.