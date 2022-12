Welcher Bodenbelag eignet sich für die Terrasse?

Die Auswahl ist vielseitig

Böden für Terrassen gibt es viele verschiedene. Im Folgenden eine Übersicht verschiedener Materialien:



Warm und natürlich: Holz

Holz ist bei Außenanlagen wie Terrassen sehr beliebt, da es ein natürliches Aussehen hat und der Umgebung Wärme verleiht. Holz ist ein von Natur aus widerstandsfähiges Material, wenn es richtig versiegelt und gepflegt wird, kann es viele Jahre lang halten. Außerdem ist Holz in einer breiten Palette von Farben und Schattierungen erhältlich, sodass Sie das Aussehen Ihrer Terrasse individuell gestalten können.



Zu den gängigen Holzarten für Terrassen gehören:

- Zedernholz

- Rotholz

- Ipe

- Mahagoni

- Kiefer

- Verbundwerkstoffe aus recyceltem Kunststoff



Harthölzer sind in der Regel teurer als weichere Hölzer wie Kiefer, sind dafür aber langlebiger. Druckbehandeltes Holz ist mit Chemikalien beschichtet, die es resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall machen. Diese Art kann sich aber mit der Zeit durch Sonneneinstrahlung verfärben.



Besonders beständig: WPC

Terrassenböden aus WPC (Wood Plastic Composite) sind aufgrund ihres natürlichen Aussehens, ihrer Nachhaltigkeit und ihrer Recyclingfähigkeit eine beliebte Wahl für Außenbereiche. Diese Art von Bodenbelag gibt es in einer Vielzahl verschiedener Formen, Größen und Strukturen. Von glatten Brettern bis hin zu gerillten oder gewellten Planken und Fliesen haben Sie eine umfangreiche Auswahl. Zertifizierte WPC-Dielen werden strengen Prüfverfahren unterzogen.

Dadurch wird gewährleistet, dass bei der Produktion nur Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC- oder PEFC-Zertifizierung und nur moderne Kunststoffe verwendet werden. Für die Verlegung muss eine stabile Unterkonstruktion auf einem harten und ebenen Untergrund wie Beton oder Pflasterstein installiert werden. Das macht die Montage etwas aufwändiger.



Sehr vielseitig: Naturstein

Terrassenböden aus Naturstein sind die ideale Wahl für alle, die einen schönen, robusten und langlebigen Belag suchen. Naturstein bietet eine große Vielfalt an Optionen in Bezug auf Stil und Farbe sowie verschiedene Formen und Oberflächenbehandlungen. Je nach Art des Natursteins bietet er eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse wie hohe Temperaturen und Feuchtigkeit.

Zudem verleiht Naturstein jedem Außenbereich aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften und Strukturen einen ästhetischen Wert. Die Verlegung eines Terrassenbodens aus Naturstein erfordert mehr Detailarbeit als andere Materialien wie Holz oder WPC. Daher empfiehlt es sich, sie von erfahrenen Fachleuten durchführen zu lassen.



Harmonisch und einfach: Kies und Splitt

Kies und Splitt gibt es in verschiedenen Formen, Größen und Farben. Das bedeutet, dass Sie Ihren Terrassenboden individuell an den Stil Ihres Hauses anpassen können. Sowohl Kies als auch Splitt sind leicht zu verlegen, ohne dass besondere Fähigkeiten erforderlich sind. Sie legen das Material einfach über eine Schicht Mörtel oder Sand. Gleichzeitig werden nie Reparaturen fällig, was diesen Belag so unkompliziert und angenehm macht.



Robust und einheitlich: Beton

Beton ist eine ausgezeichnete Wahl für Terrassen, da er ein elegantes und modernes Aussehen hat, aber dennoch unglaublich haltbar und langlebig ist. Er kann auf zwei verschiedene Arten verlegt werden: Mit klassischen, preiswerten Pflastersteinen oder Platten, die direkt im Sand verlegt werden können, oder mit Betonplatten. Diese werden auf einem frostsicheren und tragfähigen Untergrund wie einem Sand-Zement-Gemisch oder einem Aluminiumrahmen verlegt.

Betonfliesen bieten eine ebene Oberfläche mit weniger Fugen, erfordern jedoch eine regelmäßige Pflege mit Imprägnierung. Bei richtiger Pflege kann diese Art von Bodenbelag jahrzehntelang halten, ohne dass es zu nennenswerten Abnutzungserscheinungen kommt. Außerdem gibt es für frisch verlegten Terrassenbeton eine große Auswahl an Oberflächen, von glatt bis strukturiert. So können Sie Ihre Terrasse ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack gestalten.



Kombinierte Holz-Stein-Terrassen

Kombinierte Holz-Stein-Terrassen bieten ein einzigartiges und auffälliges Aussehen. Durch die Kombination der beiden Materialien entsteht ein stilvoller Außenbereich mit der natürlichen Wärme von Holz und der Haltbarkeit und Stärke von Stein. Wenn diese Materialien richtig kombiniert werden, können sie ein ästhetisch ansprechendes Aussehen schaffen, das sich von anderen Terrassendesigns abhebt.

Die weiche Oberfläche von Holz dämpft Ihre Füße, während die natürliche Maserung für zusätzliche Sicherheit sorgt. Die Strapazierfähigkeit von Stein verhindert Risse oder Verformungen, was die Langlebigkeit Ihrer Terrasse zusätzlich erhöht.