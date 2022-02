Wie sich die Gaskrise auf den Verkauf von Kaminöfen auswirkt

Fossile Brennstoffe stehen derzeit stark in der Kritik. Wer über die Anschaffung eines Gaskamins nachdachte, steht nun vor einigen Überlegungen. Doch auch die Hersteller von Gasöfen bleiben von der Gaskrise nicht unbeeindruckt. Worauf kommt es jetzt an, was ist zu beachten?

Moderne Gasöfen heizen sauber und klimafreundlich

akt ist, dass Sie mit einem modernen Gaskamin ohne Rußbildung heizen. Gegenüber Heizöl und Holz hat der Gasofen einen deutlichen Vorteil. Dennoch stehen Verbraucher und Hersteller aktuell gleichermaßen vor einer Herausforderung. Potenzielle Käufer sind unsicher, ob sie sich das Heizen mit Gaskaminen zukünftig noch leisten können. Hersteller fürchten Absatzschwierigkeiten, da die Politik zum Heizen mit erneuerbaren Ressourcen aufruft und alle fossilen Brennstoffe verteuert. Auch Hersteller wie Panadero Öfen bleiben davon nicht unbeeindruckt. Seit vielen Jahren konzentriert sich der Hersteller auf die Produktion hochwertiger Kamine, die von der Idee bis zum Vertrieb in der eigenen Firma gefertigt werden. Auf Outsourcing wird bei Panadero vollständig verzichtet. Das eigene Projektmanagement und die langjährige Erfahrung aller Prozessbeteiligten sind Vorteile, die Kunden seit vielen Jahren begeistern. Dass eine gewisse Unsicherheit bleibt, ist der kontinuierlichen Erhöhung der Gaspreise geschuldet.

Gas wird immer teurer- lohnt sich ein Gaskamin noch?

er einen Erdgasanschluss hat und seinen Kamin direkt über die kommunale Versorgung betreiben kann, war bisher auf der sicheren Seite. Doch in den letzten Monaten sind die Preise im Zuge der Energiekrise in die Höhe geschnellt und sorgen für Verunsicherung. Vor allem die Neuanschaffung von Gaskaminen wird präzise abgewogen, da niemand weiß, wie teuer der Brennstoff noch wird und ob es zukünftig überhaupt noch möglich sein wird, mit Gas zu heizen. Dieses Problem wird auf die Hersteller übertragen, die aktuell über rückgehende Absatzzahlen klagen und nicht wissen, ob sich die Gaskaminproduktion perspektivisch noch lohnen wird. Fakt ist, dass Gas auch in naher Zukunft eine wichtige Rolle in der Wärmegewinnung spielen wird. Es ist daher absehbar, dass Gaskamine auch zukünftig für wohlige Wärme in den eigenen vier Wänden sorgen werden. Allerdings müssen Kunden einen viel höheren Gaspreis als früher in Kauf nehmen. Dass man aus diesem Grund länger und intensiver überlegt, ist verständlich und der Hauptgrund dafür, dass sich Gasöfen aktuell eher schleppend verkaufen.

Der politische Einfluss auf den Absatz von Gasöfen

Vom russisch-ukrainischen Gasstreit sind alle Besitzer von Gaskaminen betroffen. Aktuell sind die Erdgasspeicher nicht einmal hälftig gefüllt und wie die Krise ausgehen wird, ist ungewiss. Ein Ende der politischen Spannungen ist nicht in Sicht, was sich zum aktuellen Zeitpunkt auf den Absatz von Gasöfen und Kaminen mit Erdgasbetrieb auswirkt. Bei Gasöfen handelt es sich nicht um rein dekorative Kamine, sondern um wirkliche Wärmequellen in Häusern und Wohnungen. Wer bereits einen Heizkamin besitzt, befindet sich "nur" in Sorge. Doch wer sich einen neuen Heizkamin anschaffen möchte, überlegt derzeit, ob Gas wirklich eine perspektivische Lösung ist. Darunter leiden Hersteller, die Gasöfen in hoher Qualität und mit klimafreundlicher Verbrennung herstellen. Der Mangel an Gas und das Risiko, dass es sich um eine verknappende Ressource handelt, spielen dabei eine nicht unerhebliche Rolle.



Solange die Lage in Russland und in der Ukraine angespannt ist, wird sich in diesem Punkt keine wirkliche Änderung ergeben. Moderne, rußarme und viel Wärme spendende Gasöfen werden aber auch zukünftig eine wichtige Rolle beim Beheizen von Häusern und Wohnungen spielen. Panadero Öfen gehören zu den Marktführern, die auch die Gaskrise überstehen werden.