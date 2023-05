Wie Sie Ihr Zuhause vor Einbrechern schützen

Jeder Einbrecher versucht natürlich immer, das möglichst einfachste Ziel herauszupicken und zu fokussieren. Damit nicht das eigene Heim zum Ziel wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Sicherung. Wie genau diese ausschauen können und was ein Schlüsseldienst hierzu beitragen kann, soll im Folgenden Text erklärt werden.

Problemzonen erkennen und mögliche Maßnahmen ausschließen

Fenster und Türen sind die beliebtesten Ziele für Einbrecher. Insbesondere jene Bereiche, die schwer einsehbar sind, liegen dabei im Fokus. Beispielsweise Keller- oder auch Balkontüren können hier als möglicher Einstiegsbereich genutzt werden. Doch die gefährdete Zone hängt auch immer vom Einbrecher selbst ab, denn dieser hat in der Regel seine ganz eigene Strategie.



Was sollte man also tun? Alle potenziellen Gefahren sollten natürlich erst einmal betrachtet und aufgelistet werden. Hierzu ist zu bedenken, dass es kaum Sinn macht, 99 % des Hauses sehr gut zu sichern und 1 % zu vernachlässigen. Der Einbrecher wird sich immer der schwächsten Stelle des Systems annehmen und dort seinen Versuch starten. Darum ist es sehr wichtig, alle Punkte zu dokumentieren, um später einen guten Überblick zu haben, wo optimiert werden muss.



Zum Schutz des Heims gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie beispielsweise Kameras, besondere Schließvorrichtungen, Schutzgitter und vieles mehr. In den meisten Fällen kann man selbst nur schwer einschätzen, welche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden müssen, um einen optimalen Schutz zu haben. Hier sollte man sich entsprechend beraten lassen. Der Schlüsseldienst Adler-Schlüssel rät bei Bedarf, immer zuerst einen Profi zu kontaktieren. Ein Schlüsseldienst ist hier eine gute Anlaufstelle, da diese täglich mit Sicherheitssystemen zu tun haben und dadurch einen guten Einblick in die jeweiligen Möglichkeiten besitzen.

Der Schlüsseldienst als Berater für den Erfolg



Ein Schlüsseldienst kann nicht nur die Problemzonen am Objekt erkennen, sondern hier auch verschiedene Lösungsansätze präsentieren. Dies ist in erster Linie deswegen wichtig, weil man natürlich nicht unbegrenzte Geldmittel zur Verfügung hat. Sicherlich gibt es hier Ausnahmen, aber diese lassen wir mal außen vor.



Ein Konzept sollte also nicht nur einen optimalen Schutz bieten, sondern auch im Budget liegen. Eine Begehung des Objektes ist hier demnach auch zwingend erforderlich, damit der Schlüsseldienst jeden Bereich analysieren kann.



Achtung an dieser Stelle! Ein Schlüsseldienst, der direkt einen Pauschalpreis angibt, ohne sich das Objekt angesehen zu haben, sollte mit Vorsicht behandelt werden. Ein auf den Kunden zugeschnittenes Angebot kann immer nur dann erfolgen, wenn der Anbieter auch entsprechende Informationen besitzt. Diese können hier aber nicht vorliegen, wenn das Objekt nicht vor Ort betrachtet wurde.



Idealerweise nutzt man für die Beratung den Schlüsseldienst seines Vertrauens, wie es im Volksmund so gerne heißt. Zu empfehlen ist aber auch, sich zum jeweiligen Projekt ruhig mehrere Angebote einzuholen. Ein guter Vergleich ist eine zusätzliche Absicherung, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ermitteln zu können.