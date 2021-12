Wie Sie Ihren Wohnraum stilvoll illuminieren!

Oftmals geht das Wohnzimmer ins Esszimmer über, weshalb eine passende Auswahl an Lampen für beide Räumlichkeiten mehr als wichtig ist. Während man im Wohnzimmer in der Regel auf diskrete, gedämpfte und dimmbare Lichtquellen Wert legt, um es gemütlich und nicht zu grell zu haben, sind über dem Essplatz eher hellstrahlende Leuchten angesagt. Denn der Esszimmertisch dient meist nicht nur dazu, um auf ihm mehrfach täglich die Speisen einzunehmen. Nicht selten wird er zudem für diverse andere Tätigkeiten wie Schreib-, Mal- und Bastelarbeiten genutzt. Alleine deshalb ist es elementar über dem Essplatz eine wirklich gute Leuchtquelle zu haben.

Photo by Spacejoy on Unsplash

Trendige Esstischlampen

Der Onlineshop Vivaleuchten.de bietet eine große Auswahl solcher Lampen, die zum bestmöglichen Ausleuchten des Essplatzes geeignet sind. Denn Esstischlampe ist nicht gleich Esstischlampe, da gibt es horrende Unterschiede, in Form, Stil, Leuchtkraft und Qualität.

Derzeit mehr als angesagt sind beispielsweise industriell anmutende, robuste Hängeleuchten, die an grobgliedrigen Ketten direkt über dem Esstisch von der Decke hängen. Sie haben große Fassungen für besonders helle Lichtquellen und sind in der Regel dimmbar. Manche von ihnen sehen aus wie ein Deckenspot oder Flutlichtstrahler, welche man eher in einer Discothek oder in einem Stadion vermuten könnte. Dieser robuste Retro-Charakter, wie auch in alten Fabriken üblich, erfreut sich seit langem großer Beliebtheit.

Aber auch moderne Hängeleuchten mit LED-Leuchtringen, mehreren einzelnen Glühbirnen in hübschen Fassungen als besonderen Eyecatcher, mit integrierten Leuchtstoffröhren oder hellen LED-Lämpchen versehen, liegen voll im Trend. Deckenlampen mit hoher Leuchtkraft sind ebenfalls denkbar, sie enthalten meist sehr helle Leuchtstoffröhren, die allerdings ein weißes, eher kalt wirkendes Licht abgeben. Es gibt solche Deckenlampen auch mit anderweitigen starken Lichtquellen. Beispielsweise erzeugt man mit einem Leuchtmittel mit 2.000 Kelvin ein stimmungsvolles, warmes Licht über dem Essplatz. Wer es ab und zu nicht ganz so hell haben möchte, der sollte eine Lampe mit integriertem Dimmer wählen, der die Helligkeit je nach Bedürfnis dimmt. Wird der Esstisch des Öfteren zum Arbeitstisch umfunktioniert, dann eignen sich Pendellampen hervorragend, vor allem, wenn sie in der Höhe regulier- und verstellbar sind. Diese Verstellbarkeit sorgt dafür, die jeweils passende Ausleuchtung des Tisches zu gewährleisten, indem man den Abstand zur Tischplatte individuell regulieren kann.

Welche Stilrichtungen gibt es?

Bei den Esstischlampen diverser Markenhersteller wie Anne Lighting, Trio Leuchten, Seletti, Mexlite, Lichtlab, Globo, Freelight, Expo Trading oder Licht & Living findet sich ein breites Angebotsportfolio der unterschiedlichsten Lampenarten. Ganz gleich ob eine moderne, eher futuristisch anmutende Lampe, eine Industrieleuchte oder auch eine orientalische Lampe gewünscht wird, bei diesem Onlineshop ist garantiert für jeden Geschmack das Passende dabei.

Man hat die Wahl zwischen großen und kleinen Pendelleuchten, Kronleuchtern, Pendelleuchten mit und ohne LED und mehrflammigen Hängeleuchten. Diese haben Lampenschirme wahlweise aus Metall, Holz, Glas, Gips, Aluminium, Bambus, Papier, Plastik, Rattan, Seil, Textil, Stahl, Korb- oder Drahtgeflechten. Sie sind in ihrer Form- und Farbgebung so unterschiedlich wie sie nur sein könnten. Die Farbpalette reicht hier von Bronze-, Kupfer- und Goldtönen bis hin zu transparenten Lampen. Viele von ihnen sind höhenverstellbar und zudem dreh- oder kippbar.

Die verschiedenen Stilrichtungen reichen von industriell, ländlich, modern, klassisch, Vintage, trendy, botanisch, orientalisch, skandinavisch bis hin zum ausgefallenen Designer-Style. Bei Pendelleuchten im romantischen Landhaus- oder verspielten Barockstil kommen Nostalgiker und Romantiker voll auf ihre Kosten.

Welche Lampenarten für den Essplatz eher ungeeignet sind!

Eher weniger sind Tischlampen oder Stehlampen geeignet, da sie allerorts im Wege stehen und in der freien Beweglichkeit rund um den Esstisch eher hinderlich sind. Zudem geben sie kein besonders helles Licht ab, weshalb sie sich für einen Ess- und oftmals auch Arbeitsplatz nicht eignen. Ebenso ungeeignet sind Wandlampen, da sie vom Esstisch zu weit entfernt sind, als dass sie ein gutes Licht abgeben könnten, um den kompletten Essplatz auszuleuchten. Man sollte sich also definitiv lediglich für Hänge- und Pendelleuchten oder Deckenlampen über dem Esstisch entscheiden.

Fazit

Wer Leuchten, Leuchtmittel und Lampen aller Art sucht, um sicher zu gehen, dass für jeden Geschmack und Anlass sowie für jedes finanzielle Budget das Passende dabei ist, der ist beim Vivaleuchten.de Onlineshop an der passenden Adresse! Namhafte, traditionelle Markenhersteller sind bekannt für ihre modernen, langlebigen und ausgefallenen Lampen aller Stilrichtungen, die Ihr heimeliges Zuhause auf perfekte Weise komplettieren und für beste Lichtverhältnisse sorgen!