Wohnräume dekorieren - Tipps zur Verschönerung der Räumlichkeiten!

Wohnaccessoires werten einen Raum optisch auf

Wohnaccessoires können die Möblierung optisch aufwerten und zu einem positiven Ambiente beitragen. Damit die Deko-Objekte ihren Zweck erfüllen, sollten Inneneinrichtung und Dekoration aufeinander abgestimmt werden. Wohnräume so einzurichten, dass sich alle Familienmitglieder wohlfühlen, ist nicht immer einfach. Oft hat jeder Bewohner*in unterschiedliche Vorstellungen und Ansprüche, was den Einrichtungsstil betrifft. Ein harmonisches Ganzes kann jedoch nur entstehen, wenn die Wohn-Deko farblich und stilistisch zum Einrichtungskonzept passt. Zu den am häufigsten verwendeten Wohnaccessoires zählen Spiegel, Bilder, Kissen, Vasen und Kunstblumen, die man beispielsweise im Versandhandel für Heimbedarf finden kann. Oft sehen Kunstblumen im Topf, als Blumenstrauß oder Gesteck täuschend echt aus. Da künstliche Blumen zumeist unempfindlich und langlebig sind, können sie zu Dekorationszwecken für Balkonkästen und Fensterbänke dienen. Für Menschen mit Allergien sind Kunstblumen oft die einzige Möglichkeit, mit Blumen mehr Farbe in die Wohnräume zu bringen. Blumenkränze bestehen meist aus Textil und Kunststoff und dienen zur Verschönerung im Flur und an der Haustür. Mittlerweile findet man auch Solarblumen, die für den Außenbereich geeignet sind und zusätzlich Licht spenden. Künstliche Pflanzen müssen regelmäßig gereinigt werden, damit sie ihr frisches und lebendiges Erscheinungsbild behalten. Meist genügen die Verwendung eines speziellen Pflegesprays oder einfach ein feuchter Lappen, um die Kunstblumen von Staub zu befreien.

Das farbliche Zusammenspiel beachten

Beim Dekorieren der Wohnung oder des Eigenheims ist es wichtig, das farbliche Zusammenspiel zu beachten, da nicht alle Farbtöne miteinander harmonieren. Interessant und belebend wirkt es, wenn verschiedene Farben, Formen und Texturen kombiniert werden. Durch das Platzieren größerer Deko-Elemente wie etwa einer Bodenvase oder einer Skulptur dürfen jedoch die Laufwege innerhalb des Raums nicht eingeschränkt werden. Wichtig ist, dass die einzelnen Einrichtungselemente keine Hindernisse bilden, sodass man sich frei bewegen kann. Flauschige Kissen und Decken, die auf dem Sofa platziert werden, erhöhen den Gemütlichkeitsfaktor. Da Behaglichkeit immer mit Wärme zu tun hat, ist eine kuschlige Decke nicht nur an kühlen Wintertagen geeignet, um für Wohnlichkeit und Entspannung zu sorgen. Die richtige Beleuchtung, sanfte Farben und weiche Materialien können Räume gemütlich machen. Persönlich zu dekorieren verleiht den Wohnräumen ein individuelles Ambiente. So können Gegenstände, die an schöne Ereignisse oder liebe Menschen erinnern, besser wirken als langweilige, unpersönliche Poster. Auch Andenken aus dem Urlaub sowie selbst Gebasteltes eignen sich als Deko-Objekte zur Verschönerung der Wohnräume. Obwohl Selbstgemachtes mit echter Kunst meist nicht viel gemeinsam hat, lässt eine selbst angefertigte Dekoration den Raum heimeliger wirken. Wann ist der richtige Moment, um mit dem Dekorieren der Räumlichkeiten zu beginnen? Schon während der Phase des Hausbaus macht man sich Gedanken über die Einrichtung des Eigenheims. Grundsätzlich ist es jederzeit möglich, die Wohnräume mit Wohnaccessoires aufzupeppen. Werden die Dekoartikel richtig angeordnet, entsteht ein stimmiger Gesamteindruck. Bei Vasen oder Glasobjekten wirkt eine ungerade Anzahl von Accessoires harmonischer. Die unsymmetrische Ordnung schafft Offenheit und sieht interessanter aus. Abhängig von der Größe des Raums sollten nur wenige Deko-Objekte verwendet, diese aber sinnvoll platziert werden.