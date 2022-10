Wohnungs(um)gestaltung als Mieter: Was ist erlaubt – und was nicht?

Wer in eine Mietwohnung zieht, nimmt oft kleinere oder größere Veränderungen daran vor. Dabei kann es sich um eine andere Wandfarbe handeln oder um den Einbau einer neuen Küche. Manchmal gehen die Wünsche aber noch weiter: Den Bodenbelag austauschen, eine Wand entfernen, Fenster vergrößern – solche oder ähnliche Maßnahmen dürfen von Mietern nicht einfach auf eigene Faust vorgenommen werden. Denn die Rechtsprechung lautet diesbezüglich, dass bauliche Veränderungen der Mietsache grundsätzlich nur mit Einwilligung des Vermieters durchgeführt werden dürfen. Dabei handelt es sich um alle Veränderungen, die in die Bausubstanz eingreifen, wie Mauerdurchbrüche oder der Einbau einer neuen Heizung. Das gilt sogar für einen Sichtschutz an Balkon.

Demgegenüber sind Veränderungen geringfügiger Art und reversible Gestaltungsmaßnahmen erlaubt. Kein Wunder, dass bei diesen Begriffen schnell Verwirrung aufkommt, was Mieter nun eigentlich dürfen und was nicht. Es lohnt sich daher, sich bei der Einrichtung oder Umgestaltung einer Mietwohnung einmal intensiver mit dieser Frage auseinanderzusetzen.

Grundregeln zum Anspruch auf Selbstgestaltung

Ja, in einer Mietwohnung besteht ein Anspruch auf Selbstgestaltung. Allerdings wird dieser Begriff oft missverstanden, denn er bedeutet nicht, dass die Wohnung frei nach Belieben umgestaltet werden darf. Stattdessen müssen alle Veränderungen beim Auszug rückgängig gemacht werden, sprich der Vermieter erhält die Wohnung in demselben Zustand zurück, wie er beim Einzug der Mieter vorlag. Diese Grundregel lässt bereits erahnen, wo Mieter eventuell an ihre Grenzen stoßen. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass von den baulichen Veränderungen keine Gefahr ausgehen darf, beispielsweise durch die Entfernung tragender Wände. Zudem müssen sie rückgängig gemacht werden, falls der Vermieter sie nicht genehmigt hat und den Rückbau verlangt – ansonsten darf er den Mietvertrag kündigen.

Trotzdem gibt es auch Einschränkungen bei den Rechten der Vermieter. Sie dürfen zum Beispiel die Übergabe der Wohnung mit neutralen Wandfarben verlangen, nicht aber mit einer bestimmten Tapetenart oder einer bunten Farbgestaltung, die beim Einzug bestand. Ebenso haben die Gerichte in den vergangenen Jahren viele Musterurteile zu den Schönheitsreparaturen ausgesprochen, sodass einige Klauseln ungültig geworden sind. Eine weitere Ausnahme betrifft Renovierungsmaßnahmen, die beim Einzug notwendig und durch den Vermieter erlaubt waren. Steigern diese den Wohnungswert dauerhaft, müssen sie beim Auszug nicht umgekehrt werden. Manchmal steht dem Mieter sogar eine Entschädigung durch den Vermieter zu.

Wer die eigene Mietwohnung gestalten möchte oder bald zurückgibt, sollte daher einmal intensiv recherchieren, wie die aktuelle Rechtslage ist – und sich gegebenenfalls durch einen Fachanwalt beraten lassen. Denn das Mietrecht ist komplex und unterliegt ständigen Veränderungen. Hier einige Beispiele, was als Mieter unter welchen Voraussetzungen erlaubt ist und was nicht:

1. Wände streichen oder tapezieren

Die Wandfarbe ist ein essenzieller Bestandteil der Wohnungsgestaltung und lässt sich leicht wieder verändern. Daher dürfen die Wände ohne Genehmigung durch den Vermieter nach dem eigenen Geschmack gestrichen oder tapeziert werden. Einzige Voraussetzung ist, dass die Übergabe beim Auszug wieder in neutralen Farben stattfindet. Gegebenenfalls lassen sich mit dem Vermieter oder Nachmieter aber andere Absprechen treffen. Als neutrale Farben gelten neben Weiß auch zarte Grau- und Beigetöne.

2. Durchführung von Notreparaturen

Wenn etwas kaputtgeht und repariert werden muss, ist im Normalfall der Vermieter zuständig. Er muss die entsprechenden Handwerker beauftragen und den Termin rechtzeitig ankündigen. Doch bei Notreparaturen muss es manchmal schnell gehen, sodass Mieter in der Versuchung sind, selbst Hand anzulegen oder auf eigene Faust einen Notdienst zu rufen. Das ist jedoch nur in Ausnahmefällen erlaubt, wenn ein dringender Grund vorliegt, der keinen Aufschub erlaubt – und der Vermieter oder eine andere zuständige Person wie ein Hausmeister nicht erreichbar ist. Ein typisches Beispiel ist ein Wasserrohrbruch.

3. Bohrlöcher in Wänden oder Fliesen

In die Wände zu bohren, lässt sich bei der Wohnungseinrichtung kaum vermeiden. Bilder, Fernseher, ein Hochbett – viele Einrichtungsgegenstände müssen an den Wänden befestigt werden und ab einem bestimmten Gewicht reichen handelsübliche Nägel dafür nicht mehr aus. Doch um Bohrlöcher gab es in der Vergangenheit viele Streitigkeiten. Mittlerweile gilt: Bohrlöcher in einem angemessenen Rahmen sowie für übliche Installationen sind erlaubt und müssen beim Auszug nicht beseitigt werden. Allerdings kann die Beseitigung im Rahmen von vereinbarten Schönheitsreparaturen notwendig sein. Vage ist die Rechtsprechung auch bei Bohrlöchern in Fliesen, zum Beispiel im Bad. Fehlen dort alle wichtigen Ausstattungsmerkmale, dürfen diese vom Mieter nachgerüstet werden, gegebenenfalls mit Hilfe von Bohrlöchern. Das gilt beispielsweise für einen Badspiegel. Wichtig ist dann, dass so wenige Fliesen wie möglich angebohrt werden, und zwar fachgerecht.

4. Anbringen von Sonnen- oder Sichtschutz

Auch ein Sonnen- oder Sichtschutz ist für viele Mieter ein wichtiges Thema. Die installierten Roll- oder Fensterläden sind dafür nicht immer zweckmäßig. Manchmal werden stattdessen Lösungen wie Plissees gewünscht, die weniger Licht schlucken, aber dennoch direkte Sonneneinstrahlung oder neugierige Blicke abhalten. Allerdings müssen diese Plissees ebenfalls oft durch Bohrlöcher in den Fenster- oder Türrahmen befestigt werden. Eine solche Fensterbohrung sollte immer mit dem Vermieter abgesprochen sein und ist oftmals nur bei Fenstern in der Dachschräge erlaubt. Besser ist es daher, auf Alternativen zurückzugreifen. Dafür stehen Klemmträger oder Plissees zum Kleben zur Auswahl. Diese dürfen auch ohne Genehmigung des Vermieters installiert werden, schließlich lassen sie sich beim Auszug rückstandslos abbauen.

5. Veränderung der Bodenbeläge

Nicht immer sind die verlegten Böden aus Mietersicht praktikabel oder optisch ansprechend. So kann ein Teppichboden mit kleinen Kindern zum echten Ärgernis werden, weil sich Flecken oft nicht vermeiden lassen. Oder ein empfindlicher Holzboden wird durch die Krallen der Haustiere zerkratzt. Auch Fliesen sind nicht jedermanns Geschmack oder den Mietern gefällt schlichtweg die Farbe nicht. Es kann also viele gute Gründe geben, um die Bodenbeläge zu verändern. Allerdings ist das nur ohne Zustimmung durch den Vermieter möglich, wenn der Bodenbelag beim Auszug ohne sichtbare Spuren entfernt werden kann – wenn also der ursprüngliche Bodenbelag erhalten bleibt. So ist es möglich, einen Teppichboden, Parkettboden oder anderen Belag auf bestehenden Böden zu verlegen, was eventuell sogar einige Schönheitsreparaturen beim Auszug spart. Hat der ursprüngliche Bodenbelag dadurch aber Schaden genommen, entstehen zusätzliche Arbeit sowie Kosten für die Reparatur – es sei denn, er hat seine im Mietrecht verankerte Lebenszeit bereits überschritten.

6. Einbau oder Austausch einer Einbauküche

Die Einbauküche ist für viele Mieter ein wichtiges Entscheidungskriterium für oder gegen eine Wohnung. Manche wünschen sich eine vorhandene Küche, die sie kostenfrei oder zumindest günstig übernehmen können – ungeachtet ihrer Optik. Andere wollen die Einbauküche selbst auswählen. Diesbezüglich ist es wichtig, alle Fragen vorab mit dem Vermieter zu klären. Das gilt vor allem, wenn der Einbau auch bauliche Veränderungen wie neue Leitungen erfordert. Kann die Einbauküche hingegen ohne weitere Maßnahmen aufgestellt werden, gilt sie als Einrichtungsgegenstand und ist nicht genehmigungspflichtig. Allerdings ist es eventuell nicht zulässig, eine bereits vorhandene Küche einfach zu entfernen und zu entsorgen, falls sie Eigentum des Vermieters ist. Auf Nummer sicher gehen Mieter dann, wenn sie die Küche zwischenlagern und beim Auszug wieder aufbauen. Manchmal ist es auch möglich, kleine Veränderungen vorzunehmen, wie neue Fronten, um sie doch noch an den eigenen Geschmack anzupassen. Um unnötige Arbeit oder Streitigkeiten mit dem Vermieter zu vermeiden, lohnt es sich daher, diesen Punkt mit ihm zu besprechen – dann findet sich im Regelfall eine einvernehmliche Lösung.

Fazit

Eine Mietwohnung darf nicht frei nach Belieben umgestaltet werden. Spätestens, wenn in die Bausubstanz oder das Eigentum des Vermieters eingegriffen wird, wie bei den Bodenbelägen, ist in dessen Zustimmung notwendig. Dann ist es wichtig, diese schriftlich einzuholen und aufzubewahren, um im Streitfall ein Dokument als Nachweis zu haben. Zudem kann es sinnvoll sein, bei Renovierungsarbeiten die Kostenfrage zu klären. Das gilt vor allem, wenn dadurch eine Wertsteigerung der Wohnung eintritt. Alle kleineren Gestaltungsmaßnahmen, die problemlos wieder rückgängig gemacht werden können und keine Gefährdung darstellen, sind hingegen frei nach Belieben möglich.