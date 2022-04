Online-Singlebörsen: So finden Singles die richtige Dating-Plattform

Welche Partnerbörse im Internet ist für die eigenen Bedürfnisse geeignet?

Wer sich schon einmal nach einer Partnerbörse im Internet umgesehen hat, der weiß, wie groß das Angebot in diesem Bereich ist. Auf den ersten Blick fällt es oftmals nicht leicht, herauszufinden, welcher Anbieter für die eigenen Ansprüche geeignet ist. Hierzu sollten sich Singles zunächst überlegen, was beziehungsweise wen sie suchen. Für schnelle Abenteuer und Flirts gibt es gesonderte Plattformen, ebenso wie für die Suche nach festen Partnerschaften. Allgemeine Singlebörsen befinden sich ebenso darunter wie spezielle Anbieter für bestimmte Zielgruppen. Wer beispielsweise bei einem potenziellen Partner Wert auf Religiosität legt, ist bei einer christlichen Partnervermittlung richtig aufgehoben. Je konkreter der Nutzer weiß, was ihm bei einem Partner wichtig ist, umso exakter kann die infrage kommende Personengruppe eingegrenzt werden.

Seriöse Partnerbörsen im Internet setzen auf Transparenz

Wie in vielen anderen Bereichen auch gibt es auch bei Datingsites im Internet schwarze Schafe. Um diese möglichst zuverlässig zu meiden, lohnt es sich, vor der Anmeldung einen genauen Blick auf den jeweiligen Anbieter zu werfen. Eine seriöse Plattform verfügt über ein gut sichtbares Impressum, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Dort lässt sich sowohl der Geschäftsführer als auch der Firmensitz finden. Ebenso dürfen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme nicht fehlen. Im Idealfall steht das Team des Anbieters über mehrere Kanäle zur Verfügung, so etwa per E-Mail, Telefon und/oder eine integrierte Chatfunktion. Bei Fragen oder Problemen sollte der Support möglichst rasch und kompetent reagieren und im Sinne des Kunden lösungsorientiert vorgehen. Auch bezüglich der entstehenden Kosten und der allgemeinen Konditionen bei der Nutzung sollte Transparenz herrschen: Versteckte Kosten sind immer ein Zeichen für mangelnde Seriosität.

Bewertungsportale im Internet können bei der Wahl der Partnerbörse helfen

Grundsätzlich lässt sich sagen: Je bekannter ein Anbieter für Online-Dating ist und je mehr Nutzer er hat, umso wahrscheinlicher ist es, dass er als vertrauenswürdig einzustufen ist. Wer sich die Erfahrungen bisheriger User zunutze machen möchte, kann dies auf speziellen Bewertungsportalen tun. Hier haben Internetnutzer die Möglichkeit, Shops und Dienstleister zu bewerten und anderen so bei der Wahl eines passenden Anbieters helfen. Mittlerweile besteht aber auch die Möglichkeit, Bewertungen zu kaufen und so dafür zu sorgen, dass das eigene Angebot besser beworben wird, als es eigentlich ist. Aus diesem Grund raten Experten dazu, allzu positive sowie allzu negative Ratings auszuklammern und sich stattdessen auf den Mittelwert zu konzentrieren. Ein genauer Vergleich der einzelnen Singlebörsen ist immer sinnvoll, nicht zuletzt auch wegen der sich teils deutlich unterscheidenden kosten und Konditionen, die bei der unterschiedlichen Anbietern gelten. Ein kostenloser Probemonat zum Ausprobieren kann in diesem Zusammenhang bei vielen Plattformen in Anspruch genommen werden.