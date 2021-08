Eigentlich waren die Proteste gerichtlich verboten worden, trotzdem hielten rund 5000 sogenannte „Querdenker“ am Wochenende die Berliner Polizei stundenlang in Atem. Viele ohne Masken, ohne Abstand. Absperrungen wurden durchbrochen, Journalisten angegriffen oder beleidigt. Der Verfassungsschutz muss bei dieser Bewegung noch viel genauer hinsehen, meint unser Kommentator Martin Ellerich.

Trotz Verbots versammelten sich am Wochenende die sogenannten Querdenker in Berlin. Es gab Ausschreitungen und Rangeleien mit den Sicherheitskräften, Journalisten wurden beleidigt und angegriffen.

Wer die Herz-Luftballons sieht, die „Friede, Freiheit, Demokratie“-Transparente, der könnte die Querdenker für eine friedliche, freiheit­liche, demokratische Be­wegung halten. Das ist sie nicht, wie das Berliner ­Wochenende gezeigt hat. Sie ist das Gegenteil: gefährlich für die Demokratie.

Warum? Die Querdenker ignorieren bewusst Gerichtsurteile, Demoverbote und Hygieneauflagen – eine klare Missachtung unseres demokratischen Rechtsstaates. Sie sind zunehmend gewaltbereit gegen Polizisten. Ein Angriff auf das Gewaltmonopol des Staates. Und nicht wenige von ihnen haben sich aus einem – völlig legitimen – Widerstand gegen konkrete Corona-Einschränkungen längst zu grundsätzlichen Gegnern unserer Demokratie radikalisiert, die sie als „Corona-Diktatur“ diffamieren. Was bitte soll das für eine Diktatur sein, die man ungestraft so nennen kann? Ein „Unrechtsstaat“, in dem man, wie in der Vergangenheit vielfach geschehen, Demo-Verbote vom Gericht aufheben lassen kann und in dem man sogar zu Volksversammlungen für eine neue Verfassung aufrufen darf?

Ja, es gibt gute Gründe, einzelne Corona-Maßnahmen zu kritisieren. Man kann die Einschränkungen für unangemessen halten, für unausgegoren, wenn Demos verboten und Fußballspiele erlaubt werden. Überzeugte Demokraten werden ein wachsames Auge darauf haben, dass der Staat nicht überzieht. Aber nach einem Jahr der Pandemie mit Millionen Toten weltweit noch von einer „Grippewelle“ zu reden, zeugt von einem problematischen oder kindlichen Verhältnis zur Realität. Die Corona-Gefahr verschwindet nicht, nur weil ich sie nicht wahrhaben will. So wie der Einbrecher nicht weg ist, vor dem ich die Augen zukneife.

Emulsion von Weltanschauungen

Von hier ist es nicht weit zur Verschwörungserzählung, „internationale Eliten“ hätten die Pandemie „erfunden“. Mit dieser angeblichen „Weltverschwörung“ greifen die Querdenker einerseits alte anti­semitische Mythen auf, andererseits schaffen sie es, sich in die Nachfolge der Widerstandskämpfer zu fantasieren, wie jene Studentin aus Kassel, die sich auf Sophie Scholl berief.

Diese schillernde Emulsion von Weltanschauungen und die zuweilen ­naive, zum Teil aber planvolle Zusammenarbeit mit Rechtsextremen und Reichsbürgern hat zu Recht die Verfassungsschützer alarmiert. Diese Bewegung muss Demokraten Sorgen machen, sie muss intensiv beobachtet werden. Dies gilt umso mehr, als sie nicht verschwinden wird, wenn das Virus im Griff ist. Dafür hat sie sich längst zu stark verfestigt, wie die Aus­weitung ihrer Aktionen auf die Flutgebiete zeigt.