Action-Rolle für Arnold Schwarzenegger in «Breakout» geplant

Schon bald soll der Hollywood-Star wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein. Die Dreharbeiten für den Thriller sollen bereits in diesem Jahr anlaufen.

Action-Star Arnold Schwarzenegger war zuletzt 2019 in «Terminator: Dark Fate» in den Kinos zu sehen. Nun hat der 75-Jährige eine schlagkräftige Rolle in dem geplanten Thriller «Breakout» zugesagt.

Sie freuten sich darauf, mit dem «legendären» Hauptdarsteller zu arbeiten, zitierten die Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» gestern aus einer Mitteilung des Produktionsteams. Die Regie übernimmt Stuntman und Filmemacher Scott Waugh («Need For Speed»), der zuletzt Sylvester Stallone für «The Expendables 4» vor die Kamera holte.

In «Breakout» verkörpert Schwarzenegger einen Mann namens Terry Reynolds, dessen Stiefsohn im Ausland ein Verbrechen angehängt wurde. Reynolds macht es sich zur Aufgabe, ihn aus dem Gefängnis und aus dem Land herauszuholen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr in Osteuropa beginnen.

Schwarzenegger-Fans können den Star aber schon früher sehen. Ende Mai läuft beim Streamingdienst Netflix die Agenten-Serie «FUBAR» an, mit Schwarzenegger in seiner ersten Serien-Hauptrolle. Der «Terminator»-Star und Monica Barbaro (32, «Top Gun: Maverick») spielen Vater und Tochter, die zufällig herausfinden, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind. Trotz der Lügen und Geheimnisse müssen sie sich für einen gemeinsamen Einsatz zusammenraufen.