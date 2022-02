Angriff auf Ukraine überschattet rheinischen Karneval

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hat zu Beginn des Straßenkarnevals mit einer Schweigeminute der Leidtragenden des russischen Angriffs auf die Ukraine gedacht.

«Mir ist wirklich nicht zum Feiern zumute, aber weder ich noch das Festkomitee können und wollen den Karneval absagen», sagte Reker bei einem Empfang im Rathaus. «Die Kneipen schließen und eine Ausgangssperre verhängen können wir ohnehin nicht, das müsste der Landesgesetzgeber tun. Jeder und jede muss für sich selbst entscheiden, ob er oder sie angesichts dieser Situation feiern möchte.»

Karneval trotz Krieg?

Kann man Karneval feiern, wenn in Europa ein Krieg ausbricht? In Köln waren am Morgen - Weiberfastnacht - jedenfalls erste Kostümierte unterwegs oder standen an Corona-Teststationen an.

Das Festkomitee Kölner Karneval teilte mit: «Heute beginnt der Straßenkarneval, das bedeutet für die Jecken in Köln hauptsächlich individuell feiern, draußen oder in der Kneipe. Nach zwei Jahren Pandemie ist die Sehnsucht danach sehr groß - und das Absagen mit so kurzem Vorlauf rein organisatorisch auch gar nicht möglich. Es wäre aus unserer Sicht auch das falsche Signal.»

Sicherlich gehe das Geschehen in der Ukraine nicht spurlos an den Karnevalisten vorüber. Die Gedanken vieler Jecken seien an diesem Morgen bei den Menschen in der Ukraine, die mit Angst auf die nächsten Tage blickten. «Aber wir haben gerade auch in der jüngeren Vergangenheit gelernt, dass der Karneval in Krisenzeiten eine wichtige Funktion für die Menschen hat. Sich die Grenzen des Frohsinns vom einem Despoten diktieren zu lassen, entspricht nicht dem Gedanken des Fastelovends, in dem Freiheit und Gleichheit an oberster Stelle steht.» Auch eine Sprecherin der Stadt Köln teilte mit, der Empfang des Dreigestirns im Rathaus finde wie geplant statt.

Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine ist der Rathaussturm in Saarbrücken abgesagt worden. Dazu hätten sich die Verantwortlichen der Saarbrücker Fastnachtsvereine und die Landeshauptstadt entschieden, wie die Stadt am Morgen mitteilte. «Ein Krieg mitten in Europa. Wir fühlen mit den Menschen in der Ukraine und können heute nicht Frohsinn walten lassen», erklärte Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU). Die Besetzung des Rathauses durch die Narren hätte coronabedingt ohnehin nur reduziert stattfinden können, hieß es.

Sender stoppen Karnevalsprogramm

Der Lokalsender Radio Köln hat sein Programm geändert und sendet seit 8.00 Uhr keine Karnevalsmusik mehr. «Wir können nicht über den Krieg berichten und drumherum Karnevalsmusik senden», sagte Chefredakteurin Claudia Schall der Deutschen Presse-Agentur. Auch WDR4 änderte sein Programm, im WDR-Fernsehen wurde zunächst weiter geschunkelt.

Radio Köln hatte nach eigenen Angaben geplant, von 6.00 Uhr bis Mitternacht Karnevalsmusik zu spielen. Der Kölner Lokalsender gehört zum Verbund Radio NRW. Dessen Sender haben auch ihr nachrichtliches Programm geändert. Am Vormittag sollte es eine monothematische Sendung zum Angriff auf die Ukraine geben, danach stündliche Updates, so eine Sprecherin. Auch die Comedy-Blöcke wurden bis zunächst 16.00 Uhr gestrichen.

Der öffentlich-rechtliche Sender WDR4 änderte am Vormittag ebenfalls sein Musikprogramm, das unter dem Motto «Karneval hoch 4» angekündigt war. Stattdessen liefen unter anderem Oldies. Ein Moderator begründete die Umstellung mit dem Angriff auf die Ukraine.

Im WDR-Fernsehen lief zunächst das angekündigte Karnevalsprogramm weiter. Seit dem Morgen «Kölsche Tön vom Heumarkt - Das Best of der Sessionseröffnung 2021». In einer Banderole am unteren Bildschirmrand verwies der WDR auf seine Berichterstattung zur Ukraine im Radio und online. Auf dpa-Anfrage teilte der WDR mit, dass man sich später äußern werde.

Straßenkarneval mit 2G-plus

Der rheinische Straßenkarneval beginnt wegen der Pandemie anders als gewohnt. Das Land Nordrhein-Westfalen hat den Städten erlaubt, sogenannte Brauchtumszonen auszuweisen - dort dürfen Jecken dann unter 2G-plus-Bedingungen feiern.

In Köln werden zu Weiberfastnacht Zehntausende Feiernde erwartet: Die Verwaltung hat das gesamte Stadtgebiet zur «Brauchtumszone» erklärt. Damit gilt für Karnevalisten in der Domstadt überall im öffentlichen Raum 2G-plus. Das heißt: Genesene oder zweifach Geimpfte brauchen einen aktuellen negativen Test oder eine dritte Impfung (Booster).

In Kneipen müssen auch Geboosterte einen aktuellen Schnelltest vorweisen. Bei Verstößen drohen saftige Bußgelder. Das Ordnungsamt soll die Einhaltung der Regeln stichprobenartig kontrollieren. Köln hat die Maskenpflicht im Freien aufgehoben, auch in Kneipen braucht an den Karnevalstagen kein Mund-Nasen-Schutz getragen zu werden.

Mahnung der Polizei

Dennoch sollten die Feiernden nicht über die Stränge schlagen, hatte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) im Vorfeld gemahnt. «Ich hoffe sehr, dass sich alle bewusst sind, dass das Feiern bestimmten Regeln unterliegt», sagte sie dem «Kölner Stadt-Anzeiger». Dass ganz Köln zur «Brauchtumszone» erklärt worden sei, solle nicht dazu auffordern, «jetzt völlig außer Rand und Band zu feiern».

In Düsseldorf betonte die Polizei, dass die «Brauchtumszone» in der Altstadt keine Partyzone sei. «Es gibt da offenbar missverständliche Deutungen. Die Brauchtumszone ist keine Einladung zum Feiern», sagte Polizeidirektor Dietmar Henning. Die Stadt erklärte, es finde kein organisierter Straßenkarneval statt. Die Altstadt-Gastronomen dürften ihre Außenterrassen nicht betreiben. «Brauchtumszonen» gibt es in NRW unter anderem auch in Bonn und Leverkusen.