«Bad Boys»-Star Martin Lawrence enthüllt Hollywood-Stern

Martin Lawrence wurde in Deutschland geboren - und machte in Hollywood Karriere. Jetzt bekommt der «Bad Boys»-Star eine Ehrung auf dem wohl berühmtesten Bürgersteig der Welt.

«Bad Boys»-Star Martin Lawrence ist auf Hollywoods «Walk of Fame» verewigt worden. Der 58-jährige Schauspieler und Komiker enthüllte am Donnerstag (Ortszeit) die 2753. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. Als Gastredner zollte unter anderem Komiker Tracy Morgan (54, «30 Rock») Tribut.

Mit seiner populären Sitcom «Martin», die von 1992 bis 1997 im US-Fernsehen lief, habe Lawrence vielen Kollegen den Weg ins Showgeschäft bereitet, sagte Morgan. In der Show spielten neben Morgan auch Chris Rock, Garrett Morris und Tisha Campbell mit.

Lawrence wurde 1965 als Sohn eines in Deutschland stationierten US-Soldaten in Frankfurt geboren. Neben seiner TV-Karriere wirkte er in Filmen wie «Do the Right Thing» (1989), «House Party» (1990), «Boomerang» (1992) oder «Big Mama's Haus» (2000) mit. Nach «Bad Boys - Harte Jungs» (1995) drehte er mit Will Smith zwei weitere Folgen der Action-Komödie um das Polizistenduo Mike Lowrey und Marcus Burnett. Im Januar gab das Duo Pläne für «Bad Boys 4» bekannt.