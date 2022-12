Badgestaltung - Wohlfühloase für Kunden und Mitarbeiter

In Geschäften besteht häufig ein Bedarf an Kundentoiletten, da das natürliche Bedürfnis des Körpers nicht immer vorhersehbar ist oder geplant werden kann. Vor allem im Einzelhandel sind Kundentoiletten rar gesät. Vor allem für Familien mit Kleinkindern ist dies eine große Unannehmlichkeit. Auch Senioren, die oft an Blasenschwäche leiden, würden in der Regel eine öffentliche Toilette begrüßen. Doch wie kann eine öffentliche Toilette im Einzelhandel so gestaltet werden, dass sich die Kunden auch dabei wohlfühlen, sie zu benutzen?

Die Kundentoilette aus der Sicht des Kunden

Große Einkaufszentren bieten Kundentoiletten an, aber in kleineren Geschäften müssen die Kunden oft das Verkaufspersonal um eine Toilette bitten. Dies ist für viele Kunden erniedrigend. Überdies erlauben einige Geschäfte ihren Kunden nicht, die Toiletten des Personals zu benutzen.

Häufig sind die Personaltoiletten weit vom Verkaufsbereich abgelegen, und die Kunden müssen unternehmensinterne Winkel wie Büros, Lagerräume oder Aufenthaltsräume der Mitarbeiter durchqueren, um sie zu erreichen. Aus Gründen des Datenschutzes ist dies nicht hinnehmbar, und auch die Privatsphäre der Mitarbeiter muss gewahrt bleiben.

Die Kunden werden nicht wiederkommen, wenn die Ladenbesitzer oder die Mitarbeiter nun gezwungen sind, sie abzuweisen, wenn sie nach einer Toilette fragen. Falls es nicht allzu dringend ist, können sie ihren Einkauf zwar noch abschließen. Wenn es aber drängt, werden sie den Laden verlassen und ihren Einkauf wahrscheinlich in einem anderen Geschäft fortsetzen. Und zwar in jenem, in dem eine Toilette gefunden wurde.

Somit kann eine abwesende Kundentoilette Umsatzeinbußen verursachen und wenn es noch schlimmer kommt, kann es auch die Kunden verstimmen. Geschäfte, die aufgrund dieser fehlenden Ausstattungsmerkmale bereits in so einer Lage waren, sind ein perfektes Beispiel dafür, warum Kundentoiletten angeboten werden sollten.

Besteht eigentlich eine Toilettenpflicht für Kunden im Einzelhandel?

Es gibt keine nationale Norm für Kundentoiletten, sondern jedes Bundesland hat seinen eigenen Ansatz. Für kleine Geschäfte gibt es aber auch kein landesweites Gesetz, das Eigentümer dazu nötigen könnte, eine Kundentoilette bereitzustellen. Vielmehr sollte dieser zusätzliche Service aus Eigeninteresse angeboten werden. Besonders in heutigen Zeiten ist guter Service das Erfolgsrezept - und das Kunden-WC ist ein wichtiger Teil davon.

Die Installation einer Kundentoilette stellt einen erheblichen Wettbewerbsvorteil dar. Die Installation ist jedoch kostspielig und für kleine Unternehmen nicht besonders effektiv. Es gibt jedoch glücklicherweise ein paar Alternativlösungen.

Was sagen die rechtlichen Vorgaben einer Kundentoilette?

In Deutschland gibt es Vorschriften und Bauordnungen, die festlegen, ab welcher Verkaufsfläche Einzelhändler Kunden-WCs bereitstellen müssen. Allerdings ist dies, wie bereits erwähnt, nicht einheitlich geregelt.

So gibt es seit 2016 eine Einzelhandels-Toilettenpflicht in Berlin. Gefordert wird sie für eine Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern. Der bisherige Ansatz, der für Flächen von mehr als 800 Quadratmetern galt, war eher eine Empfehlung als eine Pflicht. Dieser Ansatz wurde nun jedoch drastisch verschärft.

In Bayern könnte es bald möglich sein, Toiletten in Supermärkten vorzufinden, da eine Änderung der Landesbauordnung dies bezüglich vorgeschlagen wurde. Außerdem müssen bei Neubauten die Toiletten barrierefrei zugänglich sein. Überdies geht in ein paar weiteren Bundesländern der Trend ebenso langsam dahin, Kundentoiletten in Einzelhandelsgeschäften vorzuschreiben.

Der hessische Handelsverband hält die derzeitigen Kundentoiletten in großen Kaufhäusern und Supermärkten für hinreichend. Er befürchtet, dass bauliche Maßnahmen, die mit bürokratischen Auflagen verbunden sind, bei den kleineren Einzelhandelsgeschäften zu Problemen führen würden. Stattdessen sei es Aufgabe der Kommunen, mehr öffentliche Toiletten bereitzustellen.

Wie muss ein Kunden-WC ordnungsgemäß ausgestattet sein?

Von WC Trennwänden zu Sanitäreinrichtungen: Wer sich für die Installation eines Kunden-WCs entscheidet, sollte sich bewusst sein, dass einige baurechtliche Vorschriften eingehalten werden müssen.

· Das Kundenklo muss Privatsphäre gewährleisten. Von außen darf es nicht einsichtig sein.

· Ein Drehknauf, Riegel, Schlüssel oder Haken müssen zur Verfügung stehen, damit das Kunden-WC sicher von innen abgeschlossen werden kann.

· Es muss genug Platz bieten, damit sich die Kunden unbeschränkt für den bestimmten Zweck bewegen und die Einrichtung richtig nutzen können.

· Es bedarf einer regelmäßigen Reinigung und Desinfizierung der Fazilitäten und der Putzplan muss verständlich und kontrollierbar sein.

· Es muss Seife oder Desinfektionsmittel zur angemessenen Reinigung der Hände sowie fließend warmes und kaltes Wasser bereitgestellt werden.

· Händetrockner, Lüfter oder Papierhandtücher, um die Hände zu trocknen, müssen verfügbar sein.

Der Standort der Kundentoilette

Auch der Standort des Kunden-WCs muss berücksichtigt werden, um Fragen der baulichen Voraussetzungen zu erfüllen. Dazu gehört das Vorhandensein von Wasser- und Abwasseranschlüssen an der geplanten Stelle für das Kunden-Klosett. Außerdem muss bedacht werden, in welchem Umfang die Umbaumaßnahmen stattfinden und wie lange der Weg zur Toilette sein wird. Da die Kunden nicht erst durch Büros oder Personalräume gehen sollten, um zur Kundentoilette zu gelangen, sollte sie direkt vom Verkaufsraum aus zugänglich sein.

Gibt es andere Möglichkeiten als eine eigene Kundentoilette bauen zu müssen?

Manche Geschäfte sind so klein, dass der Einbau einer Kundentoilette keinesfalls möglich wäre oder die Umbauarbeiten würden das Etat überschreiten. Der Besitzer eines kleinen Ladens muss trotzdem nicht verzagen. Selbst wenn die Kunden das gewünschte Kunden-WC nicht direkt im Geschäft finden, gibt es clevere Möglichkeiten, den Kunden Alternativen zu bieten.

Es wäre ideal, wenn das kleine Geschäft in der Nähe öffentlicher Sanitäranlagen läge und die Kunden dorthin geschickt werden könnten. Aber leider ist dies nicht immer der Fall.

Ein Zusammenschluss mit engen Geschäftspartnern ist auch eine gute Option. Gibt es in dem Restaurant nebenan eine Toilette für die Gäste? Ein Austausch unter Besitzern könnte Abhilfe schaffen. Wenn das Restaurant sich bereit erklärt, einen Toilettenzugang den Kunden des kleinen Geschäfts zu gewährleisten, kann der Laden zum Beispiel Werbung des Restaurants billigen als Poster an ihren Fenstern oder Broschüren an der Kasse zum Beispiel.

Auch wenn der Laden so nicht über eine eigene Kundentoilette verfügt, kann den Kunden in einer schwierigen Situation trotzdem weitergeholfen werden. Somit müssen die Kunden nicht weit von dem Geschäft, um ihr eigenes „Geschäft“ zu erledigen und können danach wieder zurückkommen, um ihren Einkauf abzuschließen.

Fazit

Kunden kehren in Geschäfte zurück, in denen sie gut behandelt werden. Wer seinen Kunden also Toiletten zur Verfügung stellt, verwandelt diese in glückliche Kunden. So kann ein Wettbewerbsvorteil erzielt werden, bei dem die Kunden diesen ausgezeichneten Service wertschätzen. Die Kundenkommunikation ist vor allem auch im Einzelhandel und für kleinere Unternehmen besonders wichtig. Wer hilfreiche Extras anbieten kann, liegt klar im Vorteil. Wenn das Geschäft also eine eigene Kundentoilette bereitstellen, wird dies sicherlich mit mehr zufriedenen Kunden und einem höheren Absatz belohnt.