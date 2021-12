Cardi B schenkt Ehemann Offset riesigen Scheck

US-Rapperin Cardi B hat mit dem Geschenk zum 30. Geburtstag ihres Ehemanns Offset für Aufsehen gesorgt: Auf seiner Geburtstagsparty überreichte sie dem Musiker einen großformatigen Scheck.

Darauf sind als Betrag zwei Millionen US-Dollar (rund 1,7 Mio. Euro) eingetragen, wie die 29-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) in einer Instagram-Story zeigte. «Alles Gute zum Geburtstag», schrieb die Rapperin zu einem Clip, der Offset lächelnd mit dem Scheck in den Händen zeigt. «Er hat buchstäblich alles.»

Das Musiker-Paar teilte bereits früher Nachrichten über extravagante Geschenke auf Instagram. 2019 etwa überraschte Cardi B ihren Partner mit einem Kühlschrank voller Geldscheine. Bei den Scheinen soll es sich um 500.000 US-Dollar gehandelt haben, wie sie in einem Instagram-Video zeigte.

Offset, der bürgerlich Kiari Kendrell Cephus heißt, ist am 14. Dezember 30 geworden. An dem Tag teilte Cardi B mehrere Fotos und Videos des Paars auf Instagram und gratulierte ihrem Ehemann. «Ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz auf dich», schrieb sie. «Wir haben gemeinsam so viel überwunden. Ich liebe den Mann, der du wirst, und ich liebe den Vater, der du bist.»

Offset und Cardi B heirateten 2018. Gemeinsam haben sie eine Tochter (3) und einen Sohn, der in diesem Jahr geboren wurde.