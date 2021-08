Cathy Hummels übernimmt eine Gastrolle bei «Unter uns»

Cathy Hummels schaut in der gemütlichen «Schillerallee» vorbei. RTL hat sich aber auch noch einen weiteren prominenten Gast für den Oktober gesichert.

Cathy Hummels, Influencerin und Moderatorin, steht bei einem Fototermin in der Kulisse der RTL-Serie «Unter uns».

Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels (33, «Kampf der Realitystars») übernimmt eine Gastrolle in der RTL-Serie «Unter uns».

Ab Mitte Oktober werde die Frau von Fußball-Nationalspieler Mats Hummels (32) zu einer «süßen Versuchung» für den in Liebesdingen nicht gänzlich erfolgreichen Till Weigel (Constantin Lücke), erläuterte die zuständige Agentur am Donnerstag. Till bekomme bei der Suche nach einer Frau Unterstützung von seinem Sohn Noah, der einen Dating-Aufruf für den Vater starte. Auf diesen werde dann eine gewisse Bea Kienzle aufmerksam - der Rollenname von Cathy Hummels.

Die Influencerin wird im Herbst allerdings nicht die einzige Gast-Schauspielerin in der gemütlichen «Schillerallee» sein, in der «Unter uns» spielt. Die Daily Soap wird in Köln gedreht.

Ebenfalls im Oktober steigt den Angaben zufolge Mirja du Mont, einst Partnerin von Schauspieler Sky du Mont, in die Geschehnisse in dem fiktiven Wohnviertel ein. Sie werde die «nicht minder attraktive Mareike Ott» spielen, die eine «gemeinsame Vergangenheit mit den Weigels» habe - und nicht «ohne Grund» komme.

«Unter uns» läuft montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL.