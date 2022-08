Christopher Ernst wird Deutscher Meister der Floristen

Neun Floristen aus dem ganzen Land kämpften am Wochenende in Berlin um die Deutsche Meisterschaft. Am Ende setzte sich ein junger Mann aus Thüringen durch.

Christopher Ernst aus Thüringen ist der neue Deutsche Meister der Floristen. Der 36-Jährige aus Kindelbrück im Landkreis Sömmerda setzte sich mit der höchsten Punktzahl aus vier Aufgaben rund um das Thema «Freiheit» gegen acht Mitbewerber durch, wie die Veranstalter am Samstagabend in Berlin mitteilten. «Mir fehlen selten die Worte, aber heute schon», sagte Ernst demnach bei der Preisverleihung. Der neue Deutsche Meister darf zur Weltmeisterschaft der Floristen 2023 nach Manchester in Großbritannien fahren.

Die neun Floristinnen und Floristen aus ganz Deutschland hatten sich tagsüber in Berlin im Blumenstecken, Sträußebinden und Pflanzen gemessen. Anschließend bewertete fünfköpfige Jury die Ergebnisse. Ernst erhielt einen Sonderpreis für seine Pflanzung. Auch der Sieger selbst fand, dass diese ihm perfekt gelungen sei. Platz zwei hinter Ernst belegte bei den sogenannten «Floristen Oscars» Martin Neumann aus Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. Dahinter kam Andreas Müssig aus Murnau in Bayern auf den dritten Rang.

Die Meisterschaft soll auch Aufmerksamkeit für die Branche schaffen und kreative Impulse setzen, wie der Floristenverband erläuterte. Zuletzt gab es den Wettbewerb im Jahr 2018. Der Sieger damals kam aus Baden-Württemberg.