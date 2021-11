Clooney über Ehefrau Amal: «War sofort wahnsinnig verliebt»

Hollywood-Star George Clooney (60) wollte nach eigenen Worten nie eine eigene Familie, bevor er seine heutige Ehefrau Amal Alamuddin (43) traf.

«Ich wollte nicht heiraten. Ich wollte keine Kinder. Und dann trat dieser außergewöhnliche Mensch in mein Leben und ich war sofort wahnsinnig verliebt», erzählte der Schauspieler im Podcast «WTF with Marc Maron». «Von dem Moment an, als ich sie traf, wusste ich, dass alles anders werden würde.»

Etwa ein Jahr nach ihrer Hochzeit hätten sie gemeinsam entschieden, dass sie Kinder haben wollten, erzählte Clooney weiter. «Wir waren bei einem Freund zu Hause und dort war ein furchtbar lautes und anstrengendes Kind. Da sind wir draußen spazieren gegangen», berichtete er. Sie hätten darüber gesprochen, wie viel Glück sie im Leben und miteinander hätten. «Sie sagte: Scheint so, als sollten wir dieses Glück mit anderen teilen.»

Er habe etwa eine Minute darüber nachgedacht, erzählte Clooney. «Und dann sagte ich: Na ja, ich meine, wenn du dabei bist. Und sie sagte: Ich denke, wir sollten es versuchen.» Der Moment sei sehr emotional gewesen, «weil ich wirklich überzeugt war, dass das nicht mein Los im Leben war und ich mich damit wohl fühlte.»

Clooney und die britisch-libanesische Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin heirateten 2014. 2017 wurden ihre Zwillinge Ella und Alexander geboren.