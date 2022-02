Colson Baker: Frauen haben starken Einfluss auf mich

Baker, der als Rapper Machine Gun Kelly bekannt ist, feiert mit dem Film «Taurus» auf der Berlinale Premiere. Dabei gibt er auch Einblicke in seine Persönlichkeit.

Der Musiker und Schauspieler Colson Baker (31) hat die große Bedeutung der Frauen in seinem Leben betont.

Baker, der als Rapper Machine Gun Kelly bekannt ist, hat im Januar seine Verlobung mit der Schauspielerin Megan Fox bekanntgegeben. Die beiden spielen zusammen im Film «Taurus», der am Sonntag in einer Nebenreihe der Berlinale Premiere feiern sollte. «Die Frauen um mich herum haben einen starken Einfluss darauf, wer ich bin», sagte er in Berlin.

Baker spielt in «Taurus» einen Rapper, der mit seinem Leben nicht zurechtkommt. «Vielleicht bin das ich, der sich endlich zeigt», sagte der US-Amerikaner am Sonntag. Der Film sei wie eine Therapie für ihn gewesen. «Menschen verurteilen mich in einer Weise, dass sie den Teil von mir, der mich menschlich macht, überspringen, und mich permanent nur als Charakter sehen. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen mich möglicherweise endlich durch diesen Film kennenlernen.»