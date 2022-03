Corona-Infektion: Florian Silbereisen sitzt in Lappland fest

Schlager-Star Florian Silbereisen dreht derzeit in Nordeuropa für das «Traumschiff». Nun mussten die die Dreharbeiten unterbochen werden.

Wegen einer Corona-Infektion hat sich Schlager-Star Florian Silbereisen in Lappland in Isolation begeben. Der 40-Jährige war zu Dreharbeiten für das «Traumschiff» nach Nordeuropa gereist, wie die «Bild»-Zeitung am Mittwoch berichtete.

Dort sei er positiv auf das Virus getestet worden. Silbereisens Management bestätigte dies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Wie die «Bild» weiter berichtete, hält sich Silbereisen seit Donnerstag vergangener Woche in Lappland auf. Er befinde sich nun in einem Hotel, nicht auf dem Schiff. Die «Traumschiff»-Dreharbeiten seien unterbrochen worden.