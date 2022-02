Das personifizierte Pflichtbewusstsein: Elizabeth II. ist seit 70 Jahren britische Monarchin

Kronprinzessin Elizabeth erfuhr am 6. Februar 1952 in einer Safari-Lodge in Kenia, dass ihr Vater George VI. gestorben war – und sie die neue Königin von Großbritannien. Seit 70 Jahren ist sie Monarchin, erlebte zwölf Premierminister und zwei -ministerinnen.

Die britische Königin Elizabeth II. hält am 11. Mai 2021 eine Rede vom Thron im House of Lords im Palace of Westminster, während sie das Gesetzgebungsprogramm der Regierung für die kommende Sitzungsperiode bei der Eröffnung des britischen Parlaments umreißt.

Zwölf verschiedene Premierminister und zwei Premierministerinnen hat Elizabeth II. während ihrer Regentschaft im Buckingham Palast empfangen. Es begann nach dem Tod ihres Vaters George VI. am 6. Februar 1952 mit dem von ihr so geschätzten Winston Churchill, dann kamen unter anderem Harold Wilson, Edward Heath, Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron und Theresa May.

Derzeit ist Boris Johnson Hausherr in der Downing St. 10. Harold Wilson war seinerzeit der erste Premier der Queen, der von der sozial­demokratischen Labourpartei kam. Ihr Verhältnis war, so berichteten es Londoner Insider, von Anfang an unkompliziert. Er sagte einmal, seine wöchentlichen Termine bei der Königin seien wie Besuche „bei meiner Mutter“, herzlich und wohlwollend.

Seit 70 Jahren ist Elizabeth II. Königin Großbritannien feiert in diesem Jahr das Platin-Jubiläum von Königin Elizabeth II. Wir blicken auf das Leben der Jubilarin. Foto: Prinzessin Elizabeth im Alter von acht Monaten. Als sie am 21. April 1926 geboren wird, liegt ihre Zukunft als Königin in weiter Ferne. Ihr Vater war der zweitälteste Sohn von König Georg V. und ihr Onkel Edward war der Thronfolger. Foto: Classic Vision via www.imago-images Und plötzlich war Elizabeth Kronprinzessin. Im Januar 1936 starb ihr Großvater, König Georg V., und sein ältester Sohn Edward wurde zum König ausgerufen. Doch Edward dankte noch vor seiner Krönung ab, er war mit der geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson liiert, das vertrug sich nicht mit der Königswürde. Edwards jüngerer Bruder Albert wurde König und nannte sich fortan Georg VI. Im Mai 1937 fand die Krönung in Westminster Abbey statt. Aus diesem Anlass entstand das Bild mit seiner Frau, der späteren Queen Mum, und den Töchtern Elizabeth und Margaret. Foto: Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de 20. November 1947: Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip von Griechenland heiraten in der Westminster Abbey in London. Foto: epa pa Charles Philip Arthur George: Der erste Sohn des Paares wird am 14. November 1948 geboren. Foto: Marijan Murat/dpa Anne Elizabeth Alice Louise: die einzige Tochter wird am 15. August 1950 geboren. Foto: Tal Cohen/dpa George VI. hat eine schwache Gesundheit und stirbt am 6. Februar 1952 im Schlaf auf Schloss Sandringham. Seine Tochter erfährt in Kenia davon und kehrt als Königin zurück nach London. Die prunkvolle Krönung, eines der ersten großen Fernsehereignisse, ist am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey. Foto: Str Zwölf Premierminister und zwei Premierministerinnen hat Queen Elizabeth II. in ihrer Regentschaft begleitet. Ihr erster Premierminister war Winston Churchill, der sie hier 1955 nach einem Abendessen in der Downing Street verabschiedet Foto: PA Andrew Albert Christian Edward: der zweite Sohn des Paares wird am 19. Februar 1960 geboren. Foto: RICHARD WAINWRIGHT via www.imago-images.de Edward Antony Richard Louis: das vierte und jüngste Kind wird am 10. März 1964 geboren. Foto: JUSTIN TALLIS Traumhochzeit am 29. Juli 1981. Der britische Thronfolger Charles heiratet vor Millionen Fernsehzuschauern die gerade erst 20-jährige Kindergärtnerin Lady Diana Spencer. Foto: dpa Ein gutes Jahr später war der Nachwuchs da und die Thronfolge gesichert. Prinzessin Diana und Prinz Charles im April 1983 mit Baby William, aufgenommen während eines Besuchs in Australien. Foto: Upi 31. August 1997: Lady Diana stirbt bei einem Autounfall in Paris. Die Ehe mit Charles war bereits geschieden. Am 6. September wird sie unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beigesetzt. Foto: dpa Diesmal im kleinen Kreis. Prinz Charles heiratet im April 2005 seine langjährige Geliebte, Camilla Parker Bowles. Foto: Frank May 2007 anlässlich der Diamantenen Hochzeit von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip entstand dieses Foto mit den vier Kindern des Paares. Drei der vier Kinder waren zu diesem Zeitpunkt geschieden, Anne und Charles wiederverheiratet. Foto: epa Tim Graham 29. April 2011: Prinz William und seine Freundin aus Studienzeiten, Catherine Middleton, heiraten in der Westminster Abbey. Die beiden erhalten von der Queen den Titel „Herzog und Herzogin von Cambridge“ als Hochzeitsgeschenk. Foto: Peter Kneffel/dpa 3. Juni 2012: Mehr als 1000 Boote und Schiffe nehmen an der größten Flottenparade aller Zeiten auf der Themse teil. Anlass ist das diamantene Thronjubiläum der Queen. Foto: Po Terry Seward/dpa Anlässlich des 90. Geburtstages der Queen entsteht 2016 dieses Foto der Jubilarin mit den drei potenziellen Königen Charles, William und George. Das Foto dient als Vorlage für eine Sonderbriefmarke. Foto: Ranald Mackechnie/dpa 2018 heiraten Prinz Harry, der zweite Sohn von Charles und Diana, und die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle. Ein Jahr später, im Mai 2019, wird ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren. Doch der Herzog und die Herzogin von Sussex, so ihr Titel seit der Hochzeit, fühlen sich im britischen Königshaus nicht mehr wohl. Im Januar 2020 verkünden sie via Instagram ihren Rückzug von den königlichen Pflichten und wandern in die USA aus. Foto: Dominic Lipinski/dpa November 2020: 73 Jahre sind die Queen und Prinz Philip verheiratet, hier schauen sie sich zu diesem Anlass gebastelte Glückwunschkarten ihrer Urenkelkinder an. Vier Kinder, acht Enkel und derzeit (Februar 2022) zwölf Urenkel sind aus dieser Verbindung hervorgegangen. Foto: Chris Jackson/dpa 9. April 2021:Prinz Philip stirbt im Alter von 99 Jahren. Königin Elizabeth II. sitzt während seiner Beisetzung auf Schloss Windsor ganz allein und mit Maske in der Kirchenbank. Die Corona-Regeln bestimmen es so. Foto: Jonathan Brady/dpa 6. Februar 2022: Queen Elizabeth II. ist seit unglaublichen 70 Jahren Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland. Den Tag verbringt sie traditionell zurückgezogen auf Schloss Sandringham, wo vor 70 Jahren ihr Vater starb. Foto: Britta Gürke/dpa

Die Regierungschefs haben in ihr eine kompetente Gesprächspartnerin, die in der Öffentlichkeit keine Stellungnahme zur Politik nimmt. Und sie ist ihr wichtigstes „Sprachrohr“ zu Beginn einer Sitzungsperiode des Parlaments nach Wahlen: In der „Queen’s Speech“ wird das Regierungsprogramm vorgestellt. Im vergangenen Mai war dieser Termin ihr erster großer ­öffentlicher Auftritt nach dem Tod von Prinz Philip. Die traditionelle Thronrede fiel weit weniger pompös aus als sonst. Die Monarchin trug ein fliederfarbenes ­Tageskleid statt der sonstigen juwelenbesetzten Robe. Statt 600 Teilnehmern waren coronabedingt nur etwa 100 Abgeordnete zugelassen.

Versprechen gehalten

Als Monarchin ist Elizabeth II. noch immer Schirmherrin von mehreren Hundert Organisationen – obwohl sie einige an die jüngeren Royals weitergereicht hat. Die 95-Jährige hat ihr Mammutprogramm an öffentlichen Auftritten und Aufgaben ver­ständ­­licher­weise aus gesundheitlichen Gründen reduziert.

Die Markenzeichen der Queen Schon früh sind auf Bildern der jungen Prinzessinnen Elizabeth und Margaret kleine Hunde zu sehen. Bereits 1933 soll Elizabeth ihren ersten namens „Dookie“ bekommen haben. Seit sie 1952 Königin wurde, soll sie über 30 Corgis besessen haben. Ihre Corgi-Zucht gab Elizabeth II. 2009 auf – nicht jedoch die Gesellschaft der geliebten Hunderasse. Foto: IMAGO/Allstar Diese Hunde sollte niemand unterschätzen. Corgis stecken voller Durchsetzungsstärke, sind intelligent, wachsam – und recht eigensinnig. Ihr langer Rücken mit den kurzen Beinen, der große Kopf mit den aufrecht stehenden Ohren, ein wachsamer Gesichtsausdruck und ein hohes Aktivitätslevel kennzeichnen die im zehnten Jahrhundert in Wales begründete Rasse. Die Queen liebt die Pembroke Welsh Corgis, die eine kupierte oder angeboren kurze Rute haben. Sie haben rot-braunes Fell oder die Farbkombination schwarz und braun, jeweils mit weißen Abzeichen. Dagegen dürfen Cardigan Welsh Corgis ihre lange Rute behalten und kommen in allen Fellfarben vor. Corgis waren Viehtreiberhunde: Sie kniffen den Rindern in die Fesseln. Auf Höfen machten sie sich zudem nützlich, indem sie Mäuse und Ratten töteten und als Wachhund dienten Foto: IMAGO/Ryhor Bruyeu Ob zum Abendkleid oder Kostüm: Königin Elizabeth II. hat stets eine Tasche in der linken Armbeuge. Bei der Auswahl ist sie seit Jahrzehnten dem Londoner Haus Launer treu. Schon ihre Mutter, Queen Mum, kaufte bei dem 1940 von Sam Launer gegründeten Label Handtaschen. Seit 1968 ist Launer offiziell Hoflieferant. Die königliche Handtaschen-Sammlung soll nach Angaben von Launer-CEO Gerald Bodmer auf über 200 Exemplare angewachsen sein. Launer setzt auf Handarbeit. Die Taschen werden aus feinstem Leder genäht. Auf Wunsch von Elizabeth werden die Henkel verlängert. Die „Traviata“ kostet gut 3000 Euro. Für eine It-Bag wahrlich nicht zu teuer. Foto: dpa Am liebsten trägt Elizabeth derzeit eine „Traviata“ spazieren, gern in dunklen Tönen. Aber die Königin kann auch anders. Bei Williams und Kates Hochzeit kombinierte sie eine cremefarbene Tasche zum gelben Outfit. Foto: Martin Meissner/dpa Ein Zeichen für königlichen Humor: Die Queen wurde 2012 von James Bond abgeholt, um die Olympischen Spiele in London zu eröffnen. Elizabeth II. schreibt zunächst ungerührt weiter, als der Geheimagent den Raum betritt. Als dieser sich dezent räuspert, wendet sie sich ihm zu und sagt: „Good evening, Mr Bond.“ Dabei lächelt die Majestät ebenso verschmitzt wie Bond-Darsteller Daniel Craig. Begleitet von ihrem Footman gehen sie durch den Buckingham-Palast – natürlich gefolgt von einigen Corgis. Auf dem gepflegten Rasen wartet bereits ein Hubschrauber auf sie. Ja, es war die echte Queen, die an diesem Dreh mitwirkte. Foto: AFP Die echte Queen stieg mit Mr. Bond und ihren Corgis in den Hubschrauber - aber glücklicherweise sprang ein Stuntman anschließend über dem Olympiastadion ab. Die Eröffnungsworte für die olympischen Spiele sprach dann wieder die echte Elizabeth II. Nicht mal die Familie wusste von diesem Stunt, erklärten die Enkel William und Harry später. Als sie ein Jahr später für ihre lebenslange Unterstützung der britischen Film- und Fernsehindustrie einen Ehrenpreis der British Academy of Film and Television Arts (Bafta) erhielt, lobte Bafta-Vorsitzender John Willis ihren Einsatz als „denkwürdigstes Bond-Girl“. Foto: Christian Charisius Keine Königin ohne Krone. Im britischen Königreich gibt es sogar zwei, die zu feierlichen Anlässen aus dem gut gesicherten Tower geholt werden. Die wichtigste von ihnen, die St.-Edwards-Krone, kam zum letzten Mal 1953 bei der Krönung von Elizabeth zum Einsatz. Diese Krone ist die älteste der britischen Königskronen. Die ursprüngliche mittelalterliche Krone wurde Mitte des 17. Jahrhunderts im englischen Bürgerkrieg eingeschmolzen. 1661 wurde sie neu erschaffen und ist bis heute erhalten. An den Bögen hängen Perlen, die angeblich aus dem Besitz von Königin Elizabeth I. stammen sollen. Foto: Anthony Devlin Bei den Krönungsfeierlichkeiten in der Westminster Abbey trug die Königin Elizabeth II. die über zwei Kilogramm schwere St.-Edwards-Krone. Man solle den Kopf gerade halten, hat sie später einmal erzählt – sonst würde man sich das Genick brechen. Foto: dpa Etwas leichter ist die Imperial-State-Crown, sie wird stets zur Parlaments­eröffnung getragen. Sie wird aus dem gut gesicherten Tower geholt und per Kutsche zum Parlament gefahren. Erst im „Robing Room“ legt die Queen die königlichen Gewänder an und setzt die Krone auf. Foto: Andy Rain Die Imperial-State-Crown ist mit zahlreichen Juwelen besetzt, darunter 2868 Diamanten, 273 Perlen, 17 Saphire, elf Smaragde und fünf Rubine. Sie wurde 1838 zur Krönung von Königin Victoria hergestellt und 1937 überarbeitet. Foto: dpa Mit der Krone auf dem Haupt verliest die Queen bei der alljährlichen Parlamentseröffnung die Queen´s Speech. Das ist das Programm der jeweiligen Regierung. Nur zwei Mal in den 70 Jahren ihrer Regentschaft hat sie diesen Programmpunkt ausfallen lassen - während ihrer Schwangerschaften mit den Söhnen Andrew und Edward. Foto: dpa Im Zentrum des Kreuzes an der Spitze der Krone befindet sich der St.-Edward-Saphir, der aus dem Besitz Edward des Bekenners stammen soll. Er war 1042 bis 1066 König von England und wird als Heiliger verehrt. Foto: SUZANNE PLUNKETT Wenn die Queen das Parlamentsgebäude wieder verlässt, trägt sie bereits wieder eine anderes Schmuckstück. Das Diamanten-Diadem stammt aus dem Jahr 1820. Die Queen trug es bisher bei jeder Parlamentseröffnung. Außerdem ist sie damit auch auf vielen Münzen, Banknoten und Briefmarken abgebildet. Foto: Dan Kitwood/dpa

Und noch immer ist die britische Queen Oberhaupt des „Commonwealth of Nations“ – jenes Staatenverbundes, der sich 1931 bildete. Er kann als Nachfolger des Britischen ­Empire angesehen werden. Das Vereinigte ­Königreich reagierte mit der Gründung auf die Autonomiebestrebungen seiner früheren Kolonien – vor allem von Kanada, Südafrika, Aus­tralien und Neuseeland. Inzwischen sind ihm auch Staaten beigetreten, die nie zum ­Empire gehörten – aktuell umfasst der Bund 54 Länder. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich alle zwei Jahre zu einem einwöchigen Gipfel, um wichtige poli­tische und wirtschaftliche Fragen zu diskutieren. Die Rolle der Queen ist eine rein symbolische.

Über die 70 Jahre des zweiten elisabethanischen Zeitalters lässt sich sicher eines ohne jeden Zweifel sagen: Auf dem Thron saß eine Königin, die das personifizierte Pflichtbewusstsein war. Ihr Versprechen, das sie in einer Radioansprache zu ihrem 21. Geburtstag gab, hat sie gehalten: „Ich verkünde hier vor Ihnen allen, dass ich mein ganzes Leben, sei es lang oder kurz, dem Dienst an Ihnen und unserem großartigen Königreich widmen werde.“