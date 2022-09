David Hasselhoff wünscht Matthias Reim eine gute Genesung

US-Sänger David Hasselhoff (70) hofft auf eine schnelle Genesung seines erkrankten Kollegen Matthias Reim (64), mit dem er jüngst eine gemeinsame Single veröffentlicht hat.

«Ich bewundere, dass er jetzt auf sich aufpasst», sagte Hasselhoff im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ich wünsche ihm alles Gute.» Reim hatte der «Bild» erklärt, «ein schweres Burnout-Problem» zu haben. «Es geht nicht anders: Ich muss alle für die nächsten beiden Monate geplanten Auftritte absagen», sagte der Sänger, der außerdem an einer Stimmbandentzündung leidet. Er lebt in der Bodenseeregion in Baden-Württemberg.

Was die beiden verbindet: Hasselhoff, der in der Vergangenheit selbst immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, nahm 2021 für sein Album «Party Your Hasselhoff» eine Cover-Version von Reims 90er-Erfolgshit «Verdammt, ich lieb' dich» auf. In Florian Silbereisens ARD-Show «Schlagerchallenge 2021» sangen die beiden den Hit «Damnit I Love You» dann gemeinsam. Im vergangenen Juli erschien das Duett als Single. «Er ist ein toller Kerl, es war eine Ehre, mit ihm diesen Song zu singen», sagte Hasselhoff über den 64-Jährigen.