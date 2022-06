Drohschreiben bei Polizei - Großeinsatz am Bahnhof Halle

Am Donnerstag ist ein Drohschreiben bei der Polizei in Halle eingegangen. Teile des Hauptbahnhofs wurden daraufhin geräumt. Auch der Bahnverkehr ist betroffen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Polizei sichert am Donnerstag den Zugang zum Hauptbahnhof in Halle/Saale.

Wegen einer Drohung sind mehrere Gleise des Hauptbahnhofs in Halle in Sachsen-Anhalt gesperrt worden.

Das Drohschreiben sei am Donnerstagfrüh bei der Polizei eingegangen, teilten die Beamten mit. «Nach dem aktuellen Stand werden Teile des Gebäudes geräumt.» Die Hintergründe waren zunächst unklar. «Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die gefährdeten Bereiche abzusuchen», hieß es. Über Stunden kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Es gibt momentan einen polizeilichen Einsatz am #Hauptbahnhof in #Halle aufgrund eines Drohschreibens. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen. — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) June 9, 2022

Die Polizei sicherte Bereiche am Bahnhof in der Innenstadt mit Absperrbändern ab, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Zeitweilig durften Reisende nicht das Gebäude betreten. An mehreren Gleisen fuhren Züge am Vormittag aber regulär ab.